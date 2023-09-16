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ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов»

вчера, 16:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.

На 2-й минуте первый гол в игре забил защитник «Крыльев» Николай Рассказов. На 22-й минуте Никита Салтыков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный сократил отставание в счёте. На 62-й минуте защитник «армейцев» Виллиан получил красную карточку. На 75-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Крыльев» Александр Солдатенков.

ЦСКА идёт на 6-м месте (12 очков), «Крылья Советов» занимают 2-е место (15 очков).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ DVOK68 (раскрыть)
сегодня в 03:24
Ему 58, а опыту в РПЛ всего третий сезон пошёл.
Просто все чего то ждут, а КС как по тренеру, так и по составу это команда второй восьмёрки и зоны борьбы за выживания.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
Пастернака? Его можно. А я подумал, что по устоявшейся на Соккере традиции за все беды ЦСКА опять досталось Заболотному.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:20
Пастернака...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
Кого?
DVOK68
DVOK68 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:09
Ему годов чуть меньше чем Ленину,неопытному тренеру)
Просто нет победной психологии у футболистов его команды.
И не будет.За титулами и психологией победителя-к другим клубам.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:55
Поздравляю с отличным стартом ...и финишем.Ни я не могу заставить кого-либо не любить,так и меня никто не может сделать заставит обратное. Как говорится :Кому нравится поп,кому попадья,а кому-попова дочка.
Red blu
Red blu ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:32
Федотов уже с титулом и серебряными медалями. И это уже из истории не уберешь.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:26
Два овца из одного ларца.И место им в клубах-середняках.
Red blu
Red blu ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:09
Так же можно сказать и про Осинкина что не выиграет НИЧЕГО.
oFANATo
oFANATo ответ 57b25urwhs9h (раскрыть)
вчера в 19:05
Скажи спасибо что Файзуллаев в перекладину попал....а то и одного очка бы КС не увезли..
57b25urwhs9h
57b25urwhs9h ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:00
Скажи спасибо тупой ошибки Ломаева , а так и не знаю какой счет был бы , может как с Ростовом ?
6r9ae32myah9
6r9ae32myah9 ответ DVOK68 (раскрыть)
вчера в 18:57
Сравни стоимость ЦСКА и КС , а потом будешь умничать .
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:24
Больше не выиграет НИ-ЧЕ-ГО и развалит команду.Вместе с нынешними наиискуснейшими финансистами.
Байкал-38
Байкал-38 ответ DVOK68 (раскрыть)
вчера в 18:20
Так давно было понятно, что КС это команда из второй восьмёрки, но оскорблять то их зачем.
Тут на лицо промах тренера. У Осинкина есть план А, а план Б полностью отсутствует. Чем то мне Абаскаля напоминает. Знают как начать, но если пошло что то не по плану, то всё крах.
Всегда если получаешь преимущество надо укреплять центр поля, а не нападение или защиту.
Чисто тренерская ошибка неопытного тренера.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:14
🙂😉😊
Байкал-38
Байкал-38 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
Тут речь про матч ЦСКА-КС.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:01, ред.
Нормально,просто Федоту(Наилучшему тренерище года и века) не хватает ещё трёх бразил в оборону,пару заболотных,и выгнать штук пять доморощенных.
Хорошо,что не стал терять время на просмотр очередного унылого его изобретения(а народ говорит,что матч-ОГОНЬ!),а гулял по прекрасной Казани.
Верую-у-у-у-у,ибо бессмысленно.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:58
И это радует!
😊😊😊😊😊😊😊😊
Jocket
Jocket
вчера в 17:54
ЦСКА не команда Федотова, это уже стало очевидным.
1viking17
1viking17
вчера в 17:53
Обидная потеря трёх очков. Но мы ещё наверстаем
1viking17
1viking17 ответ DVOK68 (раскрыть)
вчера в 17:52
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:49
Игру видел, но поддерживаю.
DVOK68
DVOK68 ответ 2982e5phqvpg (раскрыть)
вчера в 17:37
Ага.Ну конечно цска мой.Несомненно.
)
DVOK68
DVOK68 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:33
Вести 2:0 и потом 2:1 находясь в большинстве,намертво про...ать центр поля,потерять инициативу и вжаться опами в свою штрафную,может только бездарная команда.Поглядишь как через три-четыре тура КС привычно свалится в середину таблицы.
Пирамида
Пирамида
вчера в 17:33
Файзуллаев!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:21, ред.
Хорошо что избавились от Карраскаля ....пока он привозит голы в ворота Динамо у нас появился Аббосбек Файзуллаев ...очень сегодня понравился новичек.....перевернул весь ход игры ...голевой пас отдал...и чуть сам не забил спасла перекладина КС.
particular
particular
вчера в 17:08, ред.
Уходы и отскоки... Сезончик у ЦСКА на ура...
Тренер в терзаниях, состав в ротациях, Игорь в трансе...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Guzhel (раскрыть)
вчера в 17:05
Судья подарил армейцам очко, вернул в игру
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:00
Огненный матч побольше бы таких
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:00
Юмор отменный !!
Будь здрав Владимир.!
Гость
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