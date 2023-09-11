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Феллер не планирует становиться главным тренером сборной Германии

вчера, 23:37

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер не намерен становиться главным тренером местной национальной команды. Ранее с этого поста был уволен Ханс-Дитер Флик.

Разумеется, возникают имена, но я научился не обсуждать подобное. Уверен, что через три с половиной недели мы представим нового тренера.

Завтра мне предстоит провести один матч (контрольный поединок с Францией — прим. ред.), я чувствовал, что должен помочь с этим. Моя цель — помочь новому тренеру, как я это сделал с Ханси Фликом, но, надеюсь, результаты будут лучше. Я знаю ситуацию, и мне действительно не хотелось этого делать. Им пришлось меня убеждать.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:26
А Феллера никто и не планирует.
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В переводе на русский Руди сказал: «Ага, нашли дурака».
x6hc4c7a5c5d
x6hc4c7a5c5d
сегодня в 03:16
Плевал он на эту сборную как Райкард на него
Гость
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