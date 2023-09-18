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Одна из женщин, обвинивших Антони в насилии, отозвала своё заявление

вчера, 11:37

Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас, обвинившая нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в насилии, отозвала свой иск.

Ранее девушка заявила, что футболист вместе с другой женщиной — Маллу Оханой, напал на неё в своём автомобиле после вечеринки в ночном клубе Сан-Паулу. Сообщается, что ей удалось сбежать из машины, а позже потребовалась госпитализация. Обе женщины обвинили друг друга в сексуальном насилии.

Предположительно, инцидент произошёл в мае 2022 года, более чем за три месяца до перехода Антони в МЮ из «Аякса». Отмечается, что «Юнайтед» перед сделкой провёл стандартную проверку в отношении бразильца, но не обнаружил никаких доказательств по обвинениям в домашнем насилии или каких-либо полицейских процедур в отношении него.

По данным The Telegrpah, де Фрейтас отказалась от своих слов в полиции Сан-Паулу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:11
Только спинер разницу на поле все равно не делает.
протон
протон
вчера в 16:08
Почему бы не посадить её за клевету? Хочу пишу заявление, хочу забираю
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:29
Проделки Манчестер Сити))
112910415
112910415
вчера в 12:59
что-то перепутала девушка
Futurista
Futurista
вчера в 12:27
Все смешалось в машине Антони...
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:55
В мае 2022? Почему сразу не заявила? Шаболды они в Африке шаболды.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:45
Видимо откат так и произошёл !))
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