Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове»

Экс-игрок сборной России прокомментировал слова главного тренера «Спартака» о невежестве в свой адрес.

Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. (Смеется.) Просто правда никому не нравится.