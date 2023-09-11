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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Григорян высказался об уходе из «Кубани»

вчера, 23:20

Александр Григорян дал комментарий касательно своего ухода с поста главного тренера «Кубани».

Так получилось, что с первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, все было посвящено работе. Я рассчитывал, что будет как это неоднократно было в других командах, где сохранялась прописка в ФНЛ и следующий сезон начинался мощно и уверенно. К сожалению, этого не произошло.

Мой экспромт: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет... Думаю, чтобы воплотить его в жизнь, пришло время мне уйти. Освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани». Думаю, что те результаты, которые к 9 туру показала команда, не соответствуют ни уровню игроков, ни амбициям клуба.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:12
Не оправдал надежд - получи пинка под зад.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:43
Что ж, понял, что ничего не сможет сделать. Без работы точно не останется.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:08
Участие в аналитических передачах на наших футбольных каналах у Григоряна лучше получается, чем на тренерском поприще.
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