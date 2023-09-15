Гол Малкома с паса Неймара помог «Аль-Хилялю» крупно обыграть «Аль-Рияд»

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вчера, 23:08

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Рияд» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии (6:1).

На 30-й минуте встречи Александар Митрович вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Ясир Аш-Шахрани на 45+4-й удвоил преимущество команды. Нассер Аль-Давсари на 68-й забил 3-й гол. на 83-й сделал счёт более крупным с передачи , который провёл первую игру за клуб. Салем Ад-Даусари на 86-й провёл 5-й мяч, отметившись с одиннадцатиметрового. На 90+5-й Ад-Даусари оформил дубль. У гостей на 90+6-й голом отличился Али Эль Заган.

«Аль-Хиляль» поднялся на 1-е место в Премьер-Лиге, набрав 16 очков. «Аль-Рияд» располагается на 16-й строчке с 4 баллами.