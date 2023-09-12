Романцев имеет шансы войти в совет директоров «Лукойла»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев может войти в состав совета директоров компании «Лукойл».
Такова инициатива ветеранов «красно-белых». Они полагают, что данная мера способна помочь московскому клубу, чьим владельцем является «Лукойл».
«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
Вот многие упрекают, а он в запой ушел. Это не отменяет его заслуг. Добиться того, что сделал этот человек, много чего стоит. Он останется моим любимым тренером. Скажите, сколько титулов было завоевано при Олеге Романцеве? Я озвучил выше.
Человек - легенда, которого уважают все без исключения, будь это Цска, Динамо, Торпедо, Локомотив. Доброта просто льется рекой по отношению к Олегу Романцеву. Здоровья и долгих лет жизни. Я сам играл за Красно - белых в молодость, не скажу, что за основной клуб это был другой город.
Вот многие упрекают, а он в запой ушел. Это не отменяет его заслуг. Добиться того, что сделал этот человек, много чего стоит. Он останется моим любимым тренером. Скажите, сколько титулов было завоевано при Олеге Романцеве? Я озвучил выше.
Человек - легенда, которого уважают все без исключения, будь это Цска, Динамо, Торпедо, Локомотив. Доброта просто льется рекой по отношению к Олегу Романцеву. Здоровья и долгих лет жизни. Я сам играл за Красно - белых в молодость, не скажу, что за основной клуб это был другой город.