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Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши

вчера, 18:54

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши.

По итогам 5 матчей в рамках отбора на Евро-2024 команда набрала 6 очков и занимает 4-е место в группе Е.

В октябре Польша сыграет с Фарерскими островами и Молдавией.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:43
Сантуш - тайный российский агент. Хорошо потрудился, жаль что раскрыли рано.) Прилетело пшекам за ЧМ. Поделом альбатросам!
протон
протон ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 23:43
Во время ЧМ в Катаре нам тут строчили, что Сантуш крутой, ибо наладил "командную игру" и снизил "зависимость" сборной Португалии от Роналду. В итоге Португалия с Роналду и Мартинесом одной ногой на Евро, а Польша рискует пролететь мимо Евро впервые за 20 лет)
Сантуша и из Португалии нужно было убирать после ЧМ 2018, а ему еще два турнира дали.
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:06
Блевандовский пускай тренирует,он знает как пройти дальше не играя
FenixSL
FenixSL ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:32
ахахаха
очень хорошо
adekvat
adekvat
вчера в 21:14
Поляки уже затребовали репорации у Португалии за непопадание их сборной на Евро?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 20:39
Абсолютно согласен.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:22
опять Роналду виноват
провал на ЧМ из-за него, никак не из-за тренера
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:22
Фарерские Острова и Молдавия хороший вариант для нового тренера, чтоб показать какой он "крутой"))
a-league
a-league
вчера в 19:53, ред.
Из одного выводка с Моуринью. Жаль, что жб не успел оставить пшеков на 5 месте
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:33
Сантуш хорошо поработал!!!
Главное, что бы новый главный ничего не испортил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:21
Надо бы зачистить сборную
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:20
Польша без ЧЕ
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