«Ахмат» и «Краснодар» не выявили победителя в игре Премьер-Лиги

«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).
На 3-й минуте игры Иван Олейников открыл счёт. Южане отыгрались на 38-й — голом отличился Кади.
Клуб из Грозного занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 11 очков. «Быки» сохраняют лидерство, у команды 18 баллов.
Один гол Краснодара был отменен из-за офсайда на пол корпуса у Кордобы. Мне, как фанату Быков хотелось, чтобы судья исправил ошибку, когда он засчитал первый гол после фола и, засчитав этот гол, восстановил баланс. Но судья поступил профессионально, вопросов к конкретно этому решению нет.
В первом тайме Олусегун не попал в пустые ворота, попал в штангу. А в начале второго тайма уже Ахматовец Ильин с двух метров не попал в пустые ворота и угодил в штангу
У Ахмата особенность интересная, они каждый тайм начинали доминируя, а потом проседали и приседали. А в целом, результат по игре. Точнее, по статистике-то преимущество Быков, но по созданным моментам - ничья закономерна
Один гол Краснодара был отменен из-за офсайда на пол корпуса у Кордобы. Мне, как фанату Быков хотелось, чтобы судья исправил ошибку, когда он засчитал первый гол после фола и, засчитав этот гол, восстановил баланс. Но судья поступил профессионально, вопросов к конкретно этому решению нет.
В первом тайме Олусегун не попал в пустые ворота, попал в штангу. А в начале второго тайма уже Ахматовец Ильин с двух метров не попал в пустые ворота и угодил в штангу
У Ахмата особенность интересная, они каждый тайм начинали доминируя, а потом проседали и приседали. А в целом, результат по игре. Точнее, по статистике-то преимущество Быков, но по созданным моментам - ничья закономерна