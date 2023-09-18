Футболисты сборной Бразилии и защитники для «Спартака». Игроки, которые не доехали в РПЛ

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сегодня, 00:23

Сорвались не только трансферы Нереса и Барбосы.

Давид Нерес (Бразилия), 26 лет

После ухода Малкома «Зенит» искали вингера. И хотя за лето схема изменилась, от Давида не отказывались. Но «Бенфика» привычно агрессивно вошла в переговоры, а сам Нерес не спешил принимать первое приглашение. Специалисты из Португалии и Бразилии подтверждали наличие переговоров. Но по трансферу Изидора в последний момент – забрали у «Локомотива» форварда в аренду, стало понятно, что основная ставка Семака не сыграла. В «Бенфике» Нерес почти не играет, так что к разговору о трансфере бразильца вернутся в январе. Или следующим летом, всё зависит от взаимоотношений вингера и главного тренера «Бенфики» Шмидта. Игрок и наставник не ладят между собой, у «Зенита» есть шанс убедить Давида взять деньги, отказавшись от Лиги чемпионов. Вот только в Саудовской Аравии тоже будут рады Нересу, поэтому рано отправлять бразильца в Санкт-Петербург.

Леонардо Балерди (Аргентина), 24 года

Нерес провел несколько матчей за сборную Бразилии, а вот «Спартак» интересовался бывшим игроком сборной Аргентины. Но Леонардо из «Марселя» достаточно молодой, чтобы в будущем заинтересовать Скалони как игрок основы. Летом Балерди был в заявке на матчи против Австралии и Индонезии, но не вышел на поле. Хотя может, ведь футболист молодой. Понятно, почему талантливый напарник Самуэля Жиго заинтересовал Абаскаля. Но «Спартак» переоценил себя. Настолько молодой и перспективный футболист не спешил играть в РПЛ . Обидно, ведь сильные защитники нужны чемпионату, причем не только в «Спартаке».

Францди Пьерро (Гаити), 28 лет

На фоне не лучшей формы Артёма Дзюбы «Локомотив» искал центрального нападающего. Обратили внимание на футболиста из «Маккаби Хайфа», который отлично играет за сборную Гаити – 19 голов в 27 матчах. Огромный форвард мог стать заменой для Дзюбы, ведь заметно моложе и не разбалован игрой в элитных лигах. Вот только у Пьерро есть опыт игры в США , как и американский паспорт. «Маккаби» отклонил предложение «Локомотива» в размере 2.5 млн евро. В результате Францди остался в Израиле, а «железнодорожники» переключились на Сулейманова из «Пари НН».

Велингтон Сантос (Бразилия), 22 года и Жуниньо Капишаба (Бразилия), 26 лет

Левый латераль «Сан-Паулу» Велингтон должен был прибыть в ЦСКА . Федотов просил сразу двух игроков на фланги. Также интересовались универсальным защитником «Ред Булл Брагантино» Луисом Антонио, известным как Жуниньо Капишаба. Вторую сделку зарубили владельцы клуба – австрийская компания отказалась от денег, не хочет связываться с клубом, чьи владельцы под санкциями. А вот «Сан-Паулу» был готов отправить левого латераля Велингтона в ЦСКА . Но здесь врачам «армейцев» не понравились результаты медицинского обследования. Московский клуб затянул с трансферами. В итоге остались с Набабкиным в центре защиты и с Гайичем на неродном для него левом фланге. Получилось подписать одного бразильца из трех, правого латераля Кельвена.

Дженгиз Юндер (Турция), 26 лет

Заметный игрок, но жутко нестабильный. Агент подтверждал интерес «Зенита», но представитель атакующего полузащитника сборной Турции мог использовать петербуржцев, чтобы заинтересовать других покупателей. Теоретически не трудно представить крепкого второго форварда в схемах Семака, причем как с тремя центральными защитниками, так и в классической модели «4-3-3». Но вместо «Зенита» за Юндером пришли из богатого «Фенербахче». «Марсель» получил 15 млн евро, а Дженгиза теперь не будет в РПЛ , у него свеженький контракт с турками до 2027 года.

Давинсон Санчес (Колумбия), 27 лет

Агент колумбийца, который из «Тоттенхэма» мог отправиться в «Спартак», заявил в конце июля о завершении переговоров. Бродили разные версии. По одной из них Леви побоялся ссориться с боссами АПЛ , которые рекомендовали не вести дела с командами РПЛ . По другой версии сам Санчес отказался приехать в Москву. Одно знаем точно – Абаскаль пытался подписать Давинсона, причем за центрального защитника предлагали огромные деньги. Но миллионы остались у «Спартака», а футболист отправился за 9.5 млн евро в «Галатасарай». У турецкого клуба солидная летняя кампания. Выкупили контракт Икарди, подписали центрального хавбека Демирбая и левого защитника Анхелиньо.

Габриэль Барбоса (Бразилия), 27 лет

Габигол с первой попытки не заиграл в Европе. Нападающий «Фламенго» не закрепился в юности в «Интере» и не показал себя в аренде в «Бенфике». Зато в Бразилии на хорошем счету. Дважды Барбоса выиграл Кубок Либертадорес, это опытный нападающий. Результативность скачет, не самый стабильный игрок, иначе постоянно играл бы в основе сборной Бразилии и перешел летом в «Реал» к Винисиусу и Родриго. Но для «Зенита» мог стать интересным новичком. Вот только Семак по своим каналам проверил, как Габигол ведет себя, и отказался в пользу его напарника по «Фламенго».

Педро Абреу (Бразилия), 26 лет