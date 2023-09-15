«Байер» отобрал очки у «Баварии», отыгравшись в добавленное время

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вчера, 23:28

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче 4-го тура Бундеслиги (2:2).

Счёт на 7-й минуте поединка открыл Харри Кейн. Алехандро Гримальдо на 24-й восстановил равновесие. Леон Горецка на 86-й забил 2-й мяч мюнхенцев. На 90+4-й леверкузенцы отыгрались — пенальти реализовал Эксекьель Паласиос.

«Бавария» занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 10 очков. «Байер» вышел на первую позицию, у команды столько же баллов.