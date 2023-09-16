ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов»

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.
На 2-й минуте первый гол в игре забил защитник «Крыльев» Николай Рассказов. На 22-й минуте Никита Салтыков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный сократил отставание в счёте. На 62-й минуте защитник «армейцев» Виллиан получил красную карточку. На 75-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Крыльев» Александр Солдатенков.
ЦСКА идёт на 6-м месте (12 очков), «Крылья Советов» занимают 2-е место (15 очков).
Салтыков забил хороший гол, обманув Акинфеева, который посмотрел на ногу, а не на направление мяча и прыгнул в другой угол. Салтыкову оставалось просто покатить мяч в ворота чуть быстрее, чем могли бы побежать защитники, что он и сделал. Очень рад его результативному действию.
Первый тайм был плюс-минус равный, но ЦСКА нанесли всего 3(2) по ударам, 1(1) из которых пенальти. Два удара с игры. ЦСКА. Дома. Я такого даже в игре против Зенита не видел, но судить об этом и критиковать - оставляю фанатам команды, пусть сами пишут эпитеты о некомпетентности и непрофессионализме. Добавлю еще, 12-9 по фолам в первом тайме. В обычных матчах этот счет фолов бывает итогом матча, а не серединой.
Крылья продолжают приятно удивлять своей хорошей игрой. Второй тайм Крылья до удаления игрока Армейцев наводили суету и плели кружева со стеночками и вспоминаю даже передачу пяткой вразрез двух защитников у ворот хозяев. Видна тренерская работа, приятно смотреть на их футбол
Момент со второй желтой и удалением по делу. Абсолютно любую критику разбивает тот факт, что наступ на ногу был всей площадью стопы. Это не случайно задел, это именно наступил и никак трактоваться не может, кроме желтой карточки. Второй по счету за этот матч для Виллиана. Сразу после удаления ЦСКА проснулся и отыгрался. Вдесятером против 11. Крылья скорее всего сломались заменами, потеряли центр поля и отдали преимущество хозяевам.
Преимущество ЦСКА было с 60 по 80 минуты, а далее Крылья очнулись и вспомнили, что они вообще-то в большинстве. Концовка матча равная. Команды обменялись опасными моментами, Самарцы заработали удаление и уравняли составы, но на результат никто не повлиял. Сумасшедшая концовка матча, Салтыков простил армейцев ударив рядом со штангой, Ломаев дважды мог привезти в свои ворота. Первый раз фолил 1 на 1, но был оффсайд. Второй раз Ломаев ошибся на выходе и ворота были пусты, но армейцы не знали, что делать в такой ситуации и просто потеряли мяч
Шикарная игра, 12 из 10, аналогично вчерашней - стоило смотреть. Побольше бы таких матчей
Салтыков забил хороший гол, обманув Акинфеева, который посмотрел на ногу, а не на направление мяча и прыгнул в другой угол. Салтыкову оставалось просто покатить мяч в ворота чуть быстрее, чем могли бы побежать защитники, что он и сделал. Очень рад его результативному действию.
Первый тайм был плюс-минус равный, но ЦСКА нанесли всего 3(2) по ударам, 1(1) из которых пенальти. Два удара с игры. ЦСКА. Дома. Я такого даже в игре против Зенита не видел, но судить об этом и критиковать - оставляю фанатам команды, пусть сами пишут эпитеты о некомпетентности и непрофессионализме. Добавлю еще, 12-9 по фолам в первом тайме. В обычных матчах этот счет фолов бывает итогом матча, а не серединой.
Крылья продолжают приятно удивлять своей хорошей игрой. Второй тайм Крылья до удаления игрока Армейцев наводили суету и плели кружева со стеночками и вспоминаю даже передачу пяткой вразрез двух защитников у ворот хозяев. Видна тренерская работа, приятно смотреть на их футбол
Момент со второй желтой и удалением по делу. Абсолютно любую критику разбивает тот факт, что наступ на ногу был всей площадью стопы. Это не случайно задел, это именно наступил и никак трактоваться не может, кроме желтой карточки. Второй по счету за этот матч для Виллиана. Сразу после удаления ЦСКА проснулся и отыгрался. Вдесятером против 11. Крылья скорее всего сломались заменами, потеряли центр поля и отдали преимущество хозяевам.
Преимущество ЦСКА было с 60 по 80 минуты, а далее Крылья очнулись и вспомнили, что они вообще-то в большинстве. Концовка матча равная. Команды обменялись опасными моментами, Самарцы заработали удаление и уравняли составы, но на результат никто не повлиял. Сумасшедшая концовка матча, Салтыков простил армейцев ударив рядом со штангой, Ломаев дважды мог привезти в свои ворота. Первый раз фолил 1 на 1, но был оффсайд. Второй раз Ломаев ошибся на выходе и ворота были пусты, но армейцы не знали, что делать в такой ситуации и просто потеряли мяч
Шикарная игра, 12 из 10, аналогично вчерашней - стоило смотреть. Побольше бы таких матчей
Хорошо,что не стал терять время на просмотр очередного унылого его изобретения(а народ говорит,что матч-ОГОНЬ!),а гулял по прекрасной Казани.
Верую-у-у-у-у,ибо бессмысленно.
Хорошо,что не стал терять время на просмотр очередного унылого его изобретения(а народ говорит,что матч-ОГОНЬ!),а гулял по прекрасной Казани.
Верую-у-у-у-у,ибо бессмысленно.