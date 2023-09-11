Григорян высказался об уходе из «Кубани»

дал комментарий касательно своего ухода с поста главного тренера «Кубани».

Так получилось, что с первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, все было посвящено работе. Я рассчитывал, что будет как это неоднократно было в других командах, где сохранялась прописка в ФНЛ и следующий сезон начинался мощно и уверенно. К сожалению, этого не произошло.

Мой экспромт: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет... Думаю, чтобы воплотить его в жизнь, пришло время мне уйти. Освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани». Думаю, что те результаты, которые к 9 туру показала команда, не соответствуют ни уровню игроков, ни амбициям клуба.