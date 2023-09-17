Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Рубиалес не захотел произносить речь с извинениями

вчера, 23:17

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, которого отстранили от этой должности из-за скандала, не захотел произносить подготовленную для него речь с извинениями.

Советник Рубиалеса Луис Арройо, которого RFEF наняла для улучшения его имиджа, подготовил для Рубиалеса речь, в которой тот должен был извиниться за эпизод с футболисткой Дженнифер Эрмосо и свои высказывания на тему скандала. Сообщается, что содержание речи было следующим:

Мне искренне жаль, что я испортил эту великую победу нашей женской сборной. Первой ошибкой было нарушить личные границы Дженнифер Эрмосо. Она знает, что в поцелуе не было никакого злого умысла, но, очевидно, то, что должно было стать символом радости, показало господства мужчины, обладающего властью – то есть меня, – над женщиной. Разумеется, я не идеален, но я – законопослушный гражданин и никогда не допускал жестов насилия или доминирования над какой-либо женщиной.

Вторая ошибка заключалась в том, что изначально я отрицал серьезность, с которой многие оценили мой жест, и оскорбил тех, кто его критиковал. После многих часов путешествия с футболистами и техническими специалистами федерации я не смог оценить последствия.

Третья ошибка в том, что на следующий день я не осознал неразумность своего поступка и не стал просить прощения. Еще тогда мне следовало сказать то, что я говорю сейчас, тремя словами: «Мне жаль. Извините».

Уверен, что в моем поведении не было наказуемых деяний, но я отвечу за него, если это необходимо. Но очевидно, что мое поведение было неадекватным, и я еще раз прошу прощения. Я нахожусь в распоряжении федерации, которая уже ведет внутреннее расследование.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Луис Энрике узнал, что некоторые игроки ПСЖ не ведут здоровый образ жизни
Вчера, 09:04
Тен Хаг рассказал, сыграет ли ещё когда-то Санчо за «Манчестер Юнайтед»
16 сентября
Рубиалесу запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров
15 сентября
СлухиСтало известно условие, при котором Санчо вернётся к тренировкам с МЮ
15 сентября
СлухиСанчо отказался извиняться перед тен Хагом
14 сентября
Каррера не был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя
13 сентября
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:49
Но пассаран✊
ОПС
ОПС
сегодня в 04:20
Никогда нельзя отказываться от того, что сделал. Поцеловать женщину это не преступление. Это восторг мужика. И не надо его делать преступником. И, точно вам говорю, что чемпионом они долго теперь не будут.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 02:53
Настоящий мужик! А эта подстилка Эрмосо если сломается на обе ноги, то я вот ни капли не расстроюсь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:05, ред.
А смысл ему извиняться Теперь, когда Уже в плане карьеры всё безвозвратно утеряно ?
Ну и главный вопрос. Перед кем извиняться? Перед теми, кто его подставил ?
Да за такие извинения могут и в дурку забрать.

P.S. Поэтому...Пусть держат карман шире. Перебьются.
ypr53c827wtv
ypr53c827wtv
сегодня в 01:55
Правильно сделал лысый, что заднюю не включил
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:35
Мужина , респект тебе ! Мир переворачивается, сводка курса ЛГБТ сообщества уже диктует большинству своё видение мира , и в этом большая опасность существование самого человечества . Мир катится в адскую бездну .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 