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Салихова: «Жду в „Спартаке“ Карпина, Карреру и Черчесова. Всех вместе»

вчера, 23:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после ничьи московского клуба в матче против «Ахмата» (0:0) с юмором отреагировала на слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:03
Зулейха, ты никогда не влияла на футбол, твои высказывания - тьфу...
Хочется тебя очень сильно оскорбить, но не буду
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 06:54
Тупой юмор
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:11
"Девочка ждёт, Карпин не идёт - плохо,
напрасно слёзы льёт, конкуренцию зовёт, кроха "

группа "Арамис" 1991 г
nax7458c4uu2
nax7458c4uu2
сегодня в 06:00, ред.
Того что за шашлык отвечает, лучше не надо,на остальных двоих согласен
ОПС
ОПС
сегодня в 05:49
Юмор у Заремы, конечно не суперский, но хоть попыталась пошутить и то хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:49
Давненько она не выступала. Видать, соскучилась по пиару на Спартаке. Точнее на его бедах...
Forwert
Forwert
сегодня в 00:13
Ты свое уже отождалась.
Capral
Capral
сегодня в 00:02
Что интересно, что никто из перечисленных не соответствует Спартаку, и точно не лучше Абаскаля...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 00:00
А сама,за досуг будет отвечать!
ABir
ABir
вчера в 23:48
Сразу отмела кандидатуры трех возможных приемников Абаскаля
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:47
А чего ж Сашу Мостового упомянуть забыла? )))
pomor45
pomor45
вчера в 23:47
Салихова в отчаянии решила поручить руководство любимым Спартаком Лебедю, Раку и Щуке. Воз не просто останется на месте - его разорвут.
протон
протон
вчера в 23:36
Карпина сейчас в Ростове на шашлык пустят...
Futurista
Futurista
вчера в 23:35
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:34
шуточки подьехали))
sova147
sova147
вчера в 23:31
Выбор большой но ждать придётся долго!
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