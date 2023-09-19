«Ньюкасл» непреднамеренно нарушил регламент УЕФА

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вчера, 12:20

«Ньюкасл» позже запланированного прибыл в Милан для участия в матче Лиги чемпионов.

Причиной стал сильный шторм, о чём сообщил главный тренер «сорок» :

Это не является чем-то необычным. Была проблема с погодой, но мы бывали в похожих ситуациях.

Также специалист отметил, что из-за этого им пришлось почти два часа просидеть в ожидании вылета.

Поэтому предматчевая пресс-конференция англичан началась на час позже необходимого — в 21:00 по местному времени, тогда как регламент УЕФА требует, чтобы она проводилась с 12:00 до 20:00.

Встреча 1-го тура группы F между «Миланом» и «Ньюкаслом» пройдёт сегодня, 19 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.