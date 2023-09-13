«Челси» представил третью форму на сезон 2023/24

«Челси» показал третью форму на текущий сезон.
При создании комплекта дизайнеры вдохновлялись формой команды начала прошлого века, а также выездным вариантом из сезона 1986/87.
Команда сыграет в ней в матче 5-го тура АПЛ с «Борнмутом» 17 сентября.
«Челси» показал третью форму на текущий сезон.
При создании комплекта дизайнеры вдохновлялись формой команды начала прошлого века, а также выездным вариантом из сезона 1986/87.
Команда сыграет в ней в матче 5-го тура АПЛ с «Борнмутом» 17 сентября.
А Найк как всегда ничего не показывает. Кроме радужного цвета своих коллций.
А Найк как всегда ничего не показывает. Кроме радужного цвета своих коллций.