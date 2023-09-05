«Интер» сохранил тренера-триумфатора. С Индзаги у клуба – финал ЛЧ, серебро и бронза Серии А

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вчера, 22:39

Амбиции и конкуренция растут.

Симоне Индзаги большую часть минувшего сезона провел как на иголках. Взлеты сменялись падениями, «нерадзурри» никак не удавалось закрепиться в зоне ЛЧ Серии А – все вопросы были сняты лишь в самой концовке. А кампания-22/23 из противоречивой превратилась в сказочную. В награду за успех – новый контракт менеджера с миланцами до 2025 года.

Награда за финал ЛЧ и рывок в Серии А

Всё в футболе переменчиво – особенно отношение к тренерам. Индзаги стал преемником Антонио Конте, который принес коллективу чемпионство. С новым наставником «Интер» провел отличный сезон-2021/22, но следующий оказался куда сложнее. Осенью появились инсайды, что кредит доверия итальянский специалист еще не исчерпал, но затягивать с решением проблем не стоит – на тот момент команда болталась в зоне 6-8-й строчек и никак не могла запрыгнуть в топ-5.

После уверенного завершения еврокубковой осени (попали в плей-офф ЛЧ ) и возвращения в зону ЛЧ Серии А «нерадзурри» уверенно провели зиму, но начиная с марта, одержали победу лишь в одном матче чемпионата из 6 – снова начали разгоняться слухи об угрозе отставки.

Чтобы избежать этого, поставили задачу – пройти «Бенфику» в четвертьфинале главного еврокубка, плюс нужно было наладить дела в национальном первенстве. Благо, к тому времени окончательно восстановился и набрал форму Ромелу Лукаку, да и вся команда показала единство – португальцы вылетели, «Интер» в полуфинальном дерби выбил «Милан», а в Серии А воспользовался санкциями против «Юве» и забрался в тройку.

Команда понимает требования Симоне

«Интер» за его такой итальянский прагматичный футбол можно любить, а можно ненавидеть – но нельзя не признать, что это команда Индзаги. Адаптированная под тренера и понимающая его. Еще на групповой стадии «нерадзурри» отправили «Барселону» в Лигу Европы – притом, что до очной встречи предпочтение отдавали каталонцам.

А миланцы сначала обыграли «блауграну», а затем не дали ей победить – причем как! Стерилизовали владение соперника, закрыли главную опцию в финальной трети (Левандовского), вынудили сбиться на подачи в штрафную, наказывали хлесткими контратаками.

Уже в плей-офф разбить по-простому устроенный «Интер» не смогли ни «Порту», ни «Бенфика». А «нерадзурри» добывали преимущество в первых матчах, затем отбивались в ответных. Зачем придумывать что-то изощренное, когда можно перейти на забросы? Тем более со скоростным Мартинесом и габаритным Лукаку (выходил во вторых таймах) в паре нападающих.

На этом этапе вдруг выяснилось, что та же «Бенфика» отлично разбирает соперника – но лишь в тех случаях, когда их футбол не сводится к «бей-беги». И само собой «орлы» были симпатичнее на дистанции всего сезона – как «Наполи», в соседней части сетки вылетевший от «Милана». Но в следовании тренерским установкам «Интер» показал себя лучше, чем кто-либо.

Ударно провели лето

Есть причины верить, что после триумфального завершения минувшей кампании провала в начавшейся не случится. Фактором риска была потеря ряда лидеров. Ключевые – Андре Онана ушел в МЮ , Ромелу Лукаку перебрался в «Рому». Причем камерунского голкипера продавали, чтобы хватило денег на выкуп бельгийца у «Челси» — только вот нападающий к этому времени связался с «Ювентусом», а боссы «нерадзурри» после такого жеста отказались продолжать переговоры.

Вместе с тем итальянцы не смогли удержать Марцело Брозовича, Милана Шкриньяра и Эдина Джеко. И если последние двое вызывали опасения (Эдину уже 37, а Шкриньяр пропустил финиш сезона из-за серьезной травмы), то тот же Брозович оставался важной частью построений.

Так вот, с таким фактором риска «нерадзурри» успели поработать – всех ушедших заменили к закрытию трансферного окна. На острие помимо Мартинеса теперь есть Марко Арнаутович и Маркус Тюрам. Последний – довольно высокого класса, еще и достался бесплатно. Первым номером стал Янн Зоммер – опытный и надежный голкипер весной заменял травмированного Нойера в «Баварии». В центр обороны взяли Бенжамена Павара и молодого Яна Биссека, возрастного Франческо Ачерби. В опорной зоне появился выбор между Кристьяном Асллани и Люсьеном Агуме.

Должны быть в плей-офф ЛЧ и бороться за топ-3 чемпионата

На выходе трансферная кампания даёт «Интеру» 1-е место в Серии А при 9 очках по итогам 3 туров. «Нерадзурри» за этот отрезок забили 8 мячей, автор 5 из них – Мартинес, Тюрам отлично играет в подыгрыше (1 гол и 2 ассиста), часть нагрузки с них снимают Фраттези и Арнаутович.

В этом сезоне Серии А будет по-настоящему жарко – в предыдущем розыгрыше «Юве» не смог бороться за тройку из-за снятых очков, но, если инцидент не повторится, у «Интера» — плюс один конкурент. Отлично усилился и «Милан», «россонери» тоже метят в чемпионы. В то же время неясны перспективы «Наполи» без Спаллетти – вдруг предложат что-то стоящее? Не стоит сбрасывать со счетов и «Аталанту», «Лацио», даже «Рому». И даже так «Интеру» под силу бороться за медали.