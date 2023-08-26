Салихова: «Жду в „Спартаке“ Карпина, Карреру и Черчесова. Всех вместе»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после ничьи московского клуба в матче против «Ахмата» (0:0) с юмором отреагировала на слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке.
Хочется тебя очень сильно оскорбить, но не буду
Хочется тебя очень сильно оскорбить, но не буду
напрасно слёзы льёт, конкуренцию зовёт, кроха "
группа "Арамис" 1991 г
напрасно слёзы льёт, конкуренцию зовёт, кроха "
группа "Арамис" 1991 г