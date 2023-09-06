«Рома» не включила Азмуна в заявку на групповой этап Лиги Европы

Нападающий Сердар Азмун и защитник Расмус Кристенсен не попали в заявку «Ромы» на групповой этап Лиги Европы.
Это было сделано для того, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Римлянам пришлось тщательно просчитывать расходы.
На решение повлияла аренда форварда «Челси» Ромелу Лукаку и его зарплата, поэтому «Рома» убрала из заявки иранца и датчанина.
Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку.
И Расмус, и Азмун просто потеряют год. Кристенсена вообще жаль, неужели единственным вариантом была Рома? Никогда не поверю.
Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку.
И Расмус, и Азмун просто потеряют год. Кристенсена вообще жаль, неужели единственным вариантом была Рома? Никогда не поверю.