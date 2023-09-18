Федотов высказался о несостоявшемся трансфере Велингтона в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА дал комментарий касательно несостоявшегося перехода защитника «Сан-Паулу» в стан «армейцев».

Мы общались с доктором — это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста. Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд. Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение.