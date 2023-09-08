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Лапорта: «Мы входим в эру Хави»

вчера, 12:13

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта полагает, что в клубе началась новая эпоха.

Мы входим в новую эру, эру Хави. Мы осознаём, что в прошлом сезоне нашей главной целью была победа в чемпионате Испании, теперь нужно стремиться к другой задаче – Ла Лига и еще несколько важных титулов.

Началась новая эпоха. И нам выпала честь жить в ней, потому что, на мой взгляд, это будет великолепная новая эра, одна из лучших в истории «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Хави согласовал контракт с «сине-гранатовыми».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 14:11
Не ты ли пару комментов назад вспоминал поражения Реала 0:5 и 2:6?!
Так что как видишь не только у меня серые будни!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 13:48, ред.
"Или мерилой успешности является только еврокубки?"

Представь себе, да.
Мерилом успешности, если мы говорим о Топе, является т о л ь к о Еврокубок (ушастый). Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, равно как и Реал с Барселоной, уж счёт потеряли своим победам в нац. чемпах, поскольку ценность их носит локальный характер и в памяти людской хранится только как количественный показатель.

По Барселоне ( в частности) тот же Вальверде (как тренер) выигрывал Ла Лигу дважды, однако всё равно он остался в истории футбола как лузер, который с треском провалился в Еврокубках (против Ромы и Ливера), имея практически 100-й гандикап перед ответными играми...

Поэтому Хави пока абсолютно не оправдывает авансы, полученные ранее, и держится на своей должности только благодаря своим регалиям, как игрок. Игрок, по совести сказать, он был не просто выдающийся, а Божественный.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:33
Мне интересно наблюдать за новыми победами Барселоны, а не вспоминать поражения сливочных.
Вспоминай, если это добавляет радости серым будням.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 06:18
Давай про это будешь напоминать ты,тем более любой кто умеет пользоваться интернетом может найти сейчас каждый матч Класико!
А мне больше нравится вспоминать поражения Барселоны,согласись это как то логичней с моей стороны
Agamaga...........
Agamaga........... ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:42
А про жёсткие и долгие победы над сливочными мы будем умалчивать...
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 22:58
Но это ведь было не в плей-офф лч
Но это всё же было,как и пять подряд побед Реала над Барселоной!
Agamaga...........
Agamaga........... ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:14
При Гвардиоле вроде плакали все, особенно сливочные после 2:6, 5:0, 0:4....Мы и не забывали!
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:06
Вот быть впереди Реала в чемпионате - это большая работа или маленькая? Или мерилой успешности является только еврокубки? Да, там нужно и везение и сильная команда, которая может победить и другой стиль футбола.
Когда клуб на грани банкротства тяжело всё даётся.
Надеюсь и в еврокубках будут успешно выступать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:55
Надеемся так и будет но нет сильного нападающего ни одного а лева постарел.
Хави со временем станет лучшим тренером мира.
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 18:27
Я может не большой эксперт, но не пойму какую такую "большую работу" проделал Хави? За два года тренерства один раз выиграл Ла Лигу и два раза с треском провалился в еврокубках, причем провалился как в ЛЧ так и в ЛЕ. Игры толком как не было до его прихода, так и ничего особо не изменилось с его приходом, ну разве что увеличился процент владения мячом, но это владение, как показали игры, это контроль ради контроля. Я это пишу не как болельщик Реала или хейтер Барсы, я просто пишу факты, которые вижу, и думаю это так же видят все адекватные болельщики как Барселоны, так и других клубов.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:58
задача – Ла Лига и еще несколько важных титулов.

Это он про кубок Гампера и Лигу Европы?? Ла лигу вам не видать в этом сезоне, Реал серьезно настроен и победит!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 16:38
Жду не дождусь плей-офф ЛЧ
Ну вы вкурсе что делают с Барселоной на этой стадии турнира,при любом тренере!
Барса конечно давненько не выходила в плей-офф но я думаю что с такой лёгкой группой в этом сезоне выйдут!
0:3,0:4,2:8! Жду!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:35, ред.
К сожалению, у "Барселоны" в настоящее время нет столпа, который бы держал все нити игры в своих руках, и который был бы для футболистов непререкаемым авторитетом. Вы понимаете, кого я имею ввиду. Команда ровная по составу, классная, но иногда может забуксовать на ровном месте. Именно это мы и наблюдали в прошедшем сезоне в ЛЧ матчах, когда НЕКОМУ было вытащить матчи в группе. Один всем известный футболист в недалёком прошлом делал это на раз.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 14:31
Хави был умнейшим футболистом, один из лучших полузащитников в истории. Надеюсь и с Барсой он достигнет всех высот. Гвардиола получил финансово стабильную команду, без внутреннего напряжения с идеальными игроками воспитанниками.
Хави проделал огромную работу, выиграл Ла Лигу, следующий шаг - это защита титула и желательно выиграть ЛЧ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:09
Барселона да же из группы не выйдет вы посмотрите на эту тягомотину еле передвигаются по полю
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:26
Эра Хави уже закончилась.
протон
протон
вчера в 13:22
Лапорта сам все прекрасно понимает, он отвлекает внимание такими лозунгами. Чемпионат взяли, молодцы, но от этого игра не появилась. С такой игрой опять вылет на ранней стадии ЛЧ обеспечен, ну хоть с группой на этот раз повезло.
Очень громкое заявление, когда по факту никаких результатов ещё нет. Эру Гвардиолы наверно ни одной команде не удалось переплюнуть.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:52
Работай, а не болтай..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:51, ред.
В эру Хави входим-выходим, входим-выходим, входим-выходим...
Ромашка по каталонски - интригующая и опасная вещь, знаете ли!

Продолжаем за этой "эрой" наблюдать...
Futurista
Futurista
вчера в 12:24
galem72
galem72
вчера в 12:23
Блин, сколько громких слов. Провалит сезон и выгонят его из клуба. Что потом будет трындеть в эфире? Нужно возвышать уже свершившееся, а не петь оды туманному будущему.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:23
У Хави просто не может не получиться....
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