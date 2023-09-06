Секреты футбольных бутс. Король Генрих VIII, кенгуру и обман с участием Пеле

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вчера, 17:33

Футбольная обувь в центре внимания.

Бутсы ещё древнее, чем футбол

Люди давно били ногами сферические предметы ради развлечения. Бедняки играли босяком, а королю Генриху VIII презентовали пару бутс в начале XVI века. Придумала подарок королева, заплатившая эквивалент 1 200 евро. Но из-за цены и веса – кожа разбухала, бутсы не стали популярными. Даже неизвестно, надевал ли король свои бутсы.

Затем в футбол играли не только мужчины, но и женщины. У девушек была обувь с каблуками с лучшим сцеплением, что подарило идею. В XIX веке популярными стали бутсы с шипами, или забитыми в подошву гвоздями наружу. Но шипы вели к травмам, Футбольная Ассоциация запретила старые бутсы, разрешив только шипы, покрытые кожей.

Долго бутсы были одинаковыми с шестью шипами. Только творческие люди, вроде бразильцев в 1920-х, украшали футбольную обувь надписями в честь игроков, делая им памятные подарки. Но у футбольной обуви появился особый статус. Миллионы детей по всему миру мечтали о мяче, а счастливчикам доставались настоящие бутсы.

Немцы изменили конструкцию

Будущий нацист Адольф Дасслер в середине 20-х годов догадался сделать спортивную обувь с шипами, которые можно выкрутить и заменить. Опробовали бутсы на бегунах, а в 1929 году компания Ади и Руди Дасслеров выпустила серийные футбольные бутсы. Не верьте в миф, будто в финале ЧМ -54 немцы выиграли лишь благодаря новым бутсам.

Шипы выкручивались намного раньше, но война остановила завод. После поражения нацист Рудольф Дасслер оказался в лагере для военнопленных, и Ади не спешил вытаскивать брата. Братья поссорились и основали две фирмы, «Adidas» и «Puma». С начала 50-х захватили рынок. Исчезли модели с высокой голенью, обувь для футбола стала легче.

В 1966 году были узнаваемые модели. А дальше компании братьев поняли, что можно заработать миллиарды. Хотя братья Дасслеры не общались между собой до смерти, их фирмы договорились не подписывать контракт с легендарным Пеле. Но Рудольф нарушил уговор.

Пеле демонстративно завязал шнурки на ЧМ -70, чтобы весь мир заметил его бутсы «Puma». Ади Дасслеру понадобилось девять лет, чтобы отомстить брату. Придумал бутсы из кожи кенгуру с 12 шипами, самую успешную пару в истории футбола. И лишь в XXI веке догадались, что современные технологии позволяют не мучить кенгуру.

В «Adidas» заявляют, что примерно одна пара их обучи из ста из настоящей кожи кенгуру. Профессионалы до сих пор часто играют в кожаных бутсах, хотя рядом есть полимеры разного качества и характеристик, чтобы было легко и удобно бегать.

У футболистов коллекции бутс

Кроос десять лет играет в одной модели. Немцу поставляют любимые бутсы, снятые с производства. Из этого сделали часть рекламной стратегии, хотя «Adidas» давно не немецкая, а скорее французская компания. К её спасению приложился бывший муж самой богатой россиянки – Луи Дрейфус. «Puma», к слову, тоже в руках у французов.

А новый виток развития индустрии дала американская компания «Nike», когда бразилец Роналдо надел облегченную модель «Mercurial». На подошве были металлические шипы, а теперь используют гибриды. Часть шипов из металла, а часть из пластика, иногда продолговатой формы. А тип бутс зависит от позиции футболистов.

Защитники используют металлические шипы для устойчивости. Техничные игроки, которые касаются мяча стопой во время дриблинга, порой просят загнать металлические шипы во внутреннюю часть подошвы, а по краям сделать пластиковые, им так приятнее. Современные бутсы легкие, но по надежности заметно уступают старым собратьям.

Даже бутсы, в которых играет Месси, вблизи выглядят ужасно как китайская подделка. Но в этом тоже есть смысл. Обувь быстрее рвется, народ покупает новые бутсы. Еще в 1970 году представили первые белые бутсы, а теперь цветная обувь стала частью рекламной стратегии.

Игроки «прокачивают» обувь

Для суперзвезд делают именные бутсы, снимая мерки, как поступают обувные мастера, делая дорогие туфли на заказ. Игроки уровнем ниже получают обычные бутсы, но у китмена – человека, отвечающего в клубе за экипировку, есть специальная печка и отпариватель для подгонки. Некоторые футболисты любят, когда их обувь прогревают, чтобы была эластичнее.

А пар увлажняет бутсы, что помогает ноге адаптироваться. Неудачно подобранную пару бутс растягивают. Также часто меняют подошвы на специальные под конкретного игрока. Услуги специфических мастеров не стоят дорого для миллионеров из АПЛ и других известных лиг. Также появились специальные подошвы, которые «отталкивают» грязь, но надо учитывать газон.

Сейчас есть покрытия, где натуральная трава переплетена с искусственными волокнами. Можно доиграться до забивания подошвы во время матча в сырую погоду и на хорошо политом поле. В футболе не бывает мелочей. Удобные, легкие и адаптированные к конкретной стопе бутсы понижают риск травм на ровном месте, позволяют игроку раскрыть свой потенциал.

А рядом с этим являются аксессуаром, вроде часов и ремня. У новичка «Арсенала» Райса около 25 модификаций футбольной обуви. А другой игрок АПЛ заплатил 10 000 фунтов за смену обычной подошвы. В среднем на матче у игрока от трех до пяти пар футбольной обуви.

Женщинам нужны свои бутсы

Мужские бутсы не подходят для женских стоп. Привычная игровая обувь является причиной дискомфорта для 82 % футболисток. Неграмотно подобранные бутсы стали одной из причин частых травм коленей в женском футболе. Надо учитывать строение стопы, граничные нагрузки на суставы и связки.

В XIX веке ломали друг друга, цепляя на носки металлические вставки. А теперь футболисты грандов злятся, если компании, чьи бутсы рекламируют, требуют поменять обувь ради пиара. У каждого есть любимый набор экипировки. Можно неграмотно подобрать высоту шипов и это усложнит работу на поле.

Игроки просят переставить местами шипы, наносят надписи. У Месси на обуви имена сыновей и жены. Но есть парни «старой школы». Александер-Арнольд часто носит серийные бутсы из коробки. А есть капризные эстеты. Джон Терри держал три пары бутс: на разминку, на первый тайм и на второй.

Суеверия в футболе тоже сильны, поэтому Собослаи из «Ливерпуля» бегал в детских бутсах, натирал ноги, но удачливую обувь не выбрасывал. На высоком уровне можно увидеть заштопанные любимые бутсы. А если у игрока необычная форма стопы, то иногда удобнее играть в поддельных китайских бутсах.

Но чаще у футболиста персональный контракт с обувным брендом. Недавно снайпер Кейн нашел экзотического изготовителя бутс. Обувь профи стоит около 25 000 рублей, но бесценны любые бутсы, в которых человек получал удовольствие, играя в футбол.