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Опубликован список игроков сборной России, полетевших на игру с Египтом

сегодня, 00:19

Опубликован список футболистов, которые полетели на первый контрольный матч с Египтом.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ INGUSH (раскрыть)
сегодня в 15:32
Может и не вынести. Всего лишь по одной причине: игра товарищеская (не контрольная, как любят подчёркивать специалисты), ни к чему не обязывающая, а потому напрягаться и лезть из кожи вон по этой причине египтяне не будут. Не обязаны. Представьте: какая-то сборная, в данном случае России, напрашивается в гости (на игры) только с одной целью - показать всему футбольному миру, что изоляция её не коснулась, тем самым теряя уважение, а потому игрЫ с полной отдачей со стороны принимающей стороны не заслуживает.
Именно так я бы оценил предстоящие матчи наших ребят.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:23
Главный тренер решил в очередной раз посмеяться над болельщиками и РФС. Набрал игроков на своё усмотрение, предположу - специально назло всем. Но..., учитывая отсутствие мало-мальских перспектив у сборной на международной арене, в принципе всё равно, кто в ней будет играть. Карпин и Футбольный союз это прекрасно понимают.
По этой причине лично у меня никаких претензий к тренеру по составу сборной нет. Уверен, ребята будут стараться, однако в следствие отсутствия у них индивидуального мастерства нас ждёт зрелище в виде беготни и бездумных действий с их стороны. В связи с этим смотреть матч не буду. Вру, буду, но одним глазком.
INGUSH
INGUSH
сегодня в 10:10
Такой состав Египет вынесет без проблем...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 09:55, ред.
Пока граждане России.В перспективе,возможно-Армении,Грузии,Азербайджана,Белоруссии,Окраины...По бабушкам-дедушкам открытых сведений нет.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:53
Это обычное прикрытие,а сами руководители агентства летят отдохнуть за счёт фирмы."Выездной туристический семинар" называется...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:02
Нуу....сказать по составу просто нечего....победы Сборной
adekvat
adekvat ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 08:01
Турагент Карпин знает, кого отправить на отдых в теплые края.
Garrincha58
Garrincha58 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:51
некоторые? а что ты тут тогда тусуешься может быть лучше там где биатлон или фигурное катание
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:51
Возьми любого игрока РПЛ - результат будет один!
xcy9hg8k5yu8
xcy9hg8k5yu8
сегодня в 07:37
Не понятно что можно ожидать от этой сборной
ОПС
ОПС
сегодня в 07:32
Видя этот список сразу даже и не понять, кто же выйдет в стартовом составе, да и вообще основу.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:31
Хочет проверить как сыграет молодежь?
протон
протон
сегодня в 07:29
Так, я кажется разгадал его гениальный план.
Карпин хочет использовать матч сборной в качестве прикрытия. На самом деле это матч имени тренировки линии защиты Ростова. Видит дьявол нам это нужно. Гениальный ход)
112910415
112910415
сегодня в 07:21
некоторые фамилии знакомы
nubom
nubom
сегодня в 06:58
Насколько я понял и у Египта молодежный состав. Возможно будет интересно....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:54
Зачем они нужны?
Только болтать будут, что в сборной играли
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:51
Кому интересен этот список?
О половине даже не слышал
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 01:21
Кто все эти люди???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
Молодёжь уходит в бой ! Удачи вам в любом случае !✊️🙋🏻‍♂️
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