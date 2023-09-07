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Льорис может остаться без игровой практики

вчера, 13:13

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может остаться без игровой практики до января. Француз тренируется с командой, но не принимает участия в матчах. На данный момент у Льориса осталось два направления для продолжения карьеры: Саудовская Аравия (трансферное окно закрывается 7 сентября) и Турция (трансферное окно закрывается 15 сентября).

36-летний вратарь выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. На его счету 444 матча, 508 пропущенных мячей и 151 матч сыгранный на ноль. Контракт Льориса со «шпорами» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:33
Надо Туркам в аренду его отдать!
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вчера в 13:27
Конечно надо в Аравию ехать,там всех принимают
Гость
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