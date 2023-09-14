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Черчесов высказался об уходе из «Ференцвароша»

вчера, 12:58

Станислав Черчесов рассказал об отношении к своему уходу с поста главного тренера «Ференцвароша».

Как сегодня оцениваю то, что произошло? Так же, как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало. И еще добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок Бундеслиги, куда он переедет согласно договоренности между клубами летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 18:43
Ну да ! 👍
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:34
Иными словами:" Да я козырный тренер, просто игрочишки решили меня слить!" Какое же пафосное чучело этот овцепас!
112910415
112910415
вчера в 15:32
Жизнь полна не особо закономерных событий
h93s9dhu474k
h93s9dhu474k
вчера в 15:08
Ну всё как обычно - нет, это не я 79-ся, а просто это сейчас 62о такое некачественное пошло, лезет когда хочет, но я провёл с ним серьёзную беседу
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:59
По факту клуб дважды вылетел от слабого соперника в Европе, причём второй раз от до смешного слабого, вылетели от любителей, поэтому можно не оправдываться, задача не выполнена (а чемпионства для опять же чемпионата одной команды и так ожидаемы).

Но, как мы знаем, Усы не ошибаются, ошибаются все вокруг них))

Даже когда он в сборную игроков своего друга и главного бизнес-партнёра Алана Агузарова всех по очереди пристраивал, отчего у нас было нашествие всяких Нойштедтеров, половину имён которых уже трудно вспомнить))
sova147
sova147 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:52
Не он первый и не последний
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:40
От главного тренера ничего не зависит... всё решает класс и настроение игроков, их мотивация на конкретный матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33
Да ладно, ничего страшного не произошло. Каждый главный тренер не от чего не застрахован.
Гость
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