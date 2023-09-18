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Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове»

вчера, 17:13

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о невежестве в свой адрес.

Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. (Смеется.) Просто правда никому не нравится.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:21
Внемлите, холопы, Царь вещает! 😄😄😄
pomor45
pomor45
вчера в 21:43, ред.
Абаскаль заметно кудрявее количества голов Мостового. Когда это он успел так его общипать?
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:13
Я не считаю, Абаскаля, тренером достойным Спартака. Я вырос на советском футболе, видел, ваш Великий Спартак, восторгался им!!! А в играх против киевского Динамо, я, всегда, однозначно был на стороне Спартака!!! Поэтому, мне, как человеку знающему и бесконечно преданному советскому футболу, хочется видеть в Спартака достойного тренера. Абаскали приходят и уходят, а Спартак- вечен!!! После Бескова, смотреть на Абаскаля- больно и обидно...

Что касается шварца и кобелева, то тут, всё очень просто: первый- обычный проходимец, который сейчас в бегах, а второй- просто несостоявшийся тренер, но ко всему прочему, еще и человек плохой- неблагодарный, который, играя в ДИНАМО- постоянно ныл и просился в Спартак, а в результате оказался в Зените.

Историю, А.С.Голодца и кобелева, знаете? Если нет- узнайте, очень поучительная. Тогда, возможно, вы меня и поймёте...
ABir
ABir
вчера в 21:11
Зависть очень плохое чувство, Мостовой многого достиг, как игрок, но пока ничего из себя не представляет, как тренер, даже любительской команды. Не очень хорошо он себя проявил в качестве игрока сборной, когда пошел против тренера, когда надо было сплачивать команду.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:01
Естественно, я всё помню. Просто я не премлю категорические суждения. Ведь мы не судьи (хотя и они ошибаются), а всего лишь болельщики. Возможно тренеры не всегда соответствуют уровню клуба, но то, что они не тренеры, так говорить, по-моему, нельзя.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:37
А я не считаю его тренером. И уж точно, я не считаю тренeрoм кобелева, который отправил, якобы родной клуб, впервые в его великой истории в ФНЛ!!! Что касается шварца, то это особый разговор, и снова возвращаться к нему- желания не имею. И, любезный, давайте договоримся сразу- не делать мне замечаний- возраст не тот... Особенно, после того, как вы сказали- кто и куда засунул язык. Надеюсь, вы не забыли.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
Оскорбляя перечисленных тренеров ты одновременно оскорбляешь и клубы, которые их пригласили или приглашали. Не хорошо.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:28
Не скромничайте, не скромничайте!!! В этом, тоже- своего рода ТАЛАНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:22, ред.
Спасибо, но это не я)... эта картинка из FIFA 22, FIFA 23 ...просто подошла к месту)...
adekvat
adekvat
вчера в 19:08
Есть много великих тренеров которые были ни какими футболистами, и есть великие футболисты которые стали ни какими тренерами. А еще есть Мостовой.
Capral
Capral
вчера в 18:46
протон!
Человек, которому при жизни, испанские болельщики поставили памятник- достоин УВАЖЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:44
Маэстро, вот что значит, когда человек многогранен!!!!!!! Ко всем Вашим талантам, Вы еще- и выдающийся Художник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:43
Он не ПОЦ, он просто- шлемазл.
Capral
Capral
вчера в 18:40
Молодец, Саня- просто КРАСАВЧИК!!!!!!! Поставил ничтожество на место!!!!!!! Мостовой, Аплодирую стоя!!!!!!! Разве можно сравнивать, блистательного футболиста Мостового, с невежественным шабашником, карьеристом Абаскалем???!!!

Будь моя воля, я бы, так называемых тренеров- кобелева, Абаскаля и шварца- пожизненно лишил бы тренерской лицензии!!!!!!! А последнего- вообще посадил бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:31
Не царское дело считать волосы на голове оппонента. Единственный аргумент, как топором по голове бедного, воспитанного испанца.
112910415
112910415
вчера в 18:22
отдохнуть надо от эпатажа неугомонному ветерану
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:11
это ж надо так закапывать самого себя
а мог бы остаться для кого то просто легендой, классным игроком
а не дураком..
Futurista
Futurista
вчера в 17:55
peabqver7pge
peabqver7pge
вчера в 17:53
Мост никак не угомонится, так ему хочется потренировать
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:53
Я просто Царь... а Абаскаль - ПОЦ!
Futurista
Futurista
вчера в 17:51, ред.
Мостовой: Я твои волосы стриг...
4f8hvjfmnsa2
4f8hvjfmnsa2
вчера в 17:47
Мостовой долго и упорно дёргал Абаскаля за космы, а потом удовлетворённо выдохнул:
- Ну вот, теперь я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове!
протон
протон ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 17:38
Мостовой, по мнению самого Мостового великий игрок, и великий тренер, просто лицензии нет сейчас, но вы держитесь там, всего хорошего
протон
протон
вчера в 17:37
Я, конечно, у Абаскаля волосы на голове не считал - но что-то мне подсказывает, что их точно больше 56.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:31
Авейру : А я пересадил волос больше, чем Пеле забил голов. Волосы, тьфу, рекорды так и липнут ко мне.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭..
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 17:28, ред.
У Абаскаля на голове волос в количестве 115 штук?
Гость
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