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Отель Роналду не предоставлял убежище пострадавшим от землетрясения

вчера, 10:10

Отель форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Pestana CR7 в Марракеше не предоставлял убежище для пострадавших в результате землетрясения в Марокко, как сообщалось ранее.

«Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, оформили бронирование в обычном режиме», — сообщил представитель отеля.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:38
А я про что.. Хе..
ВЕДЬМАK
ВЕДЬМАK ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 12:21
А что ему еще остается делать? Он даже не стоит грязных трусов Роналду))))) Засохшая сперма и то уважаемее,чем это недоразумение))
112910415
112910415
вчера в 12:06
на каждом дюйме какая-то в*йна
Elliada
Elliada ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 11:56
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 11:55
    Я терпеливо ждал разрешения истины. Ложь ради пиара всегда рядом с Рони. Они держатся за руки, как мужик с мужиком крепко, трепетно🤣.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 11:53
    Это проверенная информация?
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:52
    Тебе самому не надоело? Ты под каждым постом грязью поливаешь человека, который вообще даже не знает о твоём существовании...)
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 10:49
    Фаны Месси опровергли информацию?
    протон
    протон
    вчера в 10:36
    Вброс информации для очернения футболиста от одного источника. Не верьте этой информации никакой достоверной информации она не несёт. Ради интереса, загнал название отеля в гугл по новостям, ни одной новости с "опровержением". Хватило страниц на 5 поиска. В общем оказалась дезинформация которая вообще не соответствует правде.
    ВЕДЬМАK
    ВЕДЬМАK
    вчера в 10:28
      Elliada
      Elliada
      вчера в 10:20
      А сколько было комментариев от фанатов Роналду о его благородстве, чистом сердце, когда появилась новость, что отель Роналду предоставил убежище пострадавшим. Теперь переобуются. Начнут говорить, что он ничего не говорил, что он не при чем, это журналисты всё придумали и т. д.

      Это не в первый раз, когда появляется новость о добром поступке Роналду. Он ловит хайп, получает множество положительных отзывов. А через несколько дней выходит опровержение и фанаты балласта заявляют, что он ни при чем, а валят всю вину на журналистов. Вот так работает пиар. На горе людей популярность зарабатывать это низость.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 10:12
      Ну вот, это уже ближе к истине...
      Гость
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