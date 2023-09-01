Стали известны все участники группового этапа Лиги Конференций

В четверг определились все участники группового этапа Лиги Конференций.
В основной стадии турнира выступят: «Брюгге», «Генк», «Гент» (Бельгия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Лудогорец» (Болгария), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Нордшелланд» (Дания), «Астон Вилла» (Англия), ХИК (Финляндия), «Лилль» (Франция), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия). ПАОК (Греция), «Ференцварош» (Венгрия), «Брейдаблик» (Исландия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Фиорентина» (Италия), «Астана» (Казахстан), «Балкани» (Косово), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» Братислава, «Спартак» Трнава (Словакия), «Олимпия» Любляна (Словения), «Бешикташ», «Фенербахче» (Турция), «Заря» (Украина).
Жеребьёвка групповой стадии турнира пройдёт сегодня, 1 сентября. Начало — в 15:30 по московскому времени.