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Гол воспитанника ПСЖ помог «Пари НН» сыграть вничью с «Динамо»

вчера, 21:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

Счёт на 8-й минуте встречи открыл Федор Смолов с пенальти. Гости отыгрались на 88-й усилиями Николоза Кутателадзе. Грузинский форвард, который является воспитанником «Пари Сен-Жермен», присоединился к команде на прошлой неделе.

Москвичи занимают 2-е место в чемпионате России с 15 очками. Нижегородский клуб находится на 8-й строчке с 11 баллами.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:30
Гол в ворота ДИНАМО случился не только по вине Шунина, но и по вине хваленого Маричаля- мимо которого прокатился мяч... В целом, Шунин неплохо отыграл, несколько раз серьёзно выручал, но в решающий момент, он и защита- дрогнули, недоглядели. Даже не помню, когда последний раз у нас был такой великолепный состав. Однако, какой бы ни был блистательный оркестр- без достойного дирижёра, он не сыграет- это АКСИОМА!!!
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 00:14
да с таким составом славиша "раскатал бы" всех грандов от реала до баварии да капрал?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:04, ред.
Полностью оправданное ожиданием матч, как по игре, так и результату. НН упёрся и сыграл за себя, и за тренера. Молодцы ребята! Все верно станичник. Ваши ожидания-ваши проблемы. И не говорить раньше времени гоп пока не перепрыгнул).
Это футбол!
протон
протон
вчера в 23:00
Шунин всегда был привозилой. Шунина всегда будут тянуть как только это возможно, даже если за ним будет сидеть вратарь наиболее лучше чем он, так как хотят сделать из него свою легенду. никогда этого не понимал, самый ненадёжный вратарь был и в сборную тащили и в динамо стабильно ставят. Габулов в свое время был намного сильней чем он, поэтому и выбил его из основы. На лавку надо Смолова и Нгамале. Нгамалё и Макаров - плохо играют по жизни. Смолов - плохо играет по возрасту (или менталитету и пижон был им и остался). Лесовой - плохо играет после травмы. Гладышев - плохо играет, потому что молодой. Игроки Динамо похоже и сами в шоке от такой концовки матча, а ведь могли ещё и со штрафного пропустить. Ну а гол пяткой, это красивая ответочка Смолову. Обидная потеря очков, могли ведь спокойно довести матч до победы. Динамо в общем весёлое но с такой весёлостью ничего не светит.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 22:22
Думал Динамо дожмет и забьёт второй мяч,а получилось наоборот. Молодцы нижегородцы,бились до конца. Динамо с таким составом должен рвать. Завтра игра Спартака,Я как болельщик красно белых желаю удачи моей команде. А динамовцев не отчаиваться.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:18, ред.
Нормального воспитанника выпустили в ПСЖ, что он понадобился только НН. Неужели он настолько плохо играет?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:11
Именно поэтому его и продали. Он не хочет и не умеет отрабатывать в обороне. Дисциплину не соблюдает совсем.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:52
Меня огорчают не ожидания, а реалии. Личка и в Оренбурге играл исключительно на контатаках, а в позиционном футболе- он слабоват... Состав великолепный, способный на большие подвиги. Но как известно, любому бриллианту- нужен талантливый ювелир.

Славиша о таких игроках мог только мечтать, со своими двумя составами...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:47, ред.
Моё краткое резюме данного матча, как болельщика Динамо: Наши ожидания - наши проблемы.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:44
Карраскаль не доработал в моменте с пропущеным голом от пари нн. колумбиец должен был фолить на жёлтую карточку и срывать голевую атаку нижнего. вовремя его Федотов слил из цска, Карраскаль бороться за мяч вообще не желает и выпустив его сегодня на замену Личка сделал фатальную ошибку
DVOK68
DVOK68
вчера в 21:42
Добрый результат.
баск
баск
вчера в 21:40
Динамо как вообще, исправимо, нет?)
Получился очередной матч, по ходу которого у нас наклёвывались свои очки,
в итоге в который уже раз уплывшие.

Территорией мы владели почти безраздельно, особенно в первом тайме, хотя подходов создавали немного, а моментов ещё меньше.
После перерыва дело пошлО получше, могли забивать второй, но нет..

Гости же в свою очередь, при игре вторым номером, акцентированные моменты
тоже имели, так что ничья, в принципе-то, результат закономерный.

Хотя строго говоря, мы должны были бы сегодня выигрывать, нижегородцы
молодцы, что не поддались.

Накидаю немного оправаний..
Динамо всё чаще называют сборной Южной Америки, и в этом есть определенный резон, но это тот случай, когда сборная собрана из многих мест,
а не на базовом клубе (в данном случае стране).

Игроков из ЮА и действительно стало много, но они происходят аж из пяти стран- Мексика, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Колумбия.
Многие из них прибыли буквально вчера, так что им и объективно
ещё сыгрываться и сыгрываться, и в частностях на данный момент не всё просто.

