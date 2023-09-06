«Рома» не включила Азмуна в заявку на групповой этап Лиги Европы

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вчера, 11:50

Нападающий и защитник не попали в заявку «Ромы» на групповой этап Лиги Европы.

Это было сделано для того, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Римлянам пришлось тщательно просчитывать расходы.

На решение повлияла аренда форварда «Челси» и его зарплата, поэтому «Рома» убрала из заявки иранца и датчанина.