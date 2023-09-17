Абаскаль — о словах врача сборной про Литвинова: «От нас им было сообщение»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал слова старшего врача сборной России Владимира Хайтина о ситуации с защитником .

Хайтин сказал, что в национальной команде не получали просьб и рекомендаций об отстранении игрока от тренировочного процесса со стороны московского клуба.

Они могут говорить, что хотят. От нас им было сообщение, это правда. Не надо это обсуждать сейчас. У него была проблема. Естественно, это воспаление увеличивалось. Здесь нечего обсуждать, было сообщение им, он не может играть.