Президент «Барселоны» Жоан Лапорта полагает, что в клубе началась новая эпоха.
Мы входим в новую эру, эру Хави. Мы осознаём, что в прошлом сезоне нашей главной целью была победа в чемпионате Испании, теперь нужно стремиться к другой задаче – Ла Лига и еще несколько важных титулов.
Началась новая эпоха. И нам выпала честь жить в ней, потому что, на мой взгляд, это будет великолепная новая эра, одна из лучших в истории «Барселоны».
Ранее сообщалось, что Хави согласовал контракт с «сине-гранатовыми».
Ромашка по каталонски - интригующая и опасная вещь, знаете ли!
Продолжаем за этой "эрой" наблюдать...
Ромашка по каталонски - интригующая и опасная вещь, знаете ли!
Продолжаем за этой "эрой" наблюдать...
Очень громкое заявление, когда по факту никаких результатов ещё нет. Эру Гвардиолы наверно ни одной команде не удалось переплюнуть.
Очень громкое заявление, когда по факту никаких результатов ещё нет. Эру Гвардиолы наверно ни одной команде не удалось переплюнуть.