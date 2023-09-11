Федерация футбола Испании подтвердила отставку Рубиалеса

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вчера, 12:55

Королевская федерация футбола Испании подтвердила уход с поста президента. Также он освободил должность вице-президента УЕФА .

Рубиалес являлся президентом RFEF с 2018 года, вице-президентом УЕФА с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в отношении 46-летнего испанца завели уголовное дело.