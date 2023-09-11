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«Интер Майами» продаёт свою старую форму с фамилией и номером Месси

сегодня, 00:58

«Интер Майами» нашёл выгодный способ избавиться от старых комплектов форм.

Переход нападающего Лионеля Месси из ПСЖ прошедшим летом вызвал огромный ажиотаж, это привело к тому, что футболки команды на текущий сезон начали быстро раскупать. Однако интерес к формам прошлых лет был существенно ниже.

По этой причине клуб МЛС решил продавать домашнюю форму образца 2020 года с фамилией аргентинца на спине и 10-м номером, хотя тогда футболист ещё не играл за них. Комплект появился в официальном магазине.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:28
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 11:11
    Бизнес процветает,если выгодно можно и продать.
    de1-pier0
    de1-pier0 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 10:05
    Он не смог по другому, в Марокко он провел много дней и ночей с Бадр,он его лучший "друг" .Марокко для него вторая родина,если не щедрость Саудовской Аравии, он уехал бы в Марокко,.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:35, ред.
    Можно его ещё кстати в титры "Терминатора" внести....
    Пусть отчисления получает.....коль там тусит...ближайшие год-два....
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 08:29
    Что только не придумают, чтобы развести людей и нажиться.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 08:02
    Гном на этом тоже руки погреет.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 08:01
    Не по теме, но всё же:

    Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с трагедией в Марокко. Землетрясение в этой африканской стране унесло жизни более 2000 человек.

    «Мои искренние соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате трагедии. Шлю свою любовь и молитвы всем жителям Марокко в это нелегкое время», - гласит сообщение 38-летнего футболиста в социальных сетях.

    Роналду в данный момент выступает на Ближнем Востоке, защищая цвета саудовского клуба «Аль-Наср». В нынешнем сезоне Криштиану провел четыре матча в чемпионате Саудовской Аравии, забил шесть голов и сделал четыре результативных паса.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 08:01
    Везде только деньги - это же соккер.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:57
    ПСЖ тоже продает футболки с фамилией Месси. Ничего страшного. Всё делается с согласия Месси. Есть спрос, поэтому продают.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 07:53
    Это больше похоже на развод с целью наживы!
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 06:37
    Нужно отбивать огромный контракт..., весь народ будет ходить в футболках, удобно...
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 05:12
    Америкосы умеют делать деньги
    Ванечка
    Ванечка
    сегодня в 05:11
    Бизнес и ничего личного.... вот так один игрок может заработать в клубе (наверняка и ему что то перепадет).
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 05:04
    Интересная Нoвость. Интересно - кто то в России сможет купить футболку!?
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:58
    Молодец Бекхэм заманил к себе лучшего игрока за всю историю и теперь делает деньги.
    Да Месси не играл в 2020 году за «Интер Майами», но он дал разрешение использовать своё имя на этой форме, так, что все злопыхатели могут идти лесом, так как единственный кто мог подать иск об использовании своего имени так это сам Месси!!!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 03:58
    Воспользовались тем, что он в Боливии.. От пендосы.. Хе..
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:39
    Ну это уже попахивает уголовными делами , что может быть квалифицированно как махинации и может боком обойтись руководству клуба . Зря это они затеяли . Любой хороший юрист может доказать неправомерность в таких действиях. Бекхем , берегись !)
    Гость
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