«Торпедо» расторгло контракты с двумя футболистами

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вчера, 09:30

В «Торпедо» сообщили о расторжении контрактов по обоюдному согласию сторон с защитниками и . Ранее сообщалось, что футболисты отстранены от работы с командой.

Самсонов является воспитанником «Торпедо» (223 игры, 7 голов, 10 ассистов и 48 жёлтых карточек). В текущем сезоне на счету игрока 5 матчей. Шляков выступает за «чёрно-белых» с зимы этого года. На его счету 7 матчей и голевая передача.