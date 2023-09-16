«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю» в матче 5-го тура АПЛ.
На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Вулверхэмптона» Хи-Чхан Хван. На 55-й минуте форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо сравнял счёт. На 85-й минуте защитник Эндрю Робертсон вывел «красных» вперёд. Точку в матче поставил гол Харви Эллиотта в дополнительное ко второму тайму время.
«Ливерпуль» идёт на 1-м месте (13 очков), «Вулверхэмптон» занимает 15-е место (3 очка).
Вопрос - чего так сразу не играть? )) В каждый матч очень долго вкатываются, но когда набирают ход, выглядят подчас монструозно.
Сейчас только Конате на уровне из цз в Ливерпуле. Гомес вроде неплохо пока что в этом сезоне подменяет Вирджила, а вот Вирджил сдал.
Вопрос - чего так сразу не играть? )) В каждый матч очень долго вкатываются, но когда набирают ход, выглядят подчас монструозно.
Сейчас только Конате на уровне из цз в Ливерпуле. Гомес вроде неплохо пока что в этом сезоне подменяет Вирджила, а вот Вирджил сдал.