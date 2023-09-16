«Валенсия» разгромила «Атлетико» в поединке Ла Лиги

«Валенсия» одержала победу над «Атлетико» в матче 5-го тура Ла Лиги (3:0).
Дубль оформил Хьюго Дуро, отличившись на 5-й и 34-й минуте игры. 3-й мяч хозяев забил Хавьер Герра на 54-й.
«Валенсия» занимает 5-е место в Примере, у команды 9 очков. «Атлетико» с 7 баллами находится на седьмой позиции.
Назначение Барахи (одного из лидероов той Валенсии) на должность главного тренера нынешней кризисной команды казалась авантюрой, но он помог команде остаться в ЛаЛиге в концовке прошлого сезона, а в этом продолжает улучшать ее игру! Лично мне очень нравится, когда тренеры доверяют молодым игрокам, и вот нынешняя Валенсия Барахи - это как раз таки такая команда, где полное доверие своим молодым игрокам!!! Думаю о многих игроках Валенсии будут говорить по итогам сезонаи тот же Дуро себя проявляет, и Герра, есть еще Диего Лопес, Алмейда, Пепелу....вообщем удачи Барахе и его парням! Валенсии пора возвращаться в топы ЛаЛиги!!!
Назначение Барахи (одного из лидероов той Валенсии) на должность главного тренера нынешней кризисной команды казалась авантюрой, но он помог команде остаться в ЛаЛиге в концовке прошлого сезона, а в этом продолжает улучшать ее игру! Лично мне очень нравится, когда тренеры доверяют молодым игрокам, и вот нынешняя Валенсия Барахи - это как раз таки такая команда, где полное доверие своим молодым игрокам!!! Думаю о многих игроках Валенсии будут говорить по итогам сезонаи тот же Дуро себя проявляет, и Герра, есть еще Диего Лопес, Алмейда, Пепелу....вообщем удачи Барахе и его парням! Валенсии пора возвращаться в топы ЛаЛиги!!!
Я помню Валенсию начала нулевых, которая дважды подряд выходила в финал ЛЧ и к огромному моему сожалению- дважды терпела неудачу... Я за них болел!!! Причем в первом своем финале, большинство специалистов ставили на Валенсию, но, опыт Реала, закаленного кубкового бойца сыграл решающую роль. Я болел за Валенсию и годом позже, когда испанцы проиграли Баварии по пенальти. Был в составе Валенсии бородач, с потрясающим ударом, красавец!!! Вот только забыл его фамилию...
Я помню Валенсию начала нулевых, которая дважды подряд выходила в финал ЛЧ и к огромному моему сожалению- дважды терпела неудачу... Я за них болел!!! Причем в первом своем финале, большинство специалистов ставили на Валенсию, но, опыт Реала, закаленного кубкового бойца сыграл решающую роль. Я болел за Валенсию и годом позже, когда испанцы проиграли Баварии по пенальти. Был в составе Валенсии бородач, с потрясающим ударом, красавец!!! Вот только забыл его фамилию...