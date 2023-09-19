Федерация футбола Испании в заявлении обратилась к игрокам женской сборной

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своём официальном сайте опубликовала обращение к футболисткам сборной страны.

RFEF хочет донести до игроков национальной сборной публичное обязательство, которое взяло на себя новое руководство организации.

Цель состоит в том, чтобы чётко, без внутренних или внешних интерпретаций, выразить стратегические направления на этом новом этапе развития федерации, которых требуют как футбол, так и общество.

Сама федерация осознаёт необходимость проведения структурных изменений, о чём уже заявил президент управляющего комитета Педро Роча, недавно они начали реализовываться.

Это убеждение привело к принятию в последние дни трудных решений, которые будут приниматься и дальше, учитывая убеждённость в необходимости обновления.

В этом смысле абсолютно необходимо осуществить эти изменения, прояснить каждый из случаев поведения и то, что могло произойти. Следовательно, нужно действовать профессионально и справедливо, устанавливая соответствующие обязанности в каждом случае.

Очевидно, что федерация, общество и сами игроки преследуют одну и ту же цель: обновление и начало нового этапа, на котором футбол является главным бенефициаром всего этого процесса.

По этой причине игрокам настоятельно рекомендуется присоединиться к этим изменениям, возглавляемым федерацией, понимая, что преобразования, которые должны продолжаться, должны быть основательными и справедливыми.

Мы гарантируем безопасную среду для игроков и стремимся создать атмосферу взаимного доверия, чтобы мы могли работать вместе и гарантировать, что женский футбол продолжит развиваться гораздо быстрее.

Мы должны начать показывать ту звезду, которой игроки сборной достигли с таким большим трудом.