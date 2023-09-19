Неймар толкнул соперника и пнул в него мяч в матче Азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар грубо толкнул игрока «Навбахора», после чего пнул в него мяч. За это он получил жёлтую карточку.
Инцидент произошёл на 60-й минуте матча 1-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов (1:1). На тот момент саудовский клуб уступал 0:1.
Бразилец провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.
В прошлом сезоне и ранее у них (самого известного) клуба СА была посещаемость 10к средняя, в этом по 29к и так ходит, но тут же всего лишь ЛЧ Азии было, не на звезд люди пришли, а на ноунеймов из Узбекистана.
В прошлом сезоне и ранее у них (самого известного) клуба СА была посещаемость 10к средняя, в этом по 29к и так ходит, но тут же всего лишь ЛЧ Азии было, не на звезд люди пришли, а на ноунеймов из Узбекистана.