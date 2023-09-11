Сборная России анонсировала матч с Египтом с отсылкой на известный фильм

Пресс-служба сборной России представила постер к предстоящему матчу со сборной Египта в стиле фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“».
Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пеняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов.
Пресс-служба сборной России представила постер к предстоящему матчу со сборной Египта в стиле фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“».
Мудрый Онопко уже сварил зелье силы для молодого Пеняикса и команды, чтобы одолеть олимпийских фараонов.
И вообще, а как же скрепы? Кто там у нас зелья варил, а? Точно, Бабка Ёжка! Вот её-то и надо было вместе с Кащеем запостить. А то попахивает каким-то национал-предательством, да ещё с недружественной скрепам Франции, с её-то Макроном и протестами.
И вообще, а как же скрепы? Кто там у нас зелья варил, а? Точно, Бабка Ёжка! Вот её-то и надо было вместе с Кащеем запостить. А то попахивает каким-то национал-предательством, да ещё с недружественной скрепам Франции, с её-то Макроном и протестами.
В начале этого ролика он тоже зельем банчит, только для конспирации бороду приклеил. Вот только пить его зелье опасно.
https://youtu.be/Elddn95n1Q8
В начале этого ролика он тоже зельем банчит, только для конспирации бороду приклеил. Вот только пить его зелье опасно.