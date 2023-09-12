Магат готов возглавить сборную Германии

Феликс Магат выразил готовность возглавить сборную Германии. Ранее команду покинул Ханс-Дитер Флик.
Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на этот пост. Но, как мне кажется, нам сейчас срочно необходим тот, кто способен вновь собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.
Я умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова хорошо выступали. Я поднимал некоторые коллективы из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть – и я думаю, что DFB сейчас нужно именно это.