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Юран: «Врачи рекомендовали ещё отдыхать, но я хотел побыстрее к команде»

сегодня, 00:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, недавно перенёсший экстренную операцию после матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) оценил выступление своей команды, а также рассказал о своем состоянии.

В первом тайме не всё получалось, что готовили. Хотя я был на удалёнке. Мне очень странно, что не Шунин получил лучшего игрока, заслуживал на миллиард процентов. Но против Федора ничего не имею. Во втором тайме играли поувереннее, агрессивнее. В целом справились. Но всегда хочется большего. Парни молодцы. То пенальти, потом отменяют — хорошо, что ребята не поникли. Мы наиграли на победу. Остальные моменты затрагивать не будем. Можно сказать, что дорогого стоит увезти ничью из гостей у «Динамо», но это неправильно.

Как себя чувствую? Рекомендация врачей была ещё отдыхать. Но моё желание было быстрей к команде. Когда главный тренер рядом, игроки более уверенные. Спасибо тренерскому штабу, что подстраховали, пока меня не было. Под конец матча почувствовал, что есть ещё боли. Поэтому выпил таблетку.

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Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 06:58
Для начала здоровья и успехов в тренерской доле.
Capral
Capral
сегодня в 01:33
Юран был блистательным форвардом, очень надеюсь- станет таким же великолепным тренером!!! Для этого- у него всё есть!!! Скорейшего выздоровления и больше не болеть!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:01
Серёга, здоровье прежде всего. Скорейшего выздоровления и к работе в полную силу.
Гость
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