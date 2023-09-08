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«Торпедо» расторгло контракты с двумя футболистами

вчера, 09:30

В «Торпедо» сообщили о расторжении контрактов по обоюдному согласию сторон с защитниками Артёмом Самсоновым и Евгением Шляковым. Ранее сообщалось, что футболисты отстранены от работы с командой.

Самсонов является воспитанником «Торпедо» (223 игры, 7 голов, 10 ассистов и 48 жёлтых карточек). В текущем сезоне на счету игрока 5 матчей. Шляков выступает за «чёрно-белых» с зимы этого года. На его счету 7 матчей и голевая передача.

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07 сентября
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 09:33
Наверное улыбались на тренировках после поражения....
Сейчас в Торпедо модно за такое наказывать.
Гость
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