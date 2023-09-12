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Стало известно, кто может получить 10-й номер в «Барселоне»

вчера, 14:00

10-й номер в «Барселоне» может получить нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, который 1 июля 2024 года станет игроком каталонского клуба.

«Десятка», которую ранее в команде носил Лионель Месси, после ухода аргентинца досталась Ансу Фати, ушедшему в аренду в «Брайтон».

Велика вероятность, что Фати покинет «сине-гранатовых» на постоянной основе в следующем году, поэтому встал вопрос о том, кто получит 10-й номер. По информации источника, президент «Барсы» Жоан Лапорта и технический спонсор Nike договорились о том, что он достанется Роке.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:40
Какая разница? Номер он и есть номер. Набор цифр и только.
протон
протон
вчера в 18:23
Нечего баловать этих «молодых звёзд». Не один из них не заслуживает 10 номер. Пусть лежит для себя, пока не появиться достойный игрок. Правильно поступил Феликс, ему ещё показать и доказать надо, на что он способен
Это уже напоминает МЮ с ее культовым 7 номером. После Роналду ни один из футболистов не оправдал ожиданий и полностью провалился. К сожалению после Месси кто бы ни брал себе "10" всегда будет давление
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:17
Большая ответственность и будут постоянные сравнения с Мессенышем
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:01
Надо его номер убрать и оставить за Месси
Гость
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