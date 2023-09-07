Опубликован список игроков сборной России, полетевших на игру с Египтом

Опубликован список футболистов, которые полетели на первый контрольный матч с Египтом.
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).
Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).
Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).
Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).
Именно так я бы оценил предстоящие матчи наших ребят.
Именно так я бы оценил предстоящие матчи наших ребят.
По этой причине лично у меня никаких претензий к тренеру по составу сборной нет. Уверен, ребята будут стараться, однако в следствие отсутствия у них индивидуального мастерства нас ждёт зрелище в виде беготни и бездумных действий с их стороны. В связи с этим смотреть матч не буду. Вру, буду, но одним глазком.
По этой причине лично у меня никаких претензий к тренеру по составу сборной нет. Уверен, ребята будут стараться, однако в следствие отсутствия у них индивидуального мастерства нас ждёт зрелище в виде беготни и бездумных действий с их стороны. В связи с этим смотреть матч не буду. Вру, буду, но одним глазком.
Карпин хочет использовать матч сборной в качестве прикрытия. На самом деле это матч имени тренировки линии защиты Ростова. Видит дьявол нам это нужно. Гениальный ход)
Карпин хочет использовать матч сборной в качестве прикрытия. На самом деле это матч имени тренировки линии защиты Ростова. Видит дьявол нам это нужно. Гениальный ход)
Только болтать будут, что в сборной играли
Только болтать будут, что в сборной играли
О половине даже не слышал
О половине даже не слышал