Гол воспитанника ПСЖ помог «Пари НН» сыграть вничью с «Динамо»

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вчера, 21:00

«Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

Счёт на 8-й минуте встречи открыл Федор Смолов с пенальти. Гости отыгрались на 88-й усилиями Николоза Кутателадзе. Грузинский форвард, который является воспитанником «Пари Сен-Жермен», присоединился к команде на прошлой неделе.

Москвичи занимают 2-е место в чемпионате России с 15 очками. Нижегородский клуб находится на 8-й строчке с 11 баллами.