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Абаскаль — о словах врача сборной про Литвинова: «От нас им было сообщение»

сегодня, 00:27

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слова старшего врача сборной России Владимира Хайтина о ситуации с защитником Русланом Литвиновым.

Хайтин сказал, что в национальной команде не получали просьб и рекомендаций об отстранении игрока от тренировочного процесса со стороны московского клуба.

Они могут говорить, что хотят. От нас им было сообщение, это правда. Не надо это обсуждать сейчас. У него была проблема. Естественно, это воспаление увеличивалось. Здесь нечего обсуждать, было сообщение им, он не может играть.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 13:54
Чтобы не вызывали игроков на бесполезные сборы и матчи с 19-летними уборщиками сборной Гамбии. Это никому не нужно, тем более травмы только усугубляют и риску подвергают
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:16
Лекари не договорились...А парень страдает
Mekail
Mekail
сегодня в 08:05
Не хватает в таком возрасте рецидив травмы получить, если она у него есть...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:59
В клубе, как и в сборной есть врач... пусть они и решают. Они отвечают за здоровье игроков.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:50
Игры за сборную сейчас не очень важны, игрока можно и поберечь.
Naherger
Naherger
сегодня в 07:49
Было не было,пофиг. Литвинов что,язык проглотил? Не мог сказать? А если не говорил,может хотел сыграть..?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:09
Мутная какая-то история....
Зачем ее вытащили наружу?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:45
Вообщем самое главное чтобы у парня со здоровьем было всё хорошо.
протон
протон
сегодня в 01:37
Ну тут обсуждать есть что. Есть у игрока травма и клуб, сборная в курсе. То по какой причине его не вернули обратно, чтобы он её не усугубил? Что и случилось вроде как? Если его отпустил клуб и клуб не вернул. То он в сборной вроде как может играть. Тут сборная мне кажется не виновата вообще. А виноват клуб.
Гость
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