Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши.
По итогам 5 матчей в рамках отбора на Евро-2024 команда набрала 6 очков и занимает 4-е место в группе Е.
В октябре Польша сыграет с Фарерскими островами и Молдавией.
Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши.
По итогам 5 матчей в рамках отбора на Евро-2024 команда набрала 6 очков и занимает 4-е место в группе Е.
В октябре Польша сыграет с Фарерскими островами и Молдавией.
Сантуша и из Португалии нужно было убирать после ЧМ 2018, а ему еще два турнира дали.
Сантуша и из Португалии нужно было убирать после ЧМ 2018, а ему еще два турнира дали.
очень хорошо
очень хорошо
провал на ЧМ из-за него, никак не из-за тренера
провал на ЧМ из-за него, никак не из-за тренера
Главное, что бы новый главный ничего не испортил.
Главное, что бы новый главный ничего не испортил.