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Агент Тюкавина высказался о желании игрока выступать в Испании

вчера, 17:57

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал комментарий на тему желания футболиста перейти в клуб из Испании.

Испанский чемпионат Косте бы очень подошел. Но это просто шутки в данный момент, они с Арсеном Захаряном перекидываются предложениями пока в качестве шуток. Они отличные друзья, которые очень много времени вместе проводили в «Динамо», поэтому не удивительно, что Костя говорит про Испанию. Всему свое время.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 09:00
Дружище- подписываюсь под каждым словом!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:33
Да ,Виктор , честь и достоинство остались в советском прошлом ,как и
наши лучшие года Теперь другие времена .Можно охарактизовать так -деньги первые после Бога !!!!!!Тошно пошло ну таковы реалии Таких как ЯШИН ИЛЬИН ДОЛМАТОВ ЕВРУЖИХИН ЦАРЕВ БЕСКОВ ЧИСЛЕНКО ГЕРШКОВИЧ ПОХОЖЕ НЕТ и появятся ли вообще ??????
Capral
Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 00:24
У вас слишком радикальные взгляды на жизнь и на футбол в частности. А что, в России- футболисты бесплатно играют?

Ладно, не буду набиваться к вам в собеседники. Доброй ночи.
lobsterdam
lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:47
Такие доводы даже недостойны обсуждения.Пинать мячик за деньги в недружественной стране удел слабоумных. Да и речь-то идёт совсем не о Реале и Баварии. Это его агент пытается кого-то убедить, что на его клиента может хоть кто-то позариться будучи в здравом уме.
Capral
Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:42
Получить работу в недружественных странах в качестве уборщика или грузчика- конечно, недостойно человеческого достоинства. Но попробовать себя в молодом возрасте в качестве футболиста в Реале или Баварии- достойное стремление любого спортсмена. Тем более, сейчас, когда, клубные честь и достоинствo- остались в далёком советском прошлом...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:30
Об чем думает Агент? Правильно! Как заработать на трансфере! Но… делает это очень неумело да и материал не очень подходящий - сырой неликвид, ну или точнее - вторсырьё! Об умственных способностях тех, кто мечтает получить работу в недружественных странах умолчу.
Capral
Capral
вчера в 20:30
Болельщики конечно любят Тюкавина- однозначно. Вопрос в другом: любой молодой футболист, как бы он не играл, всегда будет мечтать о европейском футболе! Европейским футболом грезят все, и молодые, и старые, особенно сейчас- в условиях санкционной изоляции, когда уехать- стало сложнее, и намного... А то, как Тюкавин мечтает играть только за ДИНАМО- покажет время... Пока его не приглашают в Европу, он будет играть в ДИНАМО, но как только, поступит предложение, вот только тогда, мы увидим- какой он патриот клуба.

В.Газзаев, в 1976г., действительно был патриотом своей страны, когда, агенты одного из турецких клубов, устроили настоящую охоту за ним и предлагали заоблачное бабло!!! Посмотрим, как поведет себя Костя, когда ему поступит предложение из-за бугра. Это только М.Гершкович мог несколько лет, будучи уже великолепным мастером, сидеть в дубле у Качалина и терпеливо ждать своего часа...
баск
баск
вчера в 20:14
Очередные мягкие инсинуации Сафонова)

Друзья-то они конечно друзья..
К тому же давно играют вместе и хорошо понимают друг друга на поле.
Но в отличие от Захи, Тюкавин не хотел и не хочет уезжать в Европу, их дорожки, к сожалению, на данном этапе разошлись.

Тюкавина любят в клубе, его обожают болельщики, сам он ценит то и другое
и никуда не собирается.
А Сафонов ещё пободается, конечно, остаток времени действующего
контракта Костика (1+1) пока что даёт такую возможность.
lotsman
lotsman
вчера в 19:55
Желания не всегда совпадают с возможностями. А чтобы они совпадали, надо повышать свои возможности, чтобы ими заинтересовались там, куда распространяются ваши желания.
Capral
Capral
вчера в 19:05, ред.
Желание Тюкавина поиграть в Европе понятно, только, прежде- надо игру демонстрировать достойную, европейского футбола. Пока, ничего сверхестественного в игре Тюкавина не вижу. Очень мало в его игре футбольных достоинств. На сегодняшний день, он ничем особенным не выделяется. Был небольшой всплеск в Питере, а потом, снова- голевая засуха. Чисто позиционный форвард, не обладающий особой техникой, высокой скоростью. Разогнать атаку не может, часто теряет мяч в простых ситуациях... Да, неплохое голевое чутьё и неплохая игра головой. Но для европейского футбола- этого не достаточно. Кто-то может подумать- а почему Заха уехал, а Тюка не может? Объяснение простое: Заха- футбольный интеллект, а Тюкавин нет, и ему, сложнее будет проявить себя в Европе. Помню папу Кости, знаменитого Тюкавина старшего, в бенди!!! Великолепный был игрок!!! Но, тоже- креатива в игре было немного.

Сейчас предстоит игра со Спартаком, которая во многом будет показательной, как для Тюкавина, так и для его команды. Тюкавин любит забивать Спартаку- ему и карты в руки!!! От себя, лично, пожелаю Косте больше работать над собой и совершенствовать своё мастерство. Далеко не все гениальные форварды прошлого обладали всеми необходимыми качествами для большого футболиста. Но желание, стремление и неутамимая работа над собой- приводили к успеху!!! Г.Мюллер- один из них!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:58
Это дурное влияние Карпина, который презирает свою Родину. Пусть сам туда едет
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:54
Вообще-то Испания воюет против нас
112910415
112910415
вчера в 18:41
шутки - штука серьёзная
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:40
Желание продолжить футбольную карьеру в Испании это хорошо, можно только поприветствовать, но чтобы его осуществить одного желания мало, надо прежде всего подкреплять его спортивными достижениями, чтобы на тебя обратили внимание и далее захотели иметь у себя в команде. И на этом этапе не агент должен игрока раскручивать, а спортивные репортёры в своих репортажах, статьях и отчётах на каждом углу трубить о голах и результативных передачах, а с этим как раз у Тюкавина в последнее время на твёрдую троечку. Но до открытия зимнего трансферного окна в Европе у Кости есть время проявить себя, благо в ассистентах у него сейчас подобрались классные партнёры, дело теперь за ним и главное чтобы без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Futurista
Futurista
вчера в 18:31
Испанский чемпионат Косте бы очень подошел...но есть нюанс...Костя испанскому чемпионату не подходит...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:17
Желание - это хорошо. Для развития должны уезжать, чем долгое время вариться в РПЛ, карьера футболиста не долгая.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:15
Испанский чемпионат довольно комфортный ,думаю для любого игрока.
Гость
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