«Байер» отобрал очки у «Баварии», отыгравшись в добавленное время

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче 4-го тура Бундеслиги (2:2).
Счёт на 7-й минуте поединка открыл Харри Кейн. Алехандро Гримальдо на 24-й восстановил равновесие. Леон Горецка на 86-й забил 2-й мяч мюнхенцев. На 90+4-й леверкузенцы отыгрались — пенальти реализовал Эксекьель Паласиос.
«Бавария» занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 10 очков. «Байер» вышел на первую позицию, у команды столько же баллов.
В целом, конечно, леверкузенцы - большие молодцы, но тут видно, что смешно говорить о том, что они бросят вызов гегемону, ведь они выложились на 100% (так, что даже не хочу ругать Бонифаса, который в пустые ворота не попал, ведь он отбегал лошадиную дистанцию до этого), а еле сыграли вничью против команды без игры, но с хорошими исполнителями.
И, учитывая, что концовку прошлого сезона аптекари слили на усталости, с таким старанием они уже к зиме устанут, увы, футбол - это не только 11 игроков, это ещё и надежная скамейка, а её у клуба совсем нет. Даже достаточно потерять Хофманна или Вирца, и уже сезона не получится.
В целом, конечно, леверкузенцы - большие молодцы, но тут видно, что смешно говорить о том, что они бросят вызов гегемону, ведь они выложились на 100% (так, что даже не хочу ругать Бонифаса, который в пустые ворота не попал, ведь он отбегал лошадиную дистанцию до этого), а еле сыграли вничью против команды без игры, но с хорошими исполнителями.
И, учитывая, что концовку прошлого сезона аптекари слили на усталости, с таким старанием они уже к зиме устанут, увы, футбол - это не только 11 игроков, это ещё и надежная скамейка, а её у клуба совсем нет. Даже достаточно потерять Хофманна или Вирца, и уже сезона не получится.
А иностранный капитал вроде по правилам БЛ не может зайти (больше 49% вроде нельзя), что исключает такие вложения.
А иностранный капитал вроде по правилам БЛ не может зайти (больше 49% вроде нельзя), что исключает такие вложения.