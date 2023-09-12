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В «Пари НН» рассказали о состоянии Юрана

вчера, 11:18

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Юрана, который 8 сентября перенёс экстренную операцию.

Сергей Николаевич чувствует себя лучше, но врачи пока его не выписали. Наблюдают за его состоянием и динамикой восстановления. Надеемся, что он скоро присоединится к команде. Пока нет точных прогнозов относительно выписки. Неизвестно, сможет ли Сергей Николаевич быть на тренерской скамейке в матче с «Динамо». Это будет зависеть от врачей и его возможностей.

Мы организовали дистанционную связь между главным тренером и командой. Сергей Николаевич следит за подготовительным процессом, даёт свои комментарии. Сейчас мы неразрывно выстраиваем эту коммуникацию.

Следующий матч нижегородцы проведут 15 сентября в гостях с «Динамо» в рамках 8-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:11
Команда должна поддержать своего тренера хорошей игрой против Динамо, толь ко вот получится ли...
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
вчера в 12:14
Сергей личность волевая , должен быстро встать в строй! Удачи и здоровья!
112910415
112910415
вчера в 12:08
пусть всё будет хорошо !
Сп62
Сп62
вчера в 12:02
Будем ждать хороших вестей.
Mekail
Mekail
вчера в 11:34
Здоровья.... но времени до матча осталось немного, возможно пропустит его.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:26
Скорейшего выздоравления !!!
протон
протон
вчера в 11:21
Скорейшего и полного выздоровления
Гость
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