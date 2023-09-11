Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Григорян покинул «Кубань»

вчера, 21:44

Александр Григорян покинул пост главного тренера «Кубани». В заявлении клуба сказано:

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.

Григорян возглавил нашу команду в мае этого года. Под его руководством «Кубань» провела 12 официальных игр, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и семь раз проиграла.

Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Александра Виталиевича и желает ему успешного продолжения карьеры.

Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Григорян высказался об уходе из «Кубани»
Вчера, 23:20
Немцы впервые за сто лет уволили тренера сборной. Флик среди редких неудачников
Вчера, 19:46Вадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии3
ОфициальноФедерация футбола Испании подтвердила отставку Рубиалеса
Вчера, 12:55
Рубиалес ушёл с поста главы испанского футбола
10 сентября
ОфициальноФлик уволен с должности главного тренера сборной Германии
10 сентября
Официально«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера
09 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:18
Неужели в Краснодаре не раскусили этого Казанову от футбола. Он за год по 3-4 раза успевает менять команды, иногда даже женские тренирует. Жук то ещё
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Взаимно, рад- общению!
А вот, мой, первый фильм про индейцев- был "Приключения на берегах Онтарио", с П.Массими и Х.Ланге. Второй фильм- был "Прерия". И вот, несмотря на возраст, я, всё еще пересматриваю эти фильмы с огромным удовольствием!!! Митича, в роли индейца не люблю- слишком он какой-то красивый, ненатуральный. Вообще, люблю старые фильмы, в частности советские. А фильм "Тайна двух океанов", смотрел раз 30, чтобы не соврать!!!

Российским тренерам расти надо, но не в условиях изоляции...
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:59
Как всегда рад общению. Не знаю плохо это или хорошо, всегда полагаю, что "на вкус и цвет", фильмы про индейцев, включительно с Гойко Митичем смотрел даже в кинотеатрах, времена СССР. Больше про Виниту нравились, ежели не ошибаюсь с бледнолицым другом Шатерхендом ( вот тут точно не уверен в имени). Ну это как обычно лирика. Понравилась Ваша фраза "Ему бы только в плечах немного раздаться, да подрасти". Не знаю насколько вылитый был бы Чингачгук Григорян Митич, но то что многим (если не всем) тренерам в российском футболе не мешало бы..., а дальше Ваша фраза про плечи мне зашла.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:57, ред.
Дня три назад на soccere уже намекали на увольнение в ближайшем туре Григоряна из Кубани, а на его место сватали Евсеева. Первый прогноз сбылся, теперь ждём дальнейшее развитие событий. Ответит ли Вадим Валентинович согласием на переезд в Краснодар или пошлёт по-русски, как когда-то сборную Уэльса. Болейте за своих, а не против чужих!
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:31
Руководство профессионального футбольного клуба ... благодарит ... и желает ему успешного продолжения карьеры.
Имя нового наставника .... будет сообщено в ближайшее время.
Далее по классике, про круговороты, дайте нашим тренерам работать, леги не лучше , и.т.д, и.т.п.
Capral
Capral
вчера в 22:30, ред.
Григорян, всегда напоминал мне Гойко Митича. Ему бы только в плечах немного раздаться, да подрасти- и вылитый Чинганчгук Митич.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 