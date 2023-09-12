Магат готов возглавить сборную Германии

выразил готовность возглавить сборную Германии. Ранее команду покинул .

Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза ( DFB ) для кандидата на этот пост. Но, как мне кажется, нам сейчас срочно необходим тот, кто способен вновь собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.