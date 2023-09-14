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Василий Уткин перекрасил волосы в честь своего медийного клуба

вчера, 11:56

Спортивный журналист Василий Уткин перекрасил волосы в цвета «Эгриси». Комментатор объяснил этот поступок:

Вы смотрите на мою желтую шевелюру. Вы, наверное, шокированы. Я и сам шокирован, честно говоря. Мне захотелось совершить безумный поступок. Я сделал свою голову желто-черной. Моя команда «Эгриси», мои друзья, которые за нее играют, я за нее играть не могу – я поле сломаю, а вместе с полем и себя. Мои друзья играют в Медиалиге.

Мое сердце точно всегда с «Эгриси», но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова в цветах моей команды. Это шалость, это маленькое безумие и от него никому не плохо.

Василий Уткин перекрасил волосы в честь своего медийного клуба

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:50
Осталось еще бороду в голубой или в розовый покрасить.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:17
Когда-то я считал Уткина хорошим комментатором, а потом он превратился в 32у.
И самое главное ему нравится всё это, он даже в клипе группы «Биртман» «Человек-г***о» снялся в главной роли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:52
Вася..брат...позвони...скажу что делать дальше....
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:11
Когда Гаджиев дал ему, закатил леща по щеке, я еще Уткина поддерживал. Но, судя по всему, Гаджиев был прав, когда тот не протянул ему руку.
протон
протон
вчера в 14:07
Выглядит как жирный Милонов))
Нормальный адекватный человек в таком возрасте не сделает.
Покрасил и ладно, но к сожалению у Васи психологических проблем много, и всеми своими выходками он как подросток в переходном возрасте выплескивает эмоции:)) а казался адекватным человеком. Ну что друзья теперь осталось серьги, тату перстня и кольца на носу и прочее.
lotsman
lotsman
вчера в 14:05
Непонятная новость на футбольном сайте. Ну покрасил и покрасил, дальше что?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:59
Помню в детстве в таких случаях мы шутили - "моча в голову стукнула".
ОПС
ОПС
вчера в 12:59
Еще не поздно побрить голову и ходить лысым.
adekvat
adekvat
вчера в 12:56
Давай покрасим холодильник в черный цвет.
112910415
112910415
вчера в 12:54
никому от этого не плохо
на том и остановимся
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:53
К сожалению, Уткин ещё во времена ковида кукухой начал ехать, когда в его твиттере, очевидно, спьяну начали появляться просто какие-то ругательства, неоправданный мат, а сейчас в целом на футбол ему вообще плевать, он делает быстрые выпуски с двумя третями воды и только своим "Эгриси" по факту интересуется. Что он в костюме викинга в Медиалиге выходил, что сейчас свой скальп обезобразил, это уже не о футболе, а о человеке не совсем в себе.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:43
Маэстро, я знал- что Вы сверкнёте очередным ШЕДЕВРОМ!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 12:34
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:16
И в чём смысл этой "новости"?
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