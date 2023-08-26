Салихова: «Жду в „Спартаке“ Карпина, Карреру и Черчесова. Всех вместе»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после ничьи московского клуба в матче против «Ахмата» (0:0) с юмором отреагировала на слухи о возможной отставке .

Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке.