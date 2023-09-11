Немцы впервые за сто лет уволили тренера сборной. Флик среди редких неудачников

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сегодня, 19:46

Лишь у двух тренеров Германии нет медалей ЧМ или Евро.

Йоахим Лёв побил рекорд Зеппа Хербергера

Отсталая в футболе команда стала великой, а случилось это после большой бойни по вине немцев. Вторая мировая война изменила график сборной Германии. Хотя даже во время страшных преступлений нацистов находились беспринципные и лицемерные люди, как швейцарцы, игравшие против кровавого Рейха в футбол. А легендарный тренер Хербергер чудом не заляпал свою репутацию слепым поклонением нацистам. Зепп возглавил команду Рейха в 1936-м, а после войны остался главным тренером сборной ФРГ .

Немцев ожидаемо плохо свистом встречали соперники, но спустя девять лет после поражения в войне подопечные Хербергера оказались на чемпионате мира в Швейцарии. Сначала венгры их уничтожили в группе, но потом аутсайдер выиграл у фаворита финал в Берне 3:2. Главный тренер «продлил контракт» еще на десять лет. Лишь в 1964 году, когда результаты не радовали, а до ЧМ в Англии оставалось два года, ветеран подал в отставку. Попросил о прощальном матче, который стал для Зеппа 167-м у руля команды.

Спустя 54 года Лёв побил рекорд легенды Хербергера по количеству матчей у руля сборной Германии. За пятнадцать лет в роли главного тренера Германии Йоахим провел 198 матчей, а еще побил рекорд Хербергера по количеству побед. Лёв остановился на 125 успехах, но в 2021 году после неудачи на чемпионате Европы тренер подал в отставку. Флик стал первым в истории наставником сборной Германии, которого уволили боссы футбольного союза, а не позволили уйти самому.

Лишь два специалиста ушли без призовых мест

С немцами сложно не побеждать. У сборной Германии на днях появится всего 12-й тренер в истории. С 1908 года национальной командой по футболу неудачно руководил Комитет Немецкого футбольного союза. Дальше поняли, что нужен один наставник и неожиданно выбрали Отто Нерца. Мужчина был врачом по профессии, как любитель играл в футбол, а затем пробился к власти и занимался физкультурой с учащимися. Немцы сильно отставали в игре с мячом, Нерц провел большую работу.

Отто изучал чужой опыт, копировал методы лучших наставников планеты. Вот только Нерц был нацистом и антисемитом. Гитлер толкал все сборные Германии к успехам, Отто помог фюреру в футболе. Судьи тащили в полуфинал ЧМ -34 не только хозяев итальянцев, но также их друзей немцев. Австрия проиграла команде Нерца третье место. Лишь после провала Германии на Олимпиаде 1936-го на глазах у Гитлера тренера перевели на должность начальника без власти.

Увольнение Нерца обставили как плавный выход на пенсию. А после войны Отто как убежденного нациста арестовали советские военные и отправили в лагерь. Там Нерц умер от болезней, которые развились из-за холода и голода. Оставил след в истории, оказался первым из девяти наставников Германии с медалями на крупных турнирах. Только Риббек, который провел у руля 24 матча, и Флик, отправленный в отставку после неудач, ушли без медалей.

Хербергер стал чемпионом мира. Шён выиграл сначала Евро, а потом забрал у Нидерландов Михельса и Кройфа мировую корону. Дерваль, работавший шесть лет, победил на Евро-80. Беккенбауэр вымучил победу на чемпионате мира в Италии в 1990-м после поражения от Марадоны за четыре года до этого. Кайзер Франц, у которого сегодня день рождения – исполняется 78 лет, ушел после большого успеха. Лёв зря не повторил его опыт после ЧМ -2014.

Немцы разучились выбирать тренера сборной

А еще хуже дела обстоят со своевременными прощаниями. Фогтса стоило проводить с почестями после победы Германии на Евро-1996. Назначение Риббека на пост главного тренера смотрелось странно. Результат подтвердил опасения, на Евро-2000 Оливер Кан пропускал и проигрывал. Руди Фёллер за счет талантов классных игроков пробрался в финал скандального ЧМ -2002, но Бразилия была на две головы выше, что Роналдо показал в финале, хотя дикий Кан ему активно мешал.

Выбор тренером Клинсманна – очередная плохая ставка футбольных чиновников. Ещё повезло, что в штабе Юргена был толковый помощник Лёв. Молодой Йоахим играл со «Штутгартом» в финале Кубка кубков УЕФА . Прошел «Локомотив» Сёмина в полуфинале, но проиграл «Челси» после гола Дзолы. Дальше на клубном уровне Лёв не впечатлял, ведь до работы на штаб Клинсманна крутился в Турции и Австрии. Но для немцев наставник стал правильной ставкой до конца ЧМ -2014.

Стоило уйти, ведь Флик сейчас дожевал проблемы Лёва. Ветераны не поняли Ханси, а с молодыми тренер не ладил. Показывал им видео с гусями, которые удачно работают в команде, но примеры из мира животных немцам в Катаре не помогли. Сам Ханси оказался не гусем, а «хромой уткой». Черчесову в сборной России накануне ЧМ -2018 прощали плохой футбол и поражения в товарищеских матчах, но хозяева Евро-2024 не простили Флику унизительное домашнее поражение от Японии 1:4.

Отставка полностью по делу, но интригует выбор нового тренера, ведь до начала Евро менее года. Вряд ли немцы дозрели до первого иностранца у руля. Ван Гал рвется тренировать Германию, но такой ход точно станет ошибкой. А вот Нагельсманн является заслуженным фаворитом. Молодой выпускник знаменитой тренерской академии имени Хеннеса Вайсвайлера не дождался приглашений в безумный «Челси» и в новый «Реал». Но у сборной Германии тоже тренерский стул с подключенным к нему электричеством, так что будет весело.