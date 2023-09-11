Полузащитник сборной Бразилии до 23 лет подтвердил контакты с «Динамо»

Полузащитник «Гремио» и олимпийской сборной Бразилии подтвердил интерес со стороны «Динамо».

Есть предложение, но я оставляю это своему агенту. Он знает, чего я хочу. Я сосредоточен здесь. Провожу хорошие дни тренировок, и когда вернусь, я во всём разберусь.

Есть такая возможность (играть за «Динамо»). Сейчас ещё нет ничего определённого. Давайте посмотрим, что произойдёт.