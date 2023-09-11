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Федерация футбола Испании подтвердила отставку Рубиалеса

вчера, 12:55

Королевская федерация футбола Испании подтвердила уход Луиса Рубиалеса с поста президента. Также он освободил должность вице-президента УЕФА.

Рубиалес являлся президентом RFEF с 2018 года, вице-президентом УЕФА с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в отношении 46-летнего испанца завели уголовное дело.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:27
Испания сама по себе очень не обычная страна. В ней типо заявлена полная толерантность, ЛГБТ культура и прочее абсолютно никого не удивляют...
В Чамартине считается аболютно нормальным и очень частым то, что в буквальном смысле милфы откровенно пристают к молодым парням и явно похлеще используют методы чем просто поцелуй.
Более чем уверен что весь скандал Рубиалеса вытекает лишь из того, что уж очень давно он как заноза в одном месте у всего футбольного Испанского мира да и в Уефа судя по всему тоже самое...все просто ждали его хоть малейшего прокола.
Да и сама эта футболистка, явно и забыла бы про это на следующий день, если бы не стали так раскручивать это. В итоге она просто пошла за толпой и с ней явно еще поговорили как правильно себя вести....
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:53
Согласен, рабочая практика
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:16
Мораль сей басни такова:
Не целуй все, что шевелится.
lotsman
lotsman ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:44
Прикрыть? Да это как раз она и раздула всё, мол он домогался её. И если бы он её просто обнял, итог был бы тот же.
Futurista
Futurista
вчера в 15:44
Разборки в европейском курятнике мало кому интересны в мире...
Верг
Верг ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:17
Добро пожаловать, в бомбоубежище сидел последние 10 лет?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:34
Ну, Рубиалес-то и до этого был не слишком адекватным, и вообще использование служебного положения никто не отменял, его вообще не жалко.

Другое дело, что, как и в США и Англии, всё это принимает характер односторонней травли, где на человека достаточно показать пальцем, и его "удаляют" из общества, и, конечно, обязательный товарищеский суд, как в СССР, где все коллеги "удалённого" как один говорят, как они всегда подозревали, какой он мерзавец, например, это было с Гринвудом, когда футболистки МЮ объявили протест и требовали запретить ему появляться около базы, или с Ройландом из "Рика и Морти", когда все коллеги до последнего успели высказаться, какой он был мерзавец, как раз перед тем, как его признали невиновным и дело закрыли.

Но и Гринвуд, и Ройланд оба уже "удалены".

И, главное, это полностью устраивает нынешние власти почти во всм мире, которые склоняются к авторитаризму, и идеальный инструмент в лице woke-толпы для удаления всех конкурентов им только кстати.
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:32
Приветствую дружище! Да ну бы их со своей демократией. Женщину оказывается на эмоциях поцеловать нельзя. Попытаюсь неудачно пошутить, но ежели бы так, то и вопросов к Рубиалесу в нынешней Европе не было бы ...
shlomo
shlomo
вчера в 13:06
Вот вам и демократия во всем своем величии....
allemz
allemz
вчера в 13:04
Почитайте Шпенглера вместо задавания одних и тех же вопросов каждый день, почему европейцы такие 16и))))
ОПС
ОПС
вчера в 13:00
А что подтверждать? И так уже все знают. Вынудили уйти, вот и все.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:00
Очень смешно и нелепо всё вышло по итогу. Но кто ему виноват тоже? Надо было просто обнять футболистку.
А она конечно тоже, могла бы прикрыть его. Но не стала этого делать. Негодяйка.
Гость
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