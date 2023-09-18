Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о невежестве в свой адрес.
Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. (Смеется.) Просто правда никому не нравится.
- Ну вот, теперь я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове!
- Ну вот, теперь я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове!
Что касается шварца и кобелева, то тут, всё очень просто: первый- обычный проходимец, который сейчас в бегах, а второй- просто несостоявшийся тренер, но ко всему прочему, еще и человек плохой- неблагодарный, который, играя в ДИНАМО- постоянно ныл и просился в Спартак, а в результате оказался в Зените.
Историю, А.С.Голодца и кобелева, знаете? Если нет- узнайте, очень поучительная. Тогда, возможно, вы меня и поймёте...
Что касается шварца и кобелева, то тут, всё очень просто: первый- обычный проходимец, который сейчас в бегах, а второй- просто несостоявшийся тренер, но ко всему прочему, еще и человек плохой- неблагодарный, который, играя в ДИНАМО- постоянно ныл и просился в Спартак, а в результате оказался в Зените.
Историю, А.С.Голодца и кобелева, знаете? Если нет- узнайте, очень поучительная. Тогда, возможно, вы меня и поймёте...