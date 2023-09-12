Стало известно, кто может получить 10-й номер в «Барселоне»

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вчера, 14:00

10-й номер в «Барселоне» может получить нападающий «Атлетико Паранаэнсе» , который 1 июля 2024 года станет игроком каталонского клуба.

«Десятка», которую ранее в команде носил Лионель Месси, после ухода аргентинца досталась Ансу Фати, ушедшему в аренду в «Брайтон».

Велика вероятность, что Фати покинет «сине-гранатовых» на постоянной основе в следующем году, поэтому встал вопрос о том, кто получит 10-й номер. По информации источника, президент «Барсы» Жоан Лапорта и технический спонсор Nike договорились о том, что он достанется Роке.