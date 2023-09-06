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«Рома» не включила Азмуна в заявку на групповой этап Лиги Европы

вчера, 11:50

Нападающий Сердар Азмун и защитник Расмус Кристенсен не попали в заявку «Ромы» на групповой этап Лиги Европы.

Это было сделано для того, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Римлянам пришлось тщательно просчитывать расходы.

На решение повлияла аренда форварда «Челси» Ромелу Лукаку и его зарплата, поэтому «Рома» убрала из заявки иранца и датчанина.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:23
Азмун может надолго сесть на запасную в Роме. Не на это он видимо рассчитывал.
протон
протон
вчера в 11:57
Азмун сделал большую ошибку перейдя в Рому. Но на момент трансфера видимо ничего не знали про Лукаку
Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку.
И Расмус, и Азмун просто потеряют год. Кристенсена вообще жаль, неужели единственным вариантом была Рома? Никогда не поверю.
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:56
Форвардов у них и так много, а вот защитник будет потерей
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