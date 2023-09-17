Рубиалес не захотел произносить речь с извинениями

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, которого отстранили от этой должности из-за скандала, не захотел произносить подготовленную для него речь с извинениями.
Советник Рубиалеса Луис Арройо, которого RFEF наняла для улучшения его имиджа, подготовил для Рубиалеса речь, в которой тот должен был извиниться за эпизод с футболисткой Дженнифер Эрмосо и свои высказывания на тему скандала. Сообщается, что содержание речи было следующим:
Мне искренне жаль, что я испортил эту великую победу нашей женской сборной. Первой ошибкой было нарушить личные границы Дженнифер Эрмосо. Она знает, что в поцелуе не было никакого злого умысла, но, очевидно, то, что должно было стать символом радости, показало господства мужчины, обладающего властью – то есть меня, – над женщиной. Разумеется, я не идеален, но я – законопослушный гражданин и никогда не допускал жестов насилия или доминирования над какой-либо женщиной.
Вторая ошибка заключалась в том, что изначально я отрицал серьезность, с которой многие оценили мой жест, и оскорбил тех, кто его критиковал. После многих часов путешествия с футболистами и техническими специалистами федерации я не смог оценить последствия.
Третья ошибка в том, что на следующий день я не осознал неразумность своего поступка и не стал просить прощения. Еще тогда мне следовало сказать то, что я говорю сейчас, тремя словами: «Мне жаль. Извините».
Уверен, что в моем поведении не было наказуемых деяний, но я отвечу за него, если это необходимо. Но очевидно, что мое поведение было неадекватным, и я еще раз прошу прощения. Я нахожусь в распоряжении федерации, которая уже ведет внутреннее расследование.
Ну и главный вопрос. Перед кем извиняться? Перед теми, кто его подставил ?
Да за такие извинения могут и в дурку забрать.
P.S. Поэтому...Пусть держат карман шире. Перебьются.
Ну и главный вопрос. Перед кем извиняться? Перед теми, кто его подставил ?
Да за такие извинения могут и в дурку забрать.
P.S. Поэтому...Пусть держат карман шире. Перебьются.