Одна из женщин, обвинивших Антони в насилии, отозвала своё заявление

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вчера, 11:37

Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас, обвинившая нападающего «Манчестер Юнайтед» в насилии, отозвала свой иск.

Ранее девушка заявила, что футболист вместе с другой женщиной — Маллу Оханой, напал на неё в своём автомобиле после вечеринки в ночном клубе Сан-Паулу. Сообщается, что ей удалось сбежать из машины, а позже потребовалась госпитализация. Обе женщины обвинили друг друга в сексуальном насилии.

Предположительно, инцидент произошёл в мае 2022 года, более чем за три месяца до перехода Антони в МЮ из «Аякса». Отмечается, что «Юнайтед» перед сделкой провёл стандартную проверку в отношении бразильца, но не обнаружил никаких доказательств по обвинениям в домашнем насилии или каких-либо полицейских процедур в отношении него.

По данным The Telegrpah, де Фрейтас отказалась от своих слов в полиции Сан-Паулу.