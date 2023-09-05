«Интер» сохранил тренера-триумфатора. С Индзаги у клуба – финал ЛЧ, серебро и бронза Серии А

Амбиции и конкуренция растут.
Симоне Индзаги большую часть минувшего сезона провел как на иголках. Взлеты сменялись падениями, «нерадзурри» никак не удавалось закрепиться в зоне ЛЧ Серии А – все вопросы были сняты лишь в самой концовке. А кампания-22/23 из противоречивой превратилась в сказочную. В награду за успех – новый контракт менеджера с миланцами до 2025 года.
Награда за финал ЛЧ и рывок в Серии А
Всё в футболе переменчиво – особенно отношение к тренерам. Индзаги стал преемником Антонио Конте, который принес коллективу чемпионство. С новым наставником «Интер» провел отличный сезон-2021/22, но следующий оказался куда сложнее. Осенью появились инсайды, что кредит доверия итальянский специалист еще не исчерпал, но затягивать с решением проблем не стоит – на тот момент команда болталась в зоне 6-8-й строчек и никак не могла запрыгнуть в топ-5.
После уверенного завершения еврокубковой осени (попали в плей-офф ЛЧ) и возвращения в зону ЛЧ Серии А «нерадзурри» уверенно провели зиму, но начиная с марта, одержали победу лишь в одном матче чемпионата из 6 – снова начали разгоняться слухи об угрозе отставки.
Чтобы избежать этого, поставили задачу – пройти «Бенфику» в четвертьфинале главного еврокубка, плюс нужно было наладить дела в национальном первенстве. Благо, к тому времени окончательно восстановился и набрал форму Ромелу Лукаку, да и вся команда показала единство – португальцы вылетели, «Интер» в полуфинальном дерби выбил «Милан», а в Серии А воспользовался санкциями против «Юве» и забрался в тройку.
Команда понимает требования Симоне
«Интер» за его такой итальянский прагматичный футбол можно любить, а можно ненавидеть – но нельзя не признать, что это команда Индзаги. Адаптированная под тренера и понимающая его. Еще на групповой стадии «нерадзурри» отправили «Барселону» в Лигу Европы – притом, что до очной встречи предпочтение отдавали каталонцам.
А миланцы сначала обыграли «блауграну», а затем не дали ей победить – причем как! Стерилизовали владение соперника, закрыли главную опцию в финальной трети (Левандовского), вынудили сбиться на подачи в штрафную, наказывали хлесткими контратаками.
Уже в плей-офф разбить по-простому устроенный «Интер» не смогли ни «Порту», ни «Бенфика». А «нерадзурри» добывали преимущество в первых матчах, затем отбивались в ответных. Зачем придумывать что-то изощренное, когда можно перейти на забросы? Тем более со скоростным Мартинесом и габаритным Лукаку (выходил во вторых таймах) в паре нападающих.
На этом этапе вдруг выяснилось, что та же «Бенфика» отлично разбирает соперника – но лишь в тех случаях, когда их футбол не сводится к «бей-беги». И само собой «орлы» были симпатичнее на дистанции всего сезона – как «Наполи», в соседней части сетки вылетевший от «Милана». Но в следовании тренерским установкам «Интер» показал себя лучше, чем кто-либо.
Ударно провели лето
Есть причины верить, что после триумфального завершения минувшей кампании провала в начавшейся не случится. Фактором риска была потеря ряда лидеров. Ключевые – Андре Онана ушел в МЮ, Ромелу Лукаку перебрался в «Рому». Причем камерунского голкипера продавали, чтобы хватило денег на выкуп бельгийца у «Челси» — только вот нападающий к этому времени связался с «Ювентусом», а боссы «нерадзурри» после такого жеста отказались продолжать переговоры.
Вместе с тем итальянцы не смогли удержать Марцело Брозовича, Милана Шкриньяра и Эдина Джеко. И если последние двое вызывали опасения (Эдину уже 37, а Шкриньяр пропустил финиш сезона из-за серьезной травмы), то тот же Брозович оставался важной частью построений.
Так вот, с таким фактором риска «нерадзурри» успели поработать – всех ушедших заменили к закрытию трансферного окна. На острие помимо Мартинеса теперь есть Марко Арнаутович и Маркус Тюрам. Последний – довольно высокого класса, еще и достался бесплатно. Первым номером стал Янн Зоммер – опытный и надежный голкипер весной заменял травмированного Нойера в «Баварии». В центр обороны взяли Бенжамена Павара и молодого Яна Биссека, возрастного Франческо Ачерби. В опорной зоне появился выбор между Кристьяном Асллани и Люсьеном Агуме.
Должны быть в плей-офф ЛЧ и бороться за топ-3 чемпионата
На выходе трансферная кампания даёт «Интеру» 1-е место в Серии А при 9 очках по итогам 3 туров. «Нерадзурри» за этот отрезок забили 8 мячей, автор 5 из них – Мартинес, Тюрам отлично играет в подыгрыше (1 гол и 2 ассиста), часть нагрузки с них снимают Фраттези и Арнаутович.
В этом сезоне Серии А будет по-настоящему жарко – в предыдущем розыгрыше «Юве» не смог бороться за тройку из-за снятых очков, но, если инцидент не повторится, у «Интера» — плюс один конкурент. Отлично усилился и «Милан», «россонери» тоже метят в чемпионы. В то же время неясны перспективы «Наполи» без Спаллетти – вдруг предложат что-то стоящее? Не стоит сбрасывать со счетов и «Аталанту», «Лацио», даже «Рому». И даже так «Интеру» под силу бороться за медали.
Что касается ЛЧ, «нерадзурри» досталась крайне интересная группа. «Зальцбург» в прошлом году заставил поволноваться «Челси» с «Миланом», «Бенфика» на равных бодалась с ПСЖ, дошла до четвертьфинала – при этом сохранила тренера и костяк. Ну и «тёмная лошадка» — «Реал Сосьедад». Испанцы подписали полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, поэтому российский фанат будет болеть именно за них (а армянскому придется выбирать между молодым Арсеном и Генрихом Мхитаряном). Но дерзости недостаточно, чтобы конкурировать с «нерадзурри» и «орлами» — они эту кухню прочувствовали годом ранее. Так что и задача-минимум для банды Индзаги – выход в плей-офф.
И в ЛЧ группа ровная и в чемпионате все в основном усилились
Симоне надо хорошенько подумать над тактикой, стратегией и чтоб игроки не сдавали физически
И в ЛЧ группа ровная и в чемпионате все в основном усилились
Симоне надо хорошенько подумать над тактикой, стратегией и чтоб игроки не сдавали физически