Феллер не планирует становиться главным тренером сборной Германии

Спортивный директор сборной Германии не намерен становиться главным тренером местной национальной команды. Ранее с этого поста был уволен .

Разумеется, возникают имена, но я научился не обсуждать подобное. Уверен, что через три с половиной недели мы представим нового тренера.

Завтра мне предстоит провести один матч (контрольный поединок с Францией — прим. ред.), я чувствовал, что должен помочь с этим. Моя цель — помочь новому тренеру, как я это сделал с Ханси Фликом, но, надеюсь, результаты будут лучше. Я знаю ситуацию, и мне действительно не хотелось этого делать. Им пришлось меня убеждать.