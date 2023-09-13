«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в форме с лого группы Rolling Stones

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вчера, 09:55

«Барселона» определилась с изображением, которое будет на форме команды в ближайшем матче с «Реалом».

Это будет логотип британской рок-группы Rolling Stones, которая за неделю до «Эль Класико» выпустит свой первый за 18 лет студийный альбом.

19 октября 2022 года клуб выходил на поле с изображением лейбла канадского хип-хоп исполнителя Дрейка — совы, а 19 марта этого года на форме было изображение альбома певицы Rosalia — Motomami.

«Барса» по спонсорскому соглашению со Spotify обязана размещать на лицевой части своей формы элементы, посвящённые музыкальным исполнителям или мероприятиям.