Немцы впервые за сто лет уволили тренера сборной. Флик среди редких неудачников

Лишь у двух тренеров Германии нет медалей ЧМ или Евро.
Йоахим Лёв побил рекорд Зеппа Хербергера
Отсталая в футболе команда стала великой, а случилось это после большой бойни по вине немцев. Вторая мировая война изменила график сборной Германии. Хотя даже во время страшных преступлений нацистов находились беспринципные и лицемерные люди, как швейцарцы, игравшие против кровавого Рейха в футбол. А легендарный тренер Хербергер чудом не заляпал свою репутацию слепым поклонением нацистам. Зепп возглавил команду Рейха в 1936-м, а после войны остался главным тренером сборной ФРГ.
Немцев ожидаемо плохо свистом встречали соперники, но спустя девять лет после поражения в войне подопечные Хербергера оказались на чемпионате мира в Швейцарии. Сначала венгры их уничтожили в группе, но потом аутсайдер выиграл у фаворита финал в Берне 3:2. Главный тренер «продлил контракт» еще на десять лет. Лишь в 1964 году, когда результаты не радовали, а до ЧМ в Англии оставалось два года, ветеран подал в отставку. Попросил о прощальном матче, который стал для Зеппа 167-м у руля команды.
Спустя 54 года Лёв побил рекорд легенды Хербергера по количеству матчей у руля сборной Германии. За пятнадцать лет в роли главного тренера Германии Йоахим провел 198 матчей, а еще побил рекорд Хербергера по количеству побед. Лёв остановился на 125 успехах, но в 2021 году после неудачи на чемпионате Европы тренер подал в отставку. Флик стал первым в истории наставником сборной Германии, которого уволили боссы футбольного союза, а не позволили уйти самому.
Лишь два специалиста ушли без призовых мест
С немцами сложно не побеждать. У сборной Германии на днях появится всего 12-й тренер в истории. С 1908 года национальной командой по футболу неудачно руководил Комитет Немецкого футбольного союза. Дальше поняли, что нужен один наставник и неожиданно выбрали Отто Нерца. Мужчина был врачом по профессии, как любитель играл в футбол, а затем пробился к власти и занимался физкультурой с учащимися. Немцы сильно отставали в игре с мячом, Нерц провел большую работу.
Отто изучал чужой опыт, копировал методы лучших наставников планеты. Вот только Нерц был нацистом и антисемитом. Гитлер толкал все сборные Германии к успехам, Отто помог фюреру в футболе. Судьи тащили в полуфинал ЧМ-34 не только хозяев итальянцев, но также их друзей немцев. Австрия проиграла команде Нерца третье место. Лишь после провала Германии на Олимпиаде 1936-го на глазах у Гитлера тренера перевели на должность начальника без власти.
Увольнение Нерца обставили как плавный выход на пенсию. А после войны Отто как убежденного нациста арестовали советские военные и отправили в лагерь. Там Нерц умер от болезней, которые развились из-за холода и голода. Оставил след в истории, оказался первым из девяти наставников Германии с медалями на крупных турнирах. Только Риббек, который провел у руля 24 матча, и Флик, отправленный в отставку после неудач, ушли без медалей.
Хербергер стал чемпионом мира. Шён выиграл сначала Евро, а потом забрал у Нидерландов Михельса и Кройфа мировую корону. Дерваль, работавший шесть лет, победил на Евро-80. Беккенбауэр вымучил победу на чемпионате мира в Италии в 1990-м после поражения от Марадоны за четыре года до этого. Кайзер Франц, у которого сегодня день рождения – исполняется 78 лет, ушел после большого успеха. Лёв зря не повторил его опыт после ЧМ-2014.
Немцы разучились выбирать тренера сборной
А еще хуже дела обстоят со своевременными прощаниями. Фогтса стоило проводить с почестями после победы Германии на Евро-1996. Назначение Риббека на пост главного тренера смотрелось странно. Результат подтвердил опасения, на Евро-2000 Оливер Кан пропускал и проигрывал. Руди Фёллер за счет талантов классных игроков пробрался в финал скандального ЧМ-2002, но Бразилия была на две головы выше, что Роналдо показал в финале, хотя дикий Кан ему активно мешал.
Выбор тренером Клинсманна – очередная плохая ставка футбольных чиновников. Ещё повезло, что в штабе Юргена был толковый помощник Лёв. Молодой Йоахим играл со «Штутгартом» в финале Кубка кубков УЕФА. Прошел «Локомотив» Сёмина в полуфинале, но проиграл «Челси» после гола Дзолы. Дальше на клубном уровне Лёв не впечатлял, ведь до работы на штаб Клинсманна крутился в Турции и Австрии. Но для немцев наставник стал правильной ставкой до конца ЧМ-2014.
