Отель Роналду не предоставлял убежище пострадавшим от землетрясения

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вчера, 10:10

Отель форварда «Аль-Насра» Pestana CR7 в Марракеше не предоставлял убежище для пострадавших в результате землетрясения в Марокко, как сообщалось ранее.

«Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, оформили бронирование в обычном режиме», — сообщил представитель отеля.