Агент Тюкавина высказался о желании игрока выступать в Испании

, агент нападающего «Динамо» , дал комментарий на тему желания футболиста перейти в клуб из Испании.

Испанский чемпионат Косте бы очень подошел. Но это просто шутки в данный момент, они с Арсеном Захаряном перекидываются предложениями пока в качестве шуток. Они отличные друзья, которые очень много времени вместе проводили в «Динамо», поэтому не удивительно, что Костя говорит про Испанию. Всему свое время.