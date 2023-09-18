Агент Тюкавина высказался о желании игрока выступать в Испании

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал комментарий на тему желания футболиста перейти в клуб из Испании.
Испанский чемпионат Косте бы очень подошел. Но это просто шутки в данный момент, они с Арсеном Захаряном перекидываются предложениями пока в качестве шуток. Они отличные друзья, которые очень много времени вместе проводили в «Динамо», поэтому не удивительно, что Костя говорит про Испанию. Всему свое время.
Сейчас предстоит игра со Спартаком, которая во многом будет показательной, как для Тюкавина, так и для его команды. Тюкавин любит забивать Спартаку- ему и карты в руки!!! От себя, лично, пожелаю Косте больше работать над собой и совершенствовать своё мастерство. Далеко не все гениальные форварды прошлого обладали всеми необходимыми качествами для большого футболиста. Но желание, стремление и неутамимая работа над собой- приводили к успеху!!! Г.Мюллер- один из них!!!
Сейчас предстоит игра со Спартаком, которая во многом будет показательной, как для Тюкавина, так и для его команды. Тюкавин любит забивать Спартаку- ему и карты в руки!!! От себя, лично, пожелаю Косте больше работать над собой и совершенствовать своё мастерство. Далеко не все гениальные форварды прошлого обладали всеми необходимыми качествами для большого футболиста. Но желание, стремление и неутамимая работа над собой- приводили к успеху!!! Г.Мюллер- один из них!!!
Друзья-то они конечно друзья..
К тому же давно играют вместе и хорошо понимают друг друга на поле.
Но в отличие от Захи, Тюкавин не хотел и не хочет уезжать в Европу, их дорожки, к сожалению, на данном этапе разошлись.
Тюкавина любят в клубе, его обожают болельщики, сам он ценит то и другое
и никуда не собирается.
А Сафонов ещё пободается, конечно, остаток времени действующего
контракта Костика (1+1) пока что даёт такую возможность.
Друзья-то они конечно друзья..
К тому же давно играют вместе и хорошо понимают друг друга на поле.
Но в отличие от Захи, Тюкавин не хотел и не хочет уезжать в Европу, их дорожки, к сожалению, на данном этапе разошлись.
Тюкавина любят в клубе, его обожают болельщики, сам он ценит то и другое
и никуда не собирается.
А Сафонов ещё пободается, конечно, остаток времени действующего
контракта Костика (1+1) пока что даёт такую возможность.