Тен Хаг рассказал, сыграет ли ещё когда-то Санчо за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, сыграет ли Джейдон Санчо ещё когда-то за МЮ.
Я не знаю. Он недоступен для команды, так что на данный момент он не важен, потому что не может вносить вклад.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, сыграет ли Джейдон Санчо ещё когда-то за МЮ.
Я не знаю. Он недоступен для команды, так что на данный момент он не важен, потому что не может вносить вклад.
Не знаю, на что рассчитывает Санчо в своём демарше, но если год назад Тен Хаг, перекинув через прибор все наследие Роналду в МЮ и мировом футболе, спокойно распрощался с ним, то с обычным островным бегунком и вовсе церемониться не будет.. У него в Аяксе и более наглые Зиеши по струнке ходили.. А Санчо мягкотел, этой движухи в одного явно не вытянет..
Не знаю, на что рассчитывает Санчо в своём демарше, но если год назад Тен Хаг, перекинув через прибор все наследие Роналду в МЮ и мировом футболе, спокойно распрощался с ним, то с обычным островным бегунком и вовсе церемониться не будет.. У него в Аяксе и более наглые Зиеши по струнке ходили.. А Санчо мягкотел, этой движухи в одного явно не вытянет..