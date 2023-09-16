«Валенсия» разгромила «Атлетико» в поединке Ла Лиги

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вчера, 19:16

«Валенсия» одержала победу над «Атлетико» в матче 5-го тура Ла Лиги (3:0).

Дубль оформил Хьюго Дуро, отличившись на 5-й и 34-й минуте игры. 3-й мяч хозяев забил Хавьер Герра на 54-й.

«Валенсия» занимает 5-е место в Примере, у команды 9 очков. «Атлетико» с 7 баллами находится на седьмой позиции.