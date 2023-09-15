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Гол Малкома с паса Неймара помог «Аль-Хилялю» крупно обыграть «Аль-Рияд»

вчера, 23:08
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)6 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Рияд (Эр-Рияд)Аль-РиядМатч завершен

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Рияд» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии (6:1).

На 30-й минуте встречи Александар Митрович вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Ясир Аш-Шахрани на 45+4-й удвоил преимущество команды. Нассер Аль-Давсари на 68-й забил 3-й гол. Малком на 83-й сделал счёт более крупным с передачи Неймара, который провёл первую игру за клуб. Салем Ад-Даусари на 86-й провёл 5-й мяч, отметившись с одиннадцатиметрового. На 90+5-й Ад-Даусари оформил дубль. У гостей на 90+6-й голом отличился Али Эль Заган.

«Аль-Хиляль» поднялся на 1-е место в Премьер-Лиге, набрав 16 очков. «Аль-Рияд» располагается на 16-й строчке с 4 баллами.

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Неймар  Малком
Источник: soccer.ru Фото: Страница «Аль-Хиляля» в соцсети «X»
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23
Почему именно этих двух выделили, если есть и другие, у которых лучше показатели по матчу? Но надо отметить, конечно, что Малком очень способный игрок. Что он вообще делал в российской Примьер Лиге? Как можно было приехать сюда, имея возможность поиграть в топ клубе Европы? Понятно, что он приехал за деньгами, теперь тоже поехал за деньгами. Футбол давно уже превратился в бизнес, к сожалению. Как я скучаю по тому футболу, когда играли Зидан, Роналдо, Роберто Карлос, Касильяс, Фигу, Гути, Мальдини, Неста Кафу, Макелеле, Шевченко, Давидс, Зеедорф, Клюйверт, Кака, Каннаваро, Дида, Батистута, Кан, Хасан Шаш, Хакан Шукюр, Рушту, Баллак, Дрогба, Лэмпард, Джеррард, Бекхэм, Бартез и т.д. Ах, вот был футбол.
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Собралась весёлая компания звезд. От того и уровень футбола вырос в СА!
протон
протон
вчера в 23:59
Как говорится попались под каток машину.
lotsman
lotsman
вчера в 23:32
Малком продолжает блистать на футбольном поле.
drug01
drug01
вчера в 23:10
Успешная игра понимают игру с полу слова
Гость
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