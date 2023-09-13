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«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в форме с лого группы Rolling Stones

вчера, 09:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал29.10.2023 Не начался

«Барселона» определилась с изображением, которое будет на форме команды в ближайшем матче с «Реалом».

Это будет логотип британской рок-группы Rolling Stones, которая за неделю до «Эль Класико» выпустит свой первый за 18 лет студийный альбом.

19 октября 2022 года клуб выходил на поле с изображением лейбла канадского хип-хоп исполнителя Дрейка — совы, а 19 марта этого года на форме было изображение альбома певицы Rosalia — Motomami.

«Барса» по спонсорскому соглашению со Spotify обязана размещать на лицевой части своей формы элементы, посвящённые музыкальным исполнителям или мероприятиям.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:08
Metallica, логотип, круче смотрелся бы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:31
Ахах) Ну почему Пике завершил карьеру? Было бы смешно, если б его заставили выйти с надписью Шакира согласно контракту со Spotify ))))
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:27
Сделали из такого великого клуба какой-то цирк. Для боссов Барсы видимо деньги не пахнут, и они готовы своих футболистов легко превращать в клоунов, главное чтобы за это платили хорошо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:31
У "Барсы" Spotify, и по контракту она хоть Дору рекламировать должна, судя по желанию клиента.
salleeh
salleeh ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:59
А у Барсы Rolling Stones?)))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 11:30
должно быть хорошо им спотифай отстегивает
протон
протон
вчера в 11:25
Ну с таким легендарным логотипом - только выигрывать должна Барса, без вариантов:)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 10:30
У "Реала" титульный спонсор "Эмирейтс", так, для базы.
ВЕДЬМАK
ВЕДЬМАK
вчера в 10:28
Не надоело повязки менять? То лгбт,то группа.)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:16
Легендарный клуб должен выходить с изображением легендарной группы...
salleeh
salleeh
вчера в 10:10
А Реал выйдет в юбках, в день независимости Шотландии…?)))
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