«Интер Майами» продаёт свою старую форму с фамилией и номером Месси

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сегодня, 00:58

«Интер Майами» нашёл выгодный способ избавиться от старых комплектов форм.

Переход нападающего из ПСЖ прошедшим летом вызвал огромный ажиотаж, это привело к тому, что футболки команды на текущий сезон начали быстро раскупать. Однако интерес к формам прошлых лет был существенно ниже.