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«Ньюкасл» непреднамеренно нарушил регламент УЕФА

вчера, 12:20
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ньюкасл» позже запланированного прибыл в Милан для участия в матче Лиги чемпионов.

Причиной стал сильный шторм, о чём сообщил главный тренер «сорок» Эдди Хау:

Это не является чем-то необычным. Была проблема с погодой, но мы бывали в похожих ситуациях.

Также специалист отметил, что из-за этого им пришлось почти два часа просидеть в ожидании вылета.

Поэтому предматчевая пресс-конференция англичан началась на час позже необходимого — в 21:00 по местному времени, тогда как регламент УЕФА требует, чтобы она проводилась с 12:00 до 20:00.

Встреча 1-го тура группы F между «Миланом» и «Ньюкаслом» пройдёт сегодня, 19 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:29
И это можно назвать нарушением смешно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:47
Никто за это не пострадает
Гость
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