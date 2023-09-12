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Романцев имеет шансы войти в совет директоров «Лукойла»

вчера, 19:37

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев может войти в состав совета директоров компании «Лукойл».

Такова инициатива ветеранов «красно-белых». Они полагают, что данная мера способна помочь московскому клубу, чьим владельцем является «Лукойл».

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:33
Романцев тренировал красно-белых с 1989 по 2003 год и 8 раз приводил команду к титулу чемпионов России.
Вот многие упрекают, а он в запой ушел. Это не отменяет его заслуг. Добиться того, что сделал этот человек, много чего стоит. Он останется моим любимым тренером. Скажите, сколько титулов было завоевано при Олеге Романцеве? Я озвучил выше.
Человек - легенда, которого уважают все без исключения, будь это Цска, Динамо, Торпедо, Локомотив. Доброта просто льется рекой по отношению к Олегу Романцеву. Здоровья и долгих лет жизни. Я сам играл за Красно - белых в молодость, не скажу, что за основной клуб это был другой город.
ABir
ABir
вчера в 22:10
Должность конечно почетная, но чем в совете директоров Лукойла Олег Иванович может помочь Спартаку
протон
протон ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:57
Есть такое выражение мастерство не пропьешь. Человек очено мудрый может дать вам и мне советы по жизни. Ученик Карпин к примеру ни о чем?
протон
протон ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:56
Он до сих пор на бутылке? Вы ведь не знаете . Человек легенда для всего о чем Вы?
cska1948
cska1948
вчера в 20:51
По моему Соккер нас вводит в заблуждение. Романцев скорее всего имеет шансы войти не в совет директоров Лукойла, а в совет директоров ФК Спартак. А это, как говорят в одном южном городе, БОЛЬШАЯ разница.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:47
Он не профессионал с тех пор как подружился с бутылкой
cska1948
cska1948
вчера в 20:43
Совет директоров Лукойла, по моему, занимается вопросами производства. Интересно, с каких пор Романцев стал разбираться в нефтяном бизнесе?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:33
Истинный «нефтяник» в совете директоров Лукойла 💪🏽
протон
протон
вчера в 20:10
Романцев - профессионал, и если ему самому футбол не надоел, то он вполне может быть полезен. И возраст здесь ни при чем - Бесков, например, успешно тренировал и в более преклонном возрасте… а здесь даже не тренерская, а консультативная, экспертная работа.
протон
протон
вчера в 20:09
Было бы не плохо, один из лучших тренеров.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:08
Романцев заслужил своими прошлыми заслугами
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