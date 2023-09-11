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Защитник сборной России высказался на тему смены спортивного гражданства

вчера, 10:56

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал, поступало ли ему предложение и планировал ли он выступать за сборную Грузии.

Официально ничего не было. Но в социальных сетях мне писали с каких-то фейковых страниц, говорили, что они из федерации футбола Грузии и приглашали переходить к ним.

Я был сконцентрирован только на клубном футболе и пока глобально думаю о «Ростове». Конечно, я сейчас в сборной. Но вызов сюда зависит от игры в клубе. Поэтому главное – хорошо себя показывать.

Отец Вахании является грузином. Илья родился в Санкт-Петербурге. Он является воспитанником «Зенита». Летом 2023 года россиянин перешёл в «Ростов», контракт рассчитан на год. В текущем сезоне 22-летний защитник провёл 7 матчей, забил мяч и отметился голевой передачей.

Напомним, Вахания дебютировал за сборную России в матче против Египта.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:06
Трудно найти игрока которого Карпин еще не вызывал в сборную.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:46
Карпин внес в списки сборной слишком много людей.
Little Caprice
Little Caprice ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:19
"Трофеи"
"Сборная Грузии"

??
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:03
За основную сборную Вахания пока не заигран, да и вряд ли заиграет, так что пойдет он по проторенной дорожке в Грузию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:02
Пусть кто хочет меняет,в других видах спорта давно так делают,аремя идёт, спортсмены не молодеют,а трофеев хотят все!
Гость
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