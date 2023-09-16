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«Ахмат» и «Краснодар» не выявили победителя в игре Премьер-Лиги

вчера, 18:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

На 3-й минуте игры Иван Олейников открыл счёт. Южане отыгрались на 38-й — голом отличился Кади.

Клуб из Грозного занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 11 очков. «Быки» сохраняют лидерство, у команды 18 баллов.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 08:22
Цыплят по весне считают!.
протон
протон
вчера в 22:43
Ахмат не смог обыграть Краснодар- так точнее будет
Capral
Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 22:29
Один из фаворитов- не значит чемпион.
ТерSpark
ТерSpark ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 22:09
Да то что выиграли у Спартака это не показатель,ошибочно выиграли, не спешите Краснодару корону надевать.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:04
Да, Краснодар - один из фаворитов чемпионата!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:09
Шанс для Зенита, все главные конкуренты, на данный момент, потеряли очки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:57, ред.
3 команды которые на удивление оказались выше Зенита в таблице к 7-му туру - в 8-м сыграли вничью....
У Семака шанс завтра приподняться....на пару строчек...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:51
Краснодар тоже теряет очки, но тем не менее единоличное лидерство сохраняет. Надолго ли?
lotsman
lotsman
вчера в 19:05
Этот тур можно назвать тур ничьих.)
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:02
Боевая ничья....как ЦСКА - КС
Capral
Capral
вчера в 18:42, ред.
И что, кто скажет по игре, что Краснодар главный фаворит чемпионата?! Еще неделю назад я говорил, что защита быков держится на честном слове. Забей Ильин гол, и скорее всего гости уже не отыгрались бы... Да, Краснодар- сильней, техничнее и атака очень острая. Но защита- серьезно проваливается! Особенно, это было заметно в 1-м тайме, когда, до 30-й мин., Ахмат имел несколько отличных моментов для взятия ворот, но действовал неорганизованно, и я бы даже сказал халатно, транжиря отличные моменты! Ну а незабитый гол Ильиным- это ваще фантастика Пикуля!!! Сколько лет смотрю футбол разного уровня, но такое- вижу впервые!!! Хотя нет, в 1978г., на ЧМ в Аргентине, в похожей ситуации, форвард сб.Бразилии Амарал не забил похожий мяч в ворота сб.Перу. Преимущество Краснодара в классе, конечно ощущалось на протяжении всей игры. Но преимущество это- не выглядело чемпионским. Поэтому, еще раз говорю- Краснодар симпатичная, техничная, креативная команда, но на чемпиона не похожа. Чемпион должен быть чемпионом во всём!!! Краснодар имеет немало слабых мест, что на мой взгляд не позволит этой команде замахнуться на первенство.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:42
Команды усиленно стремятся вернуться на привычные места в таблице.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:34
Никто не хотел умирать.
Никто не хотел побеждать.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:27
Первый гол спорный, Черникова уложили на газон и дали голевую передачу. Фол однозначный, судья не должен был засчитывать это. Но с другой стороны, Краснодар бы спал дальше и вяло перекатывал мяч в центре поля, если бы не этот гол. После гола Краснодар включился и выглядел более технично, чем Ахмат. По первому тайму отмечу Сафонова, он несколько раз спасал свои ворота, рад его чистой и безошибочной игре в воротах. Ну, и отмечу еще Кади по первому тайму. Он по позиции вышел не на фланг, а в центр поля, занял место Сперцяна и проявил себя с лучшей стороны, координируя атаки Быков. Кстати, большинство фолов начала матча были против Кади, после чего судья подошел к тренеру Ахмата и устно предупредил, что выбивать целенаправленно одного игрока соперников это неспортивно, после чего фолы на нем прекратились

Один гол Краснодара был отменен из-за офсайда на пол корпуса у Кордобы. Мне, как фанату Быков хотелось, чтобы судья исправил ошибку, когда он засчитал первый гол после фола и, засчитав этот гол, восстановил баланс. Но судья поступил профессионально, вопросов к конкретно этому решению нет.

В первом тайме Олусегун не попал в пустые ворота, попал в штангу. А в начале второго тайма уже Ахматовец Ильин с двух метров не попал в пустые ворота и угодил в штангу

У Ахмата особенность интересная, они каждый тайм начинали доминируя, а потом проседали и приседали. А в целом, результат по игре. Точнее, по статистике-то преимущество Быков, но по созданным моментам - ничья закономерна
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