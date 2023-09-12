Месси купил особняк во Флориде

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси приобрёл дом на набережной в Форт-Лодердейле (Флорида) стоимостью 10,75 млн долларов.
Особняк площадью 975 квадратных метров имеет 8 спален, гараж для трёх машин, несколько ванных комнат, бассейн, спа-центр, тренажёрный зал. Также имеются два лодочных причала.
Данный спортсмен, будучи одним из самых ярких и выдающихся по игре и популярным у аудитории, вкладывает в недвижимость в элитном районе - в современном мире это в порядке вещей. Возможно, что иногда будет там и жить, но не факт. За что его упрекать? Он - продукт своего времени, где таких, как он (раскрученных собственными и чужими силами) заваливают кучей денег, которую он, даже подключив всех родственников, никогда не потратит на именно необходимые вещи. Вопрос в другом - почему люди из многих других профессий (более важных для общества, чем спорт), в большинстве своём, живут без тех социальных благ, которые доступны Месси? Ответ - современная система, которая создаёт колоссальное неравенство в распределении средств или возможностей для получения этих средств. Должен ли Месси жить качественно и получать блага? Конечно! Равно как и любой аргентинский школьный учитель или испанский врач в гос.больнице, к примеру. Правда последние живут впроголодь относительно первого, который не знает, куда деть бабки.
Данный спортсмен, будучи одним из самых ярких и выдающихся по игре и популярным у аудитории, вкладывает в недвижимость в элитном районе - в современном мире это в порядке вещей. Возможно, что иногда будет там и жить, но не факт. За что его упрекать? Он - продукт своего времени, где таких, как он (раскрученных собственными и чужими силами) заваливают кучей денег, которую он, даже подключив всех родственников, никогда не потратит на именно необходимые вещи. Вопрос в другом - почему люди из многих других профессий (более важных для общества, чем спорт), в большинстве своём, живут без тех социальных благ, которые доступны Месси? Ответ - современная система, которая создаёт колоссальное неравенство в распределении средств или возможностей для получения этих средств. Должен ли Месси жить качественно и получать блага? Конечно! Равно как и любой аргентинский школьный учитель или испанский врач в гос.больнице, к примеру. Правда последние живут впроголодь относительно первого, который не знает, куда деть бабки.