Во всеоружии только Лаксальт и, пожалуй, Маричаль, из остальных же-
Фернандес болен;
Бальбуэна после сборной всегда никакой;
Чавес не играл 2 месяца и вряд ли в это время серьёзно тренировался;
Карраскаль едва успел залечить травму перед приходом к нам;
Битело лишь двое суток в Москве.

Придётся потерпеть.
Что ж, терпения египетского сфинкса болельщикам Динамо не занимать, оно
у нас хорошо натренировано..)
Capral
Capral ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:34
Причем не первый раз. Сочувствую Юрану.
a-league
a-league
вчера в 21:33
Гоцук - редкостное полено
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
Уровень воспитанников ПСЖ вполне соответствует уровню ПНН.
Capral
Capral
вчера в 21:21
Говорил и говорю- не вижу тренерской руки. Отличный, креативный состав- неуступающий питерскому, но тренерской мысли нет. Позиционная игра у ДИНАМО слабая. Как правило, всю остроту хозяева создавали на своих контратаках, после ошибок соперника в центре поля или после удушающего прессинга. Позиционная атака у динамовцев затягивалась и превращалась в длительный розыгрыш, в перекат мяча или бездумные навесы. Острота, если и была у ворот гостей, то только за счет острых, техничных действий отдельных игроков ДИНАМО. Рисунка тренерского я не вижу. Гости играли в меру своих возможностей, то-есть, при отсутствии классных игроков срабатывала тактика или даже стратегия Юрана. Пари играл организованно в защите и очень зряче в атаке, в силу того, что было под рукой... У ДИНАМО- стихийный футбол, у Юрана футбол- продуманный, экономный. Чувствуеся, что в прошлом великолепный форвард может стать и толковым тренером! Новгород понравился. Личка по-прежнему играет в оренбуржский вариант с пожарами в защите... Вобщем- ничья по игре. У ДИНАМО понравился бразильский новичок- серьёзное усиление!!! Удивляюсь, как его Зенит проморгал... Нгамальо сегодня старался, но когда нет четкого продуманного плана на игру, даже такие незаурядные футболисты не понимают что надо делать. Глядя на Личку, складывалось ощущение, что он и сам не знает с чего начинать. Вобщем, как я и говорил- спасти тренера ДИНАМО могут только качественные трансферы, коих в команде уже хватает!!! Теперь- дело за тренером.

Игра со Спартаком- даст ответ на многие вопросы касаемые ДИНАМО...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:19
Это не Динамо, а Динамо просто…
протон
протон
вчера в 21:16
Ничего удивительного Динамо какую игру подряд проваливается концовку, с защитой так и не решили проблемы.
Потеряли 2 очка. Хотя, тренер оставляет Смолова, но меняет Макарова) Выпускает Караскаля неготового) Нельзя терять очки с командами из нижней части таблицы. Ну, а гол Пари, это просто кринж и смех. Игроков Пари в штрафной Динамо было больше, чем игроков самого Динамо. Квинтэссенция всего происходящего, два динамовца, возвращающихся пешим шагом назад и размахивающих от разочарования руками.
smiliel
smiliel
вчера в 21:10
Позор! Отдать такой матч, это надо умудриться!Личка, сними позорный розовый свитер!
Как он его одевает, у нас сразу большие проблемы! Неужели он не понимает, что надо что-то менять. Пусть начнёт с того, что выбросит на помойку этот долбаный свитер!
Сп62
Сп62
вчера в 21:08
Когда НН забивали гол, в штрафной Динамо было шесть игроков НН и только четыре динамовца. А где были остальные? Праздновали победу.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:08
Все по делу,Нижний в концовке мог и добить Динамо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:06
Пожалуй ПНН было ближе к победе, Пенальти на 9-ой мин. решил исход игры.
Игра понравилась.
cska1948
cska1948
вчера в 21:05
Я бы сказал, что Пари НН был ближе к победе чем ДМ. Но ничья вполне справедливый исход матча.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:02
Очень красивый гол забил игрок Пари. Хорошая комбинация и удар пяткой, ради такого стоило смотреть игру до конца
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:01
Так вышло, что данный матч начал смотреть с момента на 66-й минуте, когда Калинский исполнял штрафной удар попав в локоть Даса, как раз с этого момента на поле и появился бразильский новобранец Динамо, за которым я и хотел понаблюдать. Так вот, первые передачи у Битело были неточными, но потом он освоился, отлично навесил на Скопинцева, и тот должен был забивать, но увы, далее разгонял отличную атаку, но отдал немного слабоватую передачу на Нгамалё, но думаю там и камерунец должен был сделать пару шагов на встречу мячу. Далее во время ответного забитого мяча от ПариНН, Битело прессинговал и отрабатывал от центра поля,но в последний момент приостановился и не сыграл до конца как раз таки по Кутателадзе, который в гордом одиночестве остался один перед Шуниным....тут явно бразилец не прочувствовал эпизод....вообщем, бразилец только притирается к команде, а общая ничья увиденная по вторрму тайму вполне справедлива, т.к и Нижний, и Динами не заслужили поражения
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