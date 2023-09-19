Неймар толкнул соперника и пнул в него мяч в матче Азиатской Лиги чемпионов

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вчера, 10:27

Нападающий «Аль-Хиляля» грубо толкнул игрока «Навбахора», после чего пнул в него мяч. За это он получил жёлтую карточку.

Инцидент произошёл на 60-й минуте матча 1-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов (1:1). На тот момент саудовский клуб уступал 0:1.

Бразилец провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.