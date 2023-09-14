Черчесов высказался об уходе из «Ференцвароша»

рассказал об отношении к своему уходу с поста главного тренера «Ференцвароша».

Как сегодня оцениваю то, что произошло? Так же, как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало. И еще добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок Бундеслиги, куда он переедет согласно договоренности между клубами летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии.