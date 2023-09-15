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«Байер» отобрал очки у «Баварии», отыгравшись в добавленное время

вчера, 23:28
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче 4-го тура Бундеслиги (2:2).

Счёт на 7-й минуте поединка открыл Харри Кейн. Алехандро Гримальдо на 24-й восстановил равновесие. Леон Горецка на 86-й забил 2-й мяч мюнхенцев. На 90+4-й леверкузенцы отыгрались — пенальти реализовал Эксекьель Паласиос.

«Бавария» занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 10 очков. «Байер» вышел на первую позицию, у команды столько же баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Страница ФК «Байер» в соцсети «X»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:42
А Вы считаете, что такой Баварии как сегодня надо оказывать достойное сопротивление? Жаль, Вы не слышали, что говорил комментатор немецкого телевидения!!! Непереводимая игра слов...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Спады/подъёмы на дистанции чемпа - нормальное явление, причём для всех, не исключая топов. Вон над Ливером весь сезон смеялись, однако на финише "битлы", под общий шумок, чуть в четвёрку не залезли... На то и чемпионат, чтоб было время зад.н.ицу подтереть, после проsеров. Поэтому всё бы у челсаков наладилось и во второй год работы ТТ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:18
Проблемы с "Челси" у него до дурика уже началась, хорошо они смотрелись в первом сезоне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:18
Это не так. Челсаки под ним хорошо смотрелись..., ну а за американского дурика он (Тухель) не в ответе.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13
Очень рад за Байер Леверкузен и Хаби Алонсо. Очень достойно поднял эту команду бывший игрок мадридского Реала. Надеюсь, что они смогут завоевать титул чемпиона немецкой Бундеслиги. Представляете, приходит тренер без опыта работы в большом клубе, поднимает команду почти из подвала турнирной таблицы. А в следующем сезоне становится чемпионом. Вот это здорово было бы.
протон
протон
сегодня в 00:02
Очень понравился Байер, молодцы.
salleeh
salleeh ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:59
Уж Баварских лентяев он точно не разгонит, а они его могут и слить. Нужно Мане вернуть в качестве тренера и разрешить ему бить некоторых персонажей…)))
Capral
Capral
вчера в 23:52, ред.
Я сравнительно недавно стал интересоваться немецким футболом, но, кое-что понимаю и постепенно вникаю. Сегодня, Бавария не наиграла на победу. Отвратительный 1-й тайм, игра стоя на месте без продвижения вперед, со страшными ошибками в обороне. Сане- просто откровенный вредитель- инородное тело. В 1-м тайме гости понравились больше. Рисунок игры, стиль команды, вот что определяет лицо тренера и именно то чего нет у Баварии. Не знаю, как работает Тухель, но игра его команды просто разочаровывает. И даже последние 5мин., первого тайма, прошедшие в неистовых атаках Баварии не были продуманными, а скорее хаотичными и стихийными... Игра Байера напоминает игру Лейпцига. В игре Баварии- нет стиля, нет выдумки, нет фантазии. Я- большой поклонник Т.Тухеля, но я вынужден признать, что с таким футболом- Мюнхену в ЛЧ делать нечего.

Правильно сказал сегодня комментатор матча из Мюнхена: "Das ist nicht Fußball, das verrückte ist!!! Fußball vom Münhen- ist Blödsinn, und hat keine Anziehung"!!!
salleeh
salleeh ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Вполноги в ничью? В игре Баварцев присутствует брак, особенно он присутствует в культуре паса, в прессинге и совсем нет контратак, как нет и плотности игры. Столько пространства Бавария дает соперникам, что она стабильно пропускает не обязательные голы и что странно, ничего не меняется, не видно тренерской работы… ТТ с огнём шутит, не верил в него сначала назначения, а теперь точно знаю, что он последует за своим предшественником…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:49
В теории, да..., но на практике, как мы все сегодня видели, защита у "красных" весьма либеральных взглядов..., поэтому БДшники или тот же Лейпциг вполне себе способны попить крови у гегемона БЛ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:47
Тухель вообще мне кажется одним из сильно переоцененных тренеров в последнее время, ведь у него за последние пару лет футбольного тренерства ни одна команда толком не играла.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:39
С другой стороны, вы сыграли вполноги вничью с командой, которая выложилась на 100%. Вам почти некуда падать, а им расти.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:38, ред.
Заслуженная ничья аспириновых, молодцы бились до конца!
Браво Хаби Алонсо!
salleeh
salleeh
вчера в 23:36, ред.
Очень симпатичная игра у Байера, а с Баварией определенно что-то творится. Мне кажется Байер в этом сезоне может смело претендовать на чемпионство в Бундеслиге. У Баварии ещё будут осечки, а вот Байер хорошеет с каждым матчем… Тучи над Тухелем сгущаются…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Никто не сможет, я даже уже об этом сегодня писал вроде. Ни один из клубов БЛ, кроме "Баварии", не обладает возможностями строить команду сейчас, все только на продажу работают.

А иностранный капитал вроде по правилам БЛ не может зайти (больше 49% вроде нельзя), что исключает такие вложения.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:35
Сможет ли кто-либо оказать достойное сопротивление Баварии Мюнхен в борьбе за титул в этом сезоне?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:34, ред.
Нормально рубились. Интересно смотрелись обе команды. Мюнхен (имхо) намного разнообразней был, с точки зрения созидания и взаимодействия. Позиционное нападение у хозяев очень солидно выглядело и здесь ТТ надо отдать должное. Фармацевты же всё на индивидуальных усилиях тянули... Повезло им сегодня, ибо по моментам "роттен" должны были всё решать уже в последние 10 минут первого тайма.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:33
Игра была интересная, но в целом не могу назвать её "супер" из-за плохой игры собственно "Баварии" (играют отдельные игроки) и порой "Байер" проседал по физе и классу некоторых исполнителей.

В целом, конечно, леверкузенцы - большие молодцы, но тут видно, что смешно говорить о том, что они бросят вызов гегемону, ведь они выложились на 100% (так, что даже не хочу ругать Бонифаса, который в пустые ворота не попал, ведь он отбегал лошадиную дистанцию до этого), а еле сыграли вничью против команды без игры, но с хорошими исполнителями.

И, учитывая, что концовку прошлого сезона аптекари слили на усталости, с таким старанием они уже к зиме устанут, увы, футбол - это не только 11 игроков, это ещё и надежная скамейка, а её у клуба совсем нет. Даже достаточно потерять Хофманна или Вирца, и уже сезона не получится.
Гость
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