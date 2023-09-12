Отель Роналду не предоставлял убежище пострадавшим от землетрясения

Отель форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Pestana CR7 в Марракеше не предоставлял убежище для пострадавших в результате землетрясения в Марокко, как сообщалось ранее.
«Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, оформили бронирование в обычном режиме», — сообщил представитель отеля.
Это не в первый раз, когда появляется новость о добром поступке Роналду. Он ловит хайп, получает множество положительных отзывов. А через несколько дней выходит опровержение и фанаты балласта заявляют, что он ни при чем, а валят всю вину на журналистов. Вот так работает пиар. На горе людей популярность зарабатывать это низость.
Это не в первый раз, когда появляется новость о добром поступке Роналду. Он ловит хайп, получает множество положительных отзывов. А через несколько дней выходит опровержение и фанаты балласта заявляют, что он ни при чем, а валят всю вину на журналистов. Вот так работает пиар. На горе людей популярность зарабатывать это низость.