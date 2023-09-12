В «Пари НН» рассказали о состоянии Юрана

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Юрана, который 8 сентября перенёс экстренную операцию.
Сергей Николаевич чувствует себя лучше, но врачи пока его не выписали. Наблюдают за его состоянием и динамикой восстановления. Надеемся, что он скоро присоединится к команде. Пока нет точных прогнозов относительно выписки. Неизвестно, сможет ли Сергей Николаевич быть на тренерской скамейке в матче с «Динамо». Это будет зависеть от врачей и его возможностей.
Мы организовали дистанционную связь между главным тренером и командой. Сергей Николаевич следит за подготовительным процессом, даёт свои комментарии. Сейчас мы неразрывно выстраиваем эту коммуникацию.
Следующий матч нижегородцы проведут 15 сентября в гостях с «Динамо» в рамках 8-го тура РПЛ.