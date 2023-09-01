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Стали известны все участники группового этапа Лиги Конференций

вчера, 10:23

В четверг определились все участники группового этапа Лиги Конференций.

В основной стадии турнира выступят: «Брюгге», «Генк», «Гент» (Бельгия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Лудогорец» (Болгария), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Нордшелланд» (Дания), «Астон Вилла» (Англия), ХИК (Финляндия), «Лилль» (Франция), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия). ПАОК (Греция), «Ференцварош» (Венгрия), «Брейдаблик» (Исландия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Фиорентина» (Италия), «Астана» (Казахстан), «Балкани» (Косово), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» Братислава, «Спартак» Трнава (Словакия), «Олимпия» Любляна (Словения), «Бешикташ», «Фенербахче» (Турция), «Заря» (Украина).

Жеребьёвка групповой стадии турнира пройдёт сегодня, 1 сентября. Начало — в 15:30 по московскому времени.

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Перевод с uefa.com Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
36vc2gt5tf58
36vc2gt5tf58
вчера в 13:01
Жребий ещё может преподнести сюрпризы)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:34
Ставлю на "КИ Клаксвик " (Фарерские острова).
Уже представил картину, как Чефер вручает им почётный приз, а публика неистувстывувает...
lotsman
lotsman
вчера в 11:08
Фиорентина, за которую Александр Кокорин, победила венский Рапид в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и пробилась в основную сетку третьего по статусу еврокубка. Кокорин вышел на поле на замену на 87-й минуте, дебютировав в новом сезоне за итальянскую команду. После его выхода Фиорентина заработала пенальти и забила решающий гол. Александр получил возможность выступить в европейском кубке. Ранее стало известно, что динамовец Захарян получил возможность сыграть в ЛЧ. Удачи нашим парням.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:32
Уж точно будет на что посмотреть.
Сегодня жеребьёвка.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:30
хороший состав как раз для нашей РПЛ но увы нас сейчас там нет
Гость
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