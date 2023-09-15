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Женская команда «Зенита» вышла в финал Кубка России

вчера, 19:50

«Зенит» одержал победу над «Звездой-2005» из Перми (1:0) в 1/2 финала женского Кубка России.

Единственный мяч на 33-й минуте встречи забила Лина Якупова.

Петербургская команда вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА. Второй полуфинал пройдёт 16 сентября в Москве.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:28
Смело, товарищи, в поле!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство триумфа дорогу
Грудью проложим себе.
pomor45
pomor45
вчера в 22:39
А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Пускай поет о вас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев ваши имена!
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А не балбесов мужиков.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:13
Оказывается есть и такая
Гость
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