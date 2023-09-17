Рубиалес не захотел произносить речь с извинениями

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вчера, 23:17

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) , которого отстранили от этой должности из-за скандала, не захотел произносить подготовленную для него речь с извинениями.

Советник Рубиалеса Луис Арройо, которого RFEF наняла для улучшения его имиджа, подготовил для Рубиалеса речь, в которой тот должен был извиниться за эпизод с футболисткой Дженнифер Эрмосо и свои высказывания на тему скандала. Сообщается, что содержание речи было следующим: