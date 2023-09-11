Григорян покинул «Кубань»

покинул пост главного тренера «Кубани». В заявлении клуба сказано:

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.

Григорян возглавил нашу команду в мае этого года. Под его руководством «Кубань» провела 12 официальных игр, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и семь раз проиграла.

Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Александра Виталиевича и желает ему успешного продолжения карьеры.

Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время.