Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Полузащитник сборной Бразилии до 23 лет подтвердил контакты с «Динамо»

вчера, 10:31

Полузащитник «Гремио» и олимпийской сборной Бразилии Битело подтвердил интерес со стороны «Динамо».

Есть предложение, но я оставляю это своему агенту. Он знает, чего я хочу. Я сосредоточен здесь. Провожу хорошие дни тренировок, и когда вернусь, я во всём разберусь.

Есть такая возможность (играть за «Динамо»). Сейчас ещё нет ничего определённого. Давайте посмотрим, что произойдёт.

В текущем сезоне Битело провёл 42 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт бразильца с «Гремио» действует до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 7 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Щенников не перейдёт в «Торпедо»
Сегодня, 00:22
Слухи«Сочи» не подпишет Сулейманова
Вчера, 20:17
«Урал» продолжает работу на трансферном рынке
Вчера, 15:55
«Локомотив» определился с целями до конца трансферного окна
Вчера, 15:46
«Рубин» хочет приобрести обладателя Кубка Хорватии
Вчера, 14:48
Слухи«Рубин» интересуется полузащитником «Риеки»
Вчера, 14:07
Все комментарии
протон
протон
вчера в 10:40
Точнее сказать связь с гремио))
Ибо клубу важно его замотать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 