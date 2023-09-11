Федерация футбола Испании подтвердила отставку Рубиалеса

Королевская федерация футбола Испании подтвердила уход Луиса Рубиалеса с поста президента. Также он освободил должность вице-президента УЕФА.
Рубиалес являлся президентом RFEF с 2018 года, вице-президентом УЕФА с 2019 года.
Ранее сообщалось, что в отношении 46-летнего испанца завели уголовное дело.
Другое дело, что, как и в США и Англии, всё это принимает характер односторонней травли, где на человека достаточно показать пальцем, и его "удаляют" из общества, и, конечно, обязательный товарищеский суд, как в СССР, где все коллеги "удалённого" как один говорят, как они всегда подозревали, какой он мерзавец, например, это было с Гринвудом, когда футболистки МЮ объявили протест и требовали запретить ему появляться около базы, или с Ройландом из "Рика и Морти", когда все коллеги до последнего успели высказаться, какой он был мерзавец, как раз перед тем, как его признали невиновным и дело закрыли.
Но и Гринвуд, и Ройланд оба уже "удалены".
И, главное, это полностью устраивает нынешние власти почти во всм мире, которые склоняются к авторитаризму, и идеальный инструмент в лице woke-толпы для удаления всех конкурентов им только кстати.
Другое дело, что, как и в США и Англии, всё это принимает характер односторонней травли, где на человека достаточно показать пальцем, и его "удаляют" из общества, и, конечно, обязательный товарищеский суд, как в СССР, где все коллеги "удалённого" как один говорят, как они всегда подозревали, какой он мерзавец, например, это было с Гринвудом, когда футболистки МЮ объявили протест и требовали запретить ему появляться около базы, или с Ройландом из "Рика и Морти", когда все коллеги до последнего успели высказаться, какой он был мерзавец, как раз перед тем, как его признали невиновным и дело закрыли.
Но и Гринвуд, и Ройланд оба уже "удалены".
И, главное, это полностью устраивает нынешние власти почти во всм мире, которые склоняются к авторитаризму, и идеальный инструмент в лице woke-толпы для удаления всех конкурентов им только кстати.