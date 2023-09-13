Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши

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вчера, 18:54

покинул пост главного тренера сборной Польши.

По итогам 5 матчей в рамках отбора на Евро-2024 команда набрала 6 очков и занимает 4-е место в группе Е.

В октябре Польша сыграет с Фарерскими островами и Молдавией.