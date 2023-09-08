Лапорта: «Мы входим в эру Хави»

Президент «Барселоны» полагает, что в клубе началась новая эпоха.

Мы входим в новую эру, эру . Мы осознаём, что в прошлом сезоне нашей главной целью была победа в чемпионате Испании, теперь нужно стремиться к другой задаче – Ла Лига и еще несколько важных титулов.

Началась новая эпоха. И нам выпала честь жить в ней, потому что, на мой взгляд, это будет великолепная новая эра, одна из лучших в истории «Барселоны».