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Магат готов возглавить сборную Германии

сегодня, 00:50

Феликс Магат выразил готовность возглавить сборную Германии. Ранее команду покинул Ханс-Дитер Флик.

Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на этот пост. Но, как мне кажется, нам сейчас срочно необходим тот, кто способен вновь собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.

Я умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова хорошо выступали. Я поднимал некоторые коллективы из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть – и я думаю, что DFB сейчас нужно именно это.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 06:25
Сборной Германии надо избавляться не от неуверенности, а от излишней самоуверенности...
Triem
Triem
сегодня в 04:57
Ооо! Про железного Феликса слвсем забыл! Вот это сейчас как раз то что надо!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:23
Германии нужен жесткий кризис-менеджер - Магат такой.
nt3vzzgryyr2
nt3vzzgryyr2
сегодня в 03:18
Ну всё, теперь лентяям типа Сане кирдык!
Гость
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