Стоило уйти, ведь Флик сейчас дожевал проблемы Лёва. Ветераны не поняли Ханси, а с молодыми тренер не ладил. Показывал им видео с гусями, которые удачно работают в команде, но примеры из мира животных немцам в Катаре не помогли. Сам Ханси оказался не гусем, а «хромой уткой». Черчесову в сборной России накануне ЧМ-2018 прощали плохой футбол и поражения в товарищеских матчах, но хозяева Евро-2024 не простили Флику унизительное домашнее поражение от Японии 1:4.
Отставка полностью по делу, но интригует выбор нового тренера, ведь до начала Евро менее года. Вряд ли немцы дозрели до первого иностранца у руля. Ван Гал рвется тренировать Германию, но такой ход точно станет ошибкой. А вот Нагельсманн является заслуженным фаворитом. Молодой выпускник знаменитой тренерской академии имени Хеннеса Вайсвайлера не дождался приглашений в безумный «Челси» и в новый «Реал». Но у сборной Германии тоже тренерский стул с подключенным к нему электричеством, так что будет весело.
Виноват ли Флик? Пожалуй, да. Выбор схемы и особенно игроков иногда удивлял. Да и постоянное желание играть в высокую оборону тоже напрягало.
Виноват ли только Флик? Нет, конечно. Проблема с центрфорвардом давно не немецкая, а глобальная, а игра без центра антагонистична исторически поставленной игре немцев. Но это ладно. Хуже всего то, что напрочь отсутствует защита. В Баварии, флагмане немецкого футбола, нет ни одного немецкого защитника – а ведь там играют не Мальдини с Барези, а всего лишь косячник Упомекано. Хотя еще 10 лет назад пара центрбеков была чисто немецкая – Боатенг/Хуммельс. В одном из комментариев прочел, что Хеведес был не самым сильным на ЧМ-2014. Да, верно. Но даже он на голову сильнее клоуна Рюдигера, самого опытного из нынешних.
Могла скрасить недостатки защиты опорная зона, но нет волнорезов прошлого. Бухвальда, Айльтса, Йеремиса. Последним таким можно назвать, пожалуй, Хедиру. После этого чистых разрушителей высокого класса не было. Киммих, Горецка или Гюндоган как разрушители не совсем то, что должно быть.
Изменит ли смена тренера ситуацию кардинально. Хочется верить, что да, но гложут сомнения. Если станет Нагельсман, будет схожая ситуация, имхо. Он тоже скорее клубный тренер, ему нужно время, чтобы достичь взаимосвязи между игроками на поле, наладить поставленную «механизированную» игру а-ля Лейпциг. Но этого времени у него нет, и ЧЕ скоро, да и формат подготовки сборной совершенно иной, отличный от клубного
Виноват ли Флик? Пожалуй, да. Выбор схемы и особенно игроков иногда удивлял. Да и постоянное желание играть в высокую оборону тоже напрягало.
Виноват ли только Флик? Нет, конечно. Проблема с центрфорвардом давно не немецкая, а глобальная, а игра без центра антагонистична исторически поставленной игре немцев. Но это ладно. Хуже всего то, что напрочь отсутствует защита. В Баварии, флагмане немецкого футбола, нет ни одного немецкого защитника – а ведь там играют не Мальдини с Барези, а всего лишь косячник Упомекано. Хотя еще 10 лет назад пара центрбеков была чисто немецкая – Боатенг/Хуммельс. В одном из комментариев прочел, что Хеведес был не самым сильным на ЧМ-2014. Да, верно. Но даже он на голову сильнее клоуна Рюдигера, самого опытного из нынешних.
Могла скрасить недостатки защиты опорная зона, но нет волнорезов прошлого. Бухвальда, Айльтса, Йеремиса. Последним таким можно назвать, пожалуй, Хедиру. После этого чистых разрушителей высокого класса не было. Киммих, Горецка или Гюндоган как разрушители не совсем то, что должно быть.
Изменит ли смена тренера ситуацию кардинально. Хочется верить, что да, но гложут сомнения. Если станет Нагельсман, будет схожая ситуация, имхо. Он тоже скорее клубный тренер, ему нужно время, чтобы достичь взаимосвязи между игроками на поле, наладить поставленную «механизированную» игру а-ля Лейпциг. Но этого времени у него нет, и ЧЕ скоро, да и формат подготовки сборной совершенно иной, отличный от клубного