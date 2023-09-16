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«Валенсия» разгромила «Атлетико» в поединке Ла Лиги

вчера, 19:16
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Валенсия» одержала победу над «Атлетико» в матче 5-го тура Ла Лиги (3:0).

Дубль оформил Хьюго Дуро, отличившись на 5-й и 34-й минуте игры. 3-й мяч хозяев забил Хавьер Герра на 54-й.

«Валенсия» занимает 5-е место в Примере, у команды 9 очков. «Атлетико» с 7 баллами находится на седьмой позиции.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:14
Как то неожиданно
протон
протон
вчера в 22:45
Бывают такие игры, вообще сегодня ничего не получалось. Аспиликуэта и Рикельме на флангах провалились, те же Молина и Галан посильнее сейчас, Барриос не стабилен и пока еще не Коке. Гризманн тоже форму пока только набирает
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:38
А Вам, Дорогой Саркис, и не обязательно знать весь мировой футбол. Вы, итак -знаете больше, чем может и должен знать человеческий мозг!!!!!!! Уверен, Вы, такой же незаурядный человек и в других областях, и не только спортивных!!!!!!! Можете мне поверить!!!

Джон Карью? Не знаю не знаю... Сейчас нашел финал Реал-Валенсия, 15мин., ролик. И, как раз, камера, под гимн ЛЧ показала футболистов Валенсии. Но ни в ком из них, я не узнал своего героя...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28
Рад, что всё впорядке у Вас, и что Ваша коллекция продолжает пополняться!!!
Признаюсь, я очень мало знаю о футболе до ЧМ 98 года, да, знаю знаменитых игроков, обладателей ЗМ, победителей ЧМ, ЛЧ, АПЛ,но много кого из знаменитых игроков прошлого я не знаю....
Возможно это Джон Карью, норвежский мулат, он был в Валенсии и тоже отлично вкалачивал мячи, щитина у него была...мне просто самому теперь стало интересно, о ком Вы говорите!?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:17
Обыскал весь интернет- ничего не нашел. Возможно, Вы правы Саркис, и, я просто забыл его фамилию. Возраст сказывается, никуда не денешься...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:03
Нет, Дружище- никто из перечисленных Вами, на того человека не похож. Вы помните, великолепного Сократеса- гениколога по профессии и грозного полузащитника сб.Бразилии в 1982г? Так вот, внешне- они очень похожи. Ну, я постараюсь выяснить, кто же это был...

Как поживаю? Ну так, соответственно возрасту и погоде... Пополняю свою коллекцию. Приготовил специальный вымпел для значков, вобщем- всё относительно неплохо.

Вам, Дружище Саркис- прежде всего Здоровья, Удачи, и конечно- ярких побед Вашего любимого Арсенала!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:55
Доброй ночи, Виктор! Как поживаете?
Возможно, Вы имеете ввиду Гаиску Мендиету, у него был отличный удар, вот только не помню что бы он был бородатым....в финале против Реала он играл, но я в том матче топил за Реал, персонально болел за Рауля, который в том матче забил, а вот в финальном матче против Баварии у Валенсии играл Давид Альбельда, тоже с шикарным ударом! И вот тут я уже топил за "летучих", т.к нравилась связка Бараха/Альбельда, но увы....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:33
Приветствую, Саркис!!!
Я помню Валенсию начала нулевых, которая дважды подряд выходила в финал ЛЧ и к огромному моему сожалению- дважды терпела неудачу... Я за них болел!!! Причем в первом своем финале, большинство специалистов ставили на Валенсию, но, опыт Реала, закаленного кубкового бойца сыграл решающую роль. Я болел за Валенсию и годом позже, когда испанцы проиграли Баварии по пенальти. Был в составе Валенсии бородач, с потрясающим ударом, красавец!!! Вот только забыл его фамилию...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:26
Помните Валенсию Бенитеса и Купера начала нулевых??!! Была отличная молодая банда, у которрй горели глаза, и они были готовы побеждать всех подряд, так вот нынешняя кризисная Валенсия, напоминают мне ту!!!
Назначение Барахи (одного из лидероов той Валенсии) на должность главного тренера нынешней кризисной команды казалась авантюрой, но он помог команде остаться в ЛаЛиге в концовке прошлого сезона, а в этом продолжает улучшать ее игру! Лично мне очень нравится, когда тренеры доверяют молодым игрокам, и вот нынешняя Валенсия Барахи - это как раз таки такая команда, где полное доверие своим молодым игрокам!!! Думаю о многих игроках Валенсии будут говорить по итогам сезонаи тот же Дуро себя проявляет, и Герра, есть еще Диего Лопес, Алмейда, Пепелу....вообщем удачи Барахе и его парням! Валенсии пора возвращаться в топы ЛаЛиги!!!
3ton
3ton
вчера в 20:17
Неожиданно
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:29, ред.
Однако - валенсийская "наценка-с".. Хе..
Гость
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