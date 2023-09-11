Полузащитник сборной Бразилии до 23 лет подтвердил контакты с «Динамо»

Полузащитник «Гремио» и олимпийской сборной Бразилии Битело подтвердил интерес со стороны «Динамо».
Есть предложение, но я оставляю это своему агенту. Он знает, чего я хочу. Я сосредоточен здесь. Провожу хорошие дни тренировок, и когда вернусь, я во всём разберусь.
Есть такая возможность (играть за «Динамо»). Сейчас ещё нет ничего определённого. Давайте посмотрим, что произойдёт.
В текущем сезоне Битело провёл 42 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт бразильца с «Гремио» действует до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 7 миллионов евро.
Ибо клубу важно его замотать
Ибо клубу важно его замотать