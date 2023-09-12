Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаСША. МЛС 2023

Месси купил особняк во Флориде

вчера, 14:48

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси приобрёл дом на набережной в Форт-Лодердейле (Флорида) стоимостью 10,75 млн долларов.

Особняк площадью 975 квадратных метров имеет 8 спален, гараж для трёх машин, несколько ванных комнат, бассейн, спа-центр, тренажёрный зал. Также имеются два лодочных причала.

Месси купил особняк во Флориде Месси купил особняк во Флориде Месси купил особняк во Флориде

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ришарлисон собирается обратиться к психологу
Сегодня, 14:36
Бывший скаут «Реала» сомневается в том, что Эндрику 17 лет
Вчера, 23:16
Принц Гарри проиграл в футбол министру обороны Германии
Вчера, 19:26
Тер Штеген хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
Вчера, 17:54
Отель Роналду не предоставлял убежище пострадавшим от землетрясения
Вчера, 10:10
Сборная России анонсировала матч с Египтом с отсылкой на известный фильм
11 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:03
Я думаю, что это райское местечко. стоили больше 10, но учитывая, кто его приобретает, то пошли на уступки. Это плюс для этого континента . когда мировые звезды располагаются в этой территории. Тут есть много нюансов это открытие школ академий Месси .
протон
протон
вчера в 19:32
Заслужил. Не такая уж и высокая цена. Если обычные нормальные дома в США стоят около миллиона. А здесь у океана, 1000 квадратов за 10. Да удачная покупка для ЛЕО.
Данный спортсмен, будучи одним из самых ярких и выдающихся по игре и популярным у аудитории, вкладывает в недвижимость в элитном районе - в современном мире это в порядке вещей. Возможно, что иногда будет там и жить, но не факт. За что его упрекать? Он - продукт своего времени, где таких, как он (раскрученных собственными и чужими силами) заваливают кучей денег, которую он, даже подключив всех родственников, никогда не потратит на именно необходимые вещи. Вопрос в другом - почему люди из многих других профессий (более важных для общества, чем спорт), в большинстве своём, живут без тех социальных благ, которые доступны Месси? Ответ - современная система, которая создаёт колоссальное неравенство в распределении средств или возможностей для получения этих средств. Должен ли Месси жить качественно и получать блага? Конечно! Равно как и любой аргентинский школьный учитель или испанский врач в гос.больнице, к примеру. Правда последние живут впроголодь относительно первого, который не знает, куда деть бабки.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:29
Честно заработал и может себе позволить райское местечко на земле.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:37
Неплохо.. 👍.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:56
Значит, хочет остаться в США....
Elliada
Elliada
вчера в 15:12
Нехилый такой дом. Значит, обосновался в Майами. Соседи, видимо, тоже знаменитости.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 