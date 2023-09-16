«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

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вчера, 16:31

«Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю» в матче 5-го тура АПЛ .

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Вулверхэмптона» Хи-Чхан Хван. На 55-й минуте форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо сравнял счёт. На 85-й минуте защитник Эндрю Робертсон вывел «красных» вперёд. Точку в матче поставил гол Харви Эллиотта в дополнительное ко второму тайму время.

«Ливерпуль» идёт на 1-м месте (13 очков), «Вулверхэмптон» занимает 15-е место (3 очка).