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Неймар толкнул соперника и пнул в него мяч в матче Азиатской Лиги чемпионов

вчера, 10:27

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар грубо толкнул игрока «Навбахора», после чего пнул в него мяч. За это он получил жёлтую карточку.

Инцидент произошёл на 60-й минуте матча 1-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов (1:1). На тот момент саудовский клуб уступал 0:1.

Бразилец провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

Неймар толкнул соперника и пнул в него мяч в матче Азиатской Лиги чемпионов Неймар толкнул соперника и пнул в него мяч в матче Азиатской Лиги чемпионов

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Навбахор  Аль-Хиляль  Неймар
Источник: tengrisport.kz Фото: Твиттер Transamérica Esportes, Федерация футбола Бразилии
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:50, ред.
Некраисво себя повел Неймар. Это у него барселоновские замашки еще остались но ничего в Саудовской Аравии его от учат от дурного поведения и наставят на верный путь.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 13:41
Эту игру показывали по узбекскому каналу "Спорт" Неймар разозлился из за того что толком у него не получалось и не давали узбеки это делать,узбеки могли и крупно выиграть но не получилось. Жаль конечно.
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:40, ред.
Неймар ещё в этом матче против Навбахора (привет Узбекистану!) потерял мяч около 30 раз!
Не тянет бразилец уровень азиатской ЛЧ,не тянет и всё тут!
А зарплата как у всего Узбекистана!
Парадокс
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:19
Не бей по ногам - не получишь мячом.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 12:07
Чего Неймар бычится, сам ведь выбирал место работы.
Профукал европейскую карьеру имея огромный талант.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:58
Не интересен, ну там сложная структура, по сути, местные жители изнеженные, обласканные судьбой, им всё гарантировано и так, да и арабы просто в принципе не любят спорт. А большая часть населения (но не граждан страны) гастеры, и в силу опять же принебрежительного отношения арабов к другим народам никто на стадионы их не пустит (да у них и денег не будет, платят им мало).

Я даже не уверен, что те же скачки на верблюдах, который типа самый популярный вид спорта там, собирают много зрителей))

Хотя соседи из Ирана как раз футбол любят, тот же "Персеполис" держит рекорд посещаемости в Азии (более 100 тыс) и является самым популярным клубом Азии.

Но иранцы (персы) - индоевропейцы, а не арабы, они, за исключением религии, ближе к европейцам по мировоззрению, да они и были до 80-х как Европа почти, пока США не проспонсировала там исламскую революцию, т.к. их не устраивал Иран как сильный добытчик нефти.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:50
Напомнил ноунеймам, где их место, а то, видно, за равного начали считать.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:37
Они может ноунеймы, но неужели нет желания посмотреть на своих местных звезд, Неймара и других? Всё-таки, это ЛЧ. Неважно кто соперник. Я не помню, чтобы в европейской ЛЧ были пустые трибуны в неважно какой игре. Похоже, что саудитам не интересен футбол. Что в чемпионате, что в ЛЧ трибуны пустые.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:20
У них и нет цели быть полными, принц Салман сказал, что нужно потратить 20 миллиардов, "Аль-Хиляль" тупо принадлежит Саудовскому Фонду Публичных Инвестиций (т.е. саудовской копилке), который управляется принцом Салманом и вот тратит.

В прошлом сезоне и ранее у них (самого известного) клуба СА была посещаемость 10к средняя, в этом по 29к и так ходит, но тут же всего лишь ЛЧ Азии было, не на звезд люди пришли, а на ноунеймов из Узбекистана.
wznbs3vgd4r7
wznbs3vgd4r7
вчера в 11:18
Не возьмут теперь лентяя-истерика даже в чемпионат Узбекистана в случае чего
112910415
112910415
вчера в 11:11
тут лавров не собрать, люди жестко играют
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:08
В очередной раз подтвердил свой скандальный характер... короче провокатор.
протон
протон
вчера в 11:06
Неймар как был клоуном, так и остался. Забавно, что такие бабки ему платить готовы, конечно. Я был против перехода игрока в СА.
Elliada
Elliada
вчера в 10:50
Трибуны пустые.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:42
Козлик остаётся козликом)
adekvat
adekvat
вчера в 10:41
Не вытерпел, по ходу долбили по ногам как по мячу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:34
Если он ЭТО делал в Европе, то почему не должен делать в Азии ?...
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