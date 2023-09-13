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«Челси» представил третью форму на сезон 2023/24

вчера, 12:20

«Челси» показал третью форму на текущий сезон.

При создании комплекта дизайнеры вдохновлялись формой команды начала прошлого века, а также выездным вариантом из сезона 1986/87.

Команда сыграет в ней в матче 5-го тура АПЛ с «Борнмутом» 17 сентября.

«Челси» представил третью форму на сезон 2023/24 «Челси» представил третью форму на сезон 2023/24

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Romeo 777
Romeo 777 ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 15:21
Вспоминаются так же формы Барселоны…))
Ванечка
Ванечка ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:49
Добра Вам! ....ну что сказать чтобы не перейти на нецензурную лексику...:)))) ... ладно про цветовые решения мы уже все и все знаем, но еще (тут нужно будет посмотреть на формы других команд) есть такое, как Розовый треугольник. Возник этот символ в период расцвета нацисткой Германии, когда представители нетрадиционной ориентации становились жертвами холокоста, а вот символом сексуальных меньшинств этот знак стал в 1970 году.... и наверняка на какой ни будь форме он присутствует...:))))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:01
Первая форма - для игры в футбол, вторая - для тренировок, а третья вполне подходит вместо спальных пижам.
протон
протон ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 13:52, ред.
Вот что я замечаю. Третью форму в Европе делают в цвете розовых тонах и голубых. К чему это все? Ну тут оттенок бирюсы но все же в общем.
azkan
azkan
вчера в 13:50
Лучше бы быстрее спонсора нашли бы))
А Найк как всегда ничего не показывает. Кроме радужного цвета своих коллций.
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:48
Как бы сказать помягче.... порнография в чистом виде....
протон
протон
вчера в 12:29
Группа товарищей представила коллекцию простого шмота с рынка
протон
протон
вчера в 12:29
Сомнительно выглядит форма. Дизайн ни о чем, расцветка ноль.
протон
протон
вчера в 12:27
Лучше бы физическую форму подтянули.
shlomo
shlomo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:23
Вот контрольное письмо на второй акк... ящики как видите рабочие.... Если уж не получается отправьте на мой основной.
Гость
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