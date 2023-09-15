Гол воспитанника ПСЖ помог «Пари НН» сыграть вничью с «Динамо»

«Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).
Счёт на 8-й минуте встречи открыл Федор Смолов с пенальти. Гости отыгрались на 88-й усилиями Николоза Кутателадзе. Грузинский форвард, который является воспитанником «Пари Сен-Жермен», присоединился к команде на прошлой неделе.
Москвичи занимают 2-е место в чемпионате России с 15 очками. Нижегородский клуб находится на 8-й строчке с 11 баллами.
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