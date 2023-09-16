Юран: «Врачи рекомендовали ещё отдыхать, но я хотел побыстрее к команде»

Главный тренер «Пари НН» , недавно перенёсший экстренную операцию после матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) оценил выступление своей команды, а также рассказал о своем состоянии.

В первом тайме не всё получалось, что готовили. Хотя я был на удалёнке. Мне очень странно, что не Шунин получил лучшего игрока, заслуживал на миллиард процентов. Но против Федора ничего не имею. Во втором тайме играли поувереннее, агрессивнее. В целом справились. Но всегда хочется большего. Парни молодцы. То пенальти, потом отменяют — хорошо, что ребята не поникли. Мы наиграли на победу. Остальные моменты затрагивать не будем. Можно сказать, что дорогого стоит увезти ничью из гостей у «Динамо», но это неправильно.

Как себя чувствую? Рекомендация врачей была ещё отдыхать. Но моё желание было быстрей к команде. Когда главный тренер рядом, игроки более уверенные. Спасибо тренерскому штабу, что подстраховали, пока меня не было. Под конец матча почувствовал, что есть ещё боли. Поэтому выпил таблетку.