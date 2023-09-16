ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов»

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вчера, 16:04

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ .

На 2-й минуте первый гол в игре забил защитник «Крыльев» Николай Рассказов. На 22-й минуте Никита Салтыков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный сократил отставание в счёте. На 62-й минуте защитник «армейцев» Виллиан получил красную карточку. На 75-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Крыльев» Александр Солдатенков.