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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Тен Хаг рассказал, сыграет ли ещё когда-то Санчо за «Манчестер Юнайтед»

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протон
протон
вчера в 13:08
С Роналду лысому повезло, что после паузы на ЧМ у МЮ случилась серия побед где тащил набравший бешеную форму к ЧМ Рэшфорд. Кто сейчас будет тащить лысого? Команда выглядит абсолютно не в форме и полностью деморализованной, как будто и не было никакой предсезонки. Нового ЧМ чтобы Рэш смог набрать форму тренируясь у другого тренера не предвидится. А как только пойдут поражения Тен Хагу сразу припомнят все его спорные решения. Тем более сравнить Зиеша, которому цена пяток за пучок в базарный день (выгнать его и никто и не заметит), и стомиллионного Санчо (который еще и англичанин что безумно важно для тамошней прессы), ну камон
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:18
Не пойму за что хвалят Тен Хага все? Результата нет никакого.
С игроками ссорится. Прогресса ни у кого нет. Марсиаль, Санчо, Магуайер деградировали.
Купил Антони за баснословные деньги, толку ноль. На тот момент за эту сумму был доступен Белингхем. В Англии ли не знают, кто у них самый перспективный игрок из молодёжи?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:15
В таких ответах не бывает пути назад.
Красавчик, лысый. А Брайтон сможешь обыграть сегодня?

Антони убрал, Гринвуда убрал, Рона Убрал, теперь Санчо убрал.
Зато Магуайер в команде и зато Эванса взял.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:48, ред.
МЮ развалили в течении нескольких лет Глэйзеры и менеджмент. Денег мало, а улучшать состав надо. Тен Хааг многое улучшает. Улучшил питание игроков, переделал графики тренировки и отдыха, Режим во главе угла. Переделал тренировочную базу и много другое. Он тренер строитель, таких мало или почти нет. ЭТХ закладывает сейчас фундамент. Сейчас отличный результат ждать рано. Даже если у него не получится в МЮ, он уже много сделал и сделает!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:40, ред.
Тен Хаагу респект, сейчас мало тренеров , которые не прогибаются перед звездами и зазвездившимися игроками. Да не все получается в плане игры у Тен Хаага и не считаю его еще топ тренером, хотя он сделал Фантастику в ЛЧ выбил Реал и Ювентус, и его Аякс разделяло 2 мин от финала. И там возможно Ливерпуль бы и не выиграл.) Просто Тен Хааг работает в Болоте, МЮ уже разваливают в течении нескольких лет. Еще беспредел Роналду, тоже не каждый выдержит это давление, когда ты вышвырнул Мега звезду. и еще несколько месяцев журналисты задевали вопросы с Роналду. Потом ситуация с Гринвудом, Санчо. Эти проблемы не должны его как бы задевать, но тоже оказывают влияние. Еще сага о продаже клуба, когда из-за неопределенности не всегда получается купить игроков в предсезонку. Покупаешь того кого удается.
galem72
galem72
вчера в 10:30
Молодец! Классно ответил. В назидание этому наглому и ленивому идиоту.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:17
Это все хорошо но если тен хаг не будет ладить со всеми игроками и будет проигрывать то и с ним спокойно распрощаются. Пока ни результата ни особой игры я в мю за год с лишним не видел
shlomo
shlomo
вчера в 09:17
К Тен Хагу конечно много вопросов, но в плане разборок с забуревшими игроками, он пока что идёт без поражений..

Не знаю, на что рассчитывает Санчо в своём демарше, но если год назад Тен Хаг, перекинув через прибор все наследие Роналду в МЮ и мировом футболе, спокойно распрощался с ним, то с обычным островным бегунком и вовсе церемониться не будет.. У него в Аяксе и более наглые Зиеши по струнке ходили.. А Санчо мягкотел, этой движухи в одного явно не вытянет..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:12
Тэн Хаг напоминает Гончаренко,физручит со звездами
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:45
Стоило просто промолчать Санче один разок и все бы уже давно забыли про 3:1 от арсенала. Уже бы и в заявке был и тренер по другому говорил. Но надо было ляпнуть
k65hnuhneaty
k65hnuhneaty
вчера в 08:28
По-моему, парню надо искать другой клуб
w8v885rask3d
w8v885rask3d
вчера в 08:25
У Санчо Пансы, ранее бороздившего просторы соккера, походу примерно такие же шансы играть в МЮ
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