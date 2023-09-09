Клопп вернулся в Майнц, где начинал тренерскую карьеру

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вчера, 22:51

Главный тренер «Ливерпуля» во время перерыва на матчи сборных отправился в Майнц.

Специалист посетил товарищеский матч немецкой команды с «Дуйсбургом» (2:0). После этой встречи южная трибуна домашнего стадиона клуба Бундеслиги, которая приобрела знаковый статус во времена игры Клоппа за «Майнц», а также в период начала его тренерской карьеры, закроется. Вскоре она будет снесена и перестроена под офисные и функциональные клубные помещения.

Всё, чего я достиг, благодаря вам. Это правда, — сказал нынешний наставник «красных» перед началом поединка.