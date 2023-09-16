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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

вчера, 16:31
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю» в матче 5-го тура АПЛ.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Вулверхэмптона» Хи-Чхан Хван. На 55-й минуте форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо сравнял счёт. На 85-й минуте защитник Эндрю Робертсон вывел «красных» вперёд. Точку в матче поставил гол Харви Эллиотта в дополнительное ко второму тайму время.

«Ливерпуль» идёт на 1-м месте (13 очков), «Вулверхэмптон» занимает 15-е место (3 очка).

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Стадион «Молинье»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:47
очередной валидольный матч красных.....ну не могут они сами себе в начале не создать проблем, чтобы потом героически их исправлять...
Ливерпуль с очередной волевой Победой! Красавчики!
протон
протон
вчера в 18:14
В первом тайме Волки играли против какой то команды из второй лиги ( только Собослай и Матип хотели играть ) , а вот во втором тайме , Ливерпуль доказал что , не даром носит звание Великий.
Вопрос - чего так сразу не играть? )) В каждый матч очень долго вкатываются, но когда набирают ход, выглядят подчас монструозно.
Сейчас только Конате на уровне из цз в Ливерпуле. Гомес вроде неплохо пока что в этом сезоне подменяет Вирджила, а вот Вирджил сдал.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:40
С Победой Ливерпуль, Гакпо Красава!!!
Elliada
Elliada ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 17:34
КДБ нашли бы замену. Незаменимых нет
1580556558
1580556558 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:25
Ну Клопп без работы точно не останется. А если в МС убрать Де Брëйне, где будет МС? Если бы не он, МС до сих пор мечтал бы о победе в ЛЧ и не досчитался минимум половины своих титулов в АПЛ.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:05
Кто такой Харви Эллитта?
Grizly88
Grizly88 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:46
После матчей сборных всегда тяжело
Elliada
Elliada
вчера в 16:44
Выиграли, конечно, но эта не первая игра, где победа добывается в конце матча. В следующий раз может не повезти и они потеряют очки. Как-то неубедительно выглядит Ливерпуль. Теперь ясно почему Клопп не отпустил Салаха. Если бы не Салах, Клопп искал бы работу.
DXTK
DXTK
вчера в 16:40
Ну вот Ливерпуль на мгновение стал первым, наверное думается все же тяжелая победа раз пришлось в концовки игры вырывать три очка.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:37
Ассистентский хет-трик от Салаха. Редкое явление. Поздравляем!..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:36
Да, в концовке порадовали, особенно Робертсон
Гость
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