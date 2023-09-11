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Сборная России анонсировала матч с Египтом с отсылкой на известный фильм

вчера, 12:25

Пресс-служба сборной России представила постер к предстоящему матчу со сборной Египта в стиле фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“».

Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пеняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов.

Сборная России анонсировала матч с Египтом с отсылкой на известный фильм

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:15
Сидят деятели из РФС в своих кабинетах, чешут затылки, ковыряются в носу и думают, чем бы заняться. А так как с юмором и свежими мыслями в головах напряг, начинают сочинять карикатуры. На себя.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:56
Тут даже их расширение, ведь галлы исключительно с недружественными странами воевали, значит, Египет теперь тоже недружественная страна, лучше туда не летать, посыл прямой.
galem72
galem72
вчера в 12:45
Что это за дичь? Т.е. фантазии хватило с Пиняева на П е няикса перемудрить, а с Онопкой уже ресурсы исчерпались? Блин, какой же стыд...
И вообще, а как же скрепы? Кто там у нас зелья варил, а? Точно, Бабка Ёжка! Вот её-то и надо было вместе с Кащеем запостить. А то попахивает каким-то национал-предательством, да ещё с недружественной скрепам Франции, с её-то Макроном и протестами.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:39, ред.
Онопко кстати и в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" участвовал.
В начале этого ролика он тоже зельем банчит, только для конспирации бороду приклеил. Вот только пить его зелье опасно.
Гость
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