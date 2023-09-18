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Федотов высказался о несостоявшемся трансфере Велингтона в ЦСКА

вчера, 21:23

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий касательно несостоявшегося перехода защитника «Сан-Паулу» Велингтона в стан «армейцев».

Мы общались с доктором — это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста. Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд. Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:48
Не верил бы на счёт денег и остального.
112910415
112910415
сегодня в 08:49
так бывает ... лучше вовремя отказаться
протон
протон
сегодня в 00:22
Когда ведешь игрока ты не заглядываешь в его медицинскую карту. Есть показатели, которые можно выявить только при медицинском обследовании. Есть заболевания например сердца, которые не мешают физическим нагрузкам, а в будущем возможно развитие, что профессиональный спорт будет противопоказан.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:28
Ничего, ничего!!! У тебя- определенно ТАЛАНТ!!!!!!! Это уже видно!!!!!!! Дерзайте, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26
Доброго Здоровья Capral!
Нет, мне до него, как до Луны, я ещё только учусь.)))
adekvat
adekvat
вчера в 22:08
И поэтому у нас такие результаты в РПЛ.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:04
Ваня, Приветище!!!
Ваня, на Соккере уже есть один Маэстро, но теперь- вас двое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:00
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:48
Все разумно, все по делу. Вылечится, тогла посмотрим.
Гость
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