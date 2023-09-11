«Интер Майами» продаёт свою старую форму с фамилией и номером Месси

«Интер Майами» нашёл выгодный способ избавиться от старых комплектов форм.
Переход нападающего Лионеля Месси из ПСЖ прошедшим летом вызвал огромный ажиотаж, это привело к тому, что футболки команды на текущий сезон начали быстро раскупать. Однако интерес к формам прошлых лет был существенно ниже.
По этой причине клуб МЛС решил продавать домашнюю форму образца 2020 года с фамилией аргентинца на спине и 10-м номером, хотя тогда футболист ещё не играл за них. Комплект появился в официальном магазине.
Ты решил это написать, то есть скопировал и разместить в теме про Месси.
Думаешь теперь гея-нарцисса все полюбят?
И тем более зачем здесь его статистика?
Не надо пиариться и пиарить на горе людей!!!
Ты решил это написать, то есть скопировал и разместить в теме про Месси.
Думаешь теперь гея-нарцисса все полюбят?
И тем более зачем здесь его статистика?
Не надо пиариться и пиарить на горе людей!!!
Пусть отчисления получает.....коль там тусит...ближайшие год-два....
Пусть отчисления получает.....коль там тусит...ближайшие год-два....
Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с трагедией в Марокко. Землетрясение в этой африканской стране унесло жизни более 2000 человек.
«Мои искренние соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате трагедии. Шлю свою любовь и молитвы всем жителям Марокко в это нелегкое время», - гласит сообщение 38-летнего футболиста в социальных сетях.
Роналду в данный момент выступает на Ближнем Востоке, защищая цвета саудовского клуба «Аль-Наср». В нынешнем сезоне Криштиану провел четыре матча в чемпионате Саудовской Аравии, забил шесть голов и сделал четыре результативных паса.
Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с трагедией в Марокко. Землетрясение в этой африканской стране унесло жизни более 2000 человек.
«Мои искренние соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате трагедии. Шлю свою любовь и молитвы всем жителям Марокко в это нелегкое время», - гласит сообщение 38-летнего футболиста в социальных сетях.
Роналду в данный момент выступает на Ближнем Востоке, защищая цвета саудовского клуба «Аль-Наср». В нынешнем сезоне Криштиану провел четыре матча в чемпионате Саудовской Аравии, забил шесть голов и сделал четыре результативных паса.
Да Месси не играл в 2020 году за «Интер Майами», но он дал разрешение использовать своё имя на этой форме, так, что все злопыхатели могут идти лесом, так как единственный кто мог подать иск об использовании своего имени так это сам Месси!!!
Да Месси не играл в 2020 году за «Интер Майами», но он дал разрешение использовать своё имя на этой форме, так, что все злопыхатели могут идти лесом, так как единственный кто мог подать иск об использовании своего имени так это сам Месси!